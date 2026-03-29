Joan Laporta mengakui bahwa ia "telah melakukan apa yang harus dilakukan" terkait kepergian Lionel Messi, karena Barcelona "perlu membangun tim baru"
Kebutuhan akan era pasca-Messi
Laporta sekali lagi membela keputusannya untuk berpisah dengan pemain terbaik sepanjang sejarah Barca. Meskipun kepergian tersebut disambut dengan air mata dan kekecewaan dari para penggemar, Laporta menegaskan bahwa kondisi keuangan dan prestasi klub tidak memberinya pilihan lain selain memulai proses perombakan total.
Dalam diskusi terbuka dengan El Pais, Laporta menjelaskan bahwa alasan di balik perpisahan tersebut berakar pada perencanaan jangka panjang. "Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Leo sudah mendekati akhir kariernya dan kami perlu membangun tim baru. Apakah saya ingin membangun tim baru dengan bantuan Leo? Ya. Kami sudah mencoba, tetapi itu tidak bisa terwujud," akunya.
'Kepentingan-kepentingan akan bersatu kembali'
Meskipun perpisahan pada tahun 2021 berlangsung secara formal, Laporta sangat ingin memastikan bahwa ikatan Messi dengan Barcelona tetap terjaga. Bagi Laporta, kisah Messi dan Barca belum berakhir, setidaknya dari sudut pandang seremonial dan emosional.
"Dia adalah pemain kunci di generasinya: Kubala, Cruyff, dan Messi. Dia layak mendapatkan patung dan pertandingan penghormatan. Barça adalah rumahnya," kata Laporta. "Hubungan di masa depan dan saat ini akan berjalan sesuai keinginan Leo dan Barça. Pada suatu saat, kepentingan kita akan bersatu kembali."
Kasus Negreira dan ketegangan di Madrid
Pembicaraan kemudian beralih ke kasus Negreira, yaitu penyelidikan atas pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada seorang mantan pejabat wasit yang telah mendominasi berita utama di Spanyol. Laporta dengan cepat menepis anggapan bahwa tuduhan tersebut akan merusak reputasi klub secara permanen, dan malah menuding pihak-pihak eksternal di ibu kota Spanyol sebagai pihak yang memperkeruh suasana.
"Tidak, itu lebih merupakan kampanye pencemaran nama baik institusional yang, untungnya, belum berhasil. Ada kepentingan yang bermain dari Madrid," kata sang presiden.
Dia lebih lanjut menuduh adanya bias historis dalam sepak bola Spanyol, dengan menyatakan: "Saya selalu merasa bahwa kami harus jauh lebih unggul, karena wasit tidak memihak kami. Di sini, sepertinya mereka selalu membantu Madrid. Mereka menderita ‘Barcelonitis’ – itu jelas."
Ketegangan dengan Florentino Perez
Akhirnya, Laporta menyinggung soal memburuknya hubungan dengan Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Keduanya yang dulu dianggap sebagai sekutu dalam upaya mendirikan Liga Super Eropa, kini hubungan antara dua tokoh paling berpengaruh di dunia sepak bola Spanyol itu telah retak.
"Sudah cukup lama (sejak kami terakhir berbicara). Sejak kemunculannya dalam kasus Negreira, hubungan kami memburuk," ungkap Laporta.
Dia juga menyinggung perubahan sikap Barcelona terhadap proyek Liga Super itu sendiri. "Saya menghormatinya dan saya merasa dia juga menghormati saya. Kami memutuskan untuk mundur dari Liga Super karena proyek itu telah kehilangan tujuannya: proyek itu tidak akan membuahkan hasil, dan kami sudah memberi tahu mereka hal itu. Selain itu, UEFA sedang mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan sepak bola di Eropa," pungkasnya.