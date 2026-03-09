Joan Laporta membalas kritik Xavi yang secara tajam mengkritik kemampuan manajerial legenda Barcelona tersebut dan mengatakan Hansi Flick 'menang pertandingan dengan pemain yang sama'

Titik sentral perselisihan antara kedua belah pihak adalah kegagalan kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou pada 2023. Xavi mengklaim bahwa Laporta secara sengaja memblokir transfer tersebut meskipun telah mendapat lampu hijau dari La Liga untuk langkah tersebut. Laporta, bagaimanapun, bersikeras bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan finansial dan kekhawatiran pemain sendiri terkait tekanan yang terlibat dalam kembalinya ke markas spiritualnya, bukan untuk melancarkan perang terhadap ikon Argentina tersebut.

“Dengan Messi, ketika kami tidak bisa memperbarui kontraknya karena alasan finansial, pada 2023 dia memberitahu saya bahwa Messi ingin kembali. Saya mengirim kontrak ke Jorge Messi, yang kemudian datang ke rumah saya dan memberitahu saya bahwa dia akan menghadapi tekanan yang terlalu besar di sini,” jelas Laporta. Hal ini bertentangan dengan klaim Xavi bahwa kesepakatan tersebut hampir selesai dari segi olahraga sebelum presiden diduga 'membatalkan semuanya' pada detik-detik terakhir.

Ketegangan antara keduanya juga meluas ke pasar transfer, dengan Xavi mengungkapkan frustrasinya atas target yang terlewatkan seperti Martin Zubimendi, yang kini bersinar di bawah asuhan Mikel Arteta bersama raksasa Premier League Arsenal. Mantan pelatih tersebut menyatakan bahwa upayanya untuk merekrut gelandang tersebut diblokir oleh dewan direksi, yang mengutip kendala keuangan. Laporta membantah hal ini dengan menyarankan bahwa Xavi telah kehilangan kepercayaan pada skuad yang sudah ada, menjadi terlalu kritis terhadap kemampuan grup tersebut untuk bersaing dengan rival Real Madrid.

“Xavi menjelaskan dalam wawancara alasan mengapa saya memecatnya. Dia menjadi lengah dan tidak bisa menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadinya. Dia mengatakan bahwa Barca tidak akan kompetitif dengan Real Madrid. Dia meminta untuk mengganti pemain, dan saya mengatakan dia tidak bisa melanjutkan. Xavi tidak puas dengan skuad dan wasit. Dia mengatakan skuad tidak kompetitif. Itu adalah tema yang berulang,” tambah presiden dalam pembelaannya.