AFP/Josep Lago
Diterjemahkan oleh
Joan Laporta membalas kritik Xavi yang secara tajam mengkritik kemampuan manajerial legenda Barcelona tersebut dan mengatakan Hansi Flick 'menang pertandingan dengan pemain yang sama'
Perang kata-kata yang sengit meletus di Camp Nou
Ketegangan antara ruang direksi Barcelona dan mantan gelandang andalannya telah memanas sejak kepergian Xavi yang penuh gejolak. Namun, situasi mencapai titik didih setelah penampilan Xavi di media baru-baru ini, di mana ia menuding manajemen klub atas janji-janji yang tidak ditepati dan masalah sistemik selama masa jabatannya. Alih-alih membiarkan tuduhan tersebut tanpa tanggapan, Laporta memanfaatkan platform debat pemilihan presiden yang bergengsi untuk membela keputusan eksekutifnya dengan tegas. Berusaha membenarkan pemecatan kontroversial seorang ikon klub yang dicintai, presiden tersebut menggambarkan perbandingan yang tajam dan tanpa kompromi antara akhir masa jabatan Xavi yang stagnan dan energi baru yang kini mengelilingi tim di bawah pelatih asal Jerman.
- Getty Images
'Terkejut dan terluka' Laporta membalas serangan Xavi
Presiden mengakui merasa "terkejut dan terluka" oleh komentar-komentar tersebut, terutama terkait dengan pengelolaan internal klub. “Saya terkejut dan terluka. Ketika saya melihat pernyataan-pernyataan dari Xavi, saya teringat pada Flick. Sulit menjadi presiden Barca dan Anda harus membuat keputusan sulit. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan,” kata Laporta selama debat, menurut Mundo Deportivo. “Dengan Xavi, saya melihat bahwa kita akan kalah, dan dengan Flick, saya melihat bahwa kita akan menang. Saya mengerti bahwa dia terluka. Sementara Xavi kalah, Flick menang dalam pertandingan dengan pemain yang sama.”
Kegagalan kembalinya Messi dan ketegangan transfer
Titik sentral perselisihan antara kedua belah pihak adalah kegagalan kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou pada 2023. Xavi mengklaim bahwa Laporta secara sengaja memblokir transfer tersebut meskipun telah mendapat lampu hijau dari La Liga untuk langkah tersebut. Laporta, bagaimanapun, bersikeras bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan finansial dan kekhawatiran pemain sendiri terkait tekanan yang terlibat dalam kembalinya ke markas spiritualnya, bukan untuk melancarkan perang terhadap ikon Argentina tersebut.
“Dengan Messi, ketika kami tidak bisa memperbarui kontraknya karena alasan finansial, pada 2023 dia memberitahu saya bahwa Messi ingin kembali. Saya mengirim kontrak ke Jorge Messi, yang kemudian datang ke rumah saya dan memberitahu saya bahwa dia akan menghadapi tekanan yang terlalu besar di sini,” jelas Laporta. Hal ini bertentangan dengan klaim Xavi bahwa kesepakatan tersebut hampir selesai dari segi olahraga sebelum presiden diduga 'membatalkan semuanya' pada detik-detik terakhir.
Ketegangan antara keduanya juga meluas ke pasar transfer, dengan Xavi mengungkapkan frustrasinya atas target yang terlewatkan seperti Martin Zubimendi, yang kini bersinar di bawah asuhan Mikel Arteta bersama raksasa Premier League Arsenal. Mantan pelatih tersebut menyatakan bahwa upayanya untuk merekrut gelandang tersebut diblokir oleh dewan direksi, yang mengutip kendala keuangan. Laporta membantah hal ini dengan menyarankan bahwa Xavi telah kehilangan kepercayaan pada skuad yang sudah ada, menjadi terlalu kritis terhadap kemampuan grup tersebut untuk bersaing dengan rival Real Madrid.
“Xavi menjelaskan dalam wawancara alasan mengapa saya memecatnya. Dia menjadi lengah dan tidak bisa menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadinya. Dia mengatakan bahwa Barca tidak akan kompetitif dengan Real Madrid. Dia meminta untuk mengganti pemain, dan saya mengatakan dia tidak bisa melanjutkan. Xavi tidak puas dengan skuad dan wasit. Dia mengatakan skuad tidak kompetitif. Itu adalah tema yang berulang,” tambah presiden dalam pembelaannya.
- Getty Images
Xavi dituduh bertindak sebagai pion politik.
Laporta juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membela penasihat dekatnya, Alejandro Echevarria, setelah Xavi menyarankan bahwa klub "praktis dikelola" oleh asisten tersebut. Mantan presiden tersebut mengklaim bahwa Xavi sedang dimanipulasi oleh pihak-pihak yang secara aktif menentang pemerintahan saat ini, dan secara langsung menuding rival politik dan presidennya, Victor Font. “Sungguh menyakitkan bagiku bahwa dia membiarkan dirinya dimanfaatkan dan menyerang Alejandro Echevarria untuk menyakitiku. Echevarría dan Yuste membela masa jabatan Xavi hingga akhir. Di balik Xavi, ada seseorang yang memanfaatkannya, dan itu adalah Víctor Font. Dia berusaha mengaburkan situasi,” kata Laporta dengan tegas.
Menutup pembelaannya, presiden Barca berargumen bahwa tindakannya selalu demi kebaikan institusi, bahkan ketika itu berarti memutuskan hubungan dengan legenda klub. “Ini adalah tiga keputusan terberat yang pernah saya buat. Messi, [Ronald] Koeman, dan Xavi. Saya melakukannya demi kepentingan Barca. Saya pernah memiliki dua di antaranya sebagai pemain, dan ini adalah keputusan yang harus diambil. Mereka adalah legenda Barca. Barca tidak bisa dikelola seperti komputer, ini tentang perasaan. Barca berada di atas pemain dan presiden,” ujarnya mengakhiri.
Iklan