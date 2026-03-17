Joan Laporta membuat pengumuman besar terkait masa depan Hansi Flick di Barcelona setelah terpilih kembali sebagai presiden klub
Komitmen untuk kesuksesan yang berkelanjutan
Setelah terpilih kembali dengan sukses, Laporta memprioritaskan masalah kontrak Flick untuk memastikan proyek olahraga klub tetap berjalan sesuai rencana. Flick telah membangkitkan semangat skuad yang sebelumnya kesulitan menjaga konsistensi, membawa mereka meraih treble domestik yang gemilang berupa gelar La Liga, Piala Super Spanyol, dan Copa del Rey pada musim perdananya. Meskipun kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2027, manajemen klub bertekad untuk menghargai kontribusinya yang langsung dengan syarat kontrak yang lebih baik, seiring Barcelona kembali memburu trofi-trofi terbesar di fase krusial musim 2025-26.
Stabilitas melalui pembaruan strategis
Dalam wawancara mendalam dengan RAC1, Laporta mengungkapkan rasa puasnya yang mendalam atas penunjukan manajerial yang dilakukan selama masa jabatannya sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa "kami pasti akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak Hansi Flick," sambil mencatat bahwa dewan direksi lebih memilih agar pelatih kepala selalu memiliki setidaknya satu tahun "ruang gerak" dalam kontraknya. Presiden tersebut mengonfirmasi bahwa direktur olahraga Deco saat ini memimpin negosiasi, sementara wakil presiden Rafa Yuste akan bertanggung jawab atas penandatanganan akhir. Laporta menambahkan: "Saya ingin Hansi Flick tetap bersama kami selama masa jabatan ini; hal itu akan menunjukkan stabilitas dan membuktikan bahwa kami sedang meraih kemenangan. Ia adalah pria muda yang penuh energi dan merasa bahagia di klub serta di kota ini."
Rekor gemilang Flick di Barcelona
Masa jabatan Flick ditandai dengan efisiensi yang luar biasa, karena ia berhasil mencapai 100 pertandingan resmi dalam waktu singkat pada akhir Februari 2026. Selama 100 pertandingan pertamanya, ia mengantongi 75 kemenangan yang mengagumkan, sebuah rekor yang hanya dikalahkan oleh Luis Enrique dalam sejarah klub. Di bawah kepemimpinannya, Barcelona kembali menemukan ketajaman mereka, mencetak 281 gol dalam 100 pertandingan. Gaya permainannya yang penuh energi dan menekan lawan tidak hanya berhasil memikat para pendukung Camp Nou yang kritis, tetapi juga mengembalikan status Barcelona sebagai salah satu unit serangan paling ditakuti di Eropa.
Mengincar dominasi di tingkat benua
Flick berfokus untuk membawa dominasi di kancah domestik dan dukungan dari jajaran direksi ke panggung Eropa, saat Barcelona berupaya meraih gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015. Setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan pada leg pertama babak 16 besar melawan Newcastle, Barcelona tengah mempersiapkan diri untuk leg kedua yang krusial di Spotify Camp Nou. Misi Eropa ini bertepatan dengan keunggulan empat poin tim asuhan Flick atas rival abadi mereka, Real Madrid, di La Liga. Perpanjangan kontraknya yang akan segera terjadi diharapkan dapat meningkatkan semangat tim saat klub memasuki periode penentu musim sebelum jeda internasional.
Iklan