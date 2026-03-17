Joan Laporta membuat pengumuman besar terkait masa depan Hansi Flick di Barcelona setelah terpilih kembali sebagai presiden klub

Dalam wawancara mendalam dengan RAC1, Laporta mengungkapkan rasa puasnya yang mendalam atas penunjukan manajerial yang dilakukan selama masa jabatannya sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa "kami pasti akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak Hansi Flick," sambil mencatat bahwa dewan direksi lebih memilih agar pelatih kepala selalu memiliki setidaknya satu tahun "ruang gerak" dalam kontraknya. Presiden tersebut mengonfirmasi bahwa direktur olahraga Deco saat ini memimpin negosiasi, sementara wakil presiden Rafa Yuste akan bertanggung jawab atas penandatanganan akhir. Laporta menambahkan: "Saya ingin Hansi Flick tetap bersama kami selama masa jabatan ini; hal itu akan menunjukkan stabilitas dan membuktikan bahwa kami sedang meraih kemenangan. Ia adalah pria muda yang penuh energi dan merasa bahagia di klub serta di kota ini."