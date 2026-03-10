Joan Laporta melontarkan tuduhan mengejutkan baru terhadap Real Madrid di tengah penyelidikan kasus Negreira yang melibatkan Barcelona

Orang-orang juga menanyakan Laporta tentang salah satu slogannya, "melawan segala hal dan melawan semua orang." Dia kembali menyinggung hubungan Madrid dengan CTA.

“Melawan segala rintangan dan melawan semua orang adalah ungkapan untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada kami di Barca selama bertahun-tahun,” lanjut Laporta. “Klub ini didominasi, ditindas. Klub ini berada di bawah intervensi; mereka diizinkan melakukan hal-hal tertentu dengan tujuan mencapai titik ini. Kontrak-kontrak yang berlebihan tidak diawasi secara ekonomi.

“Kami menghadapi kampanye fitnah yang dirancang dari Madrid terkait kasus Negreira. Apa yang dilakukan Barca legal, dilakukan dengan sangat baik. Saat itu, mereka membayar sebuah perusahaan – kami sudah menemukannya – yang menghasilkan laporan wasit untuk menganalisis kinerja wasit. Saya yakin Real Madrid melakukan hal yang sama. Kini Real Madrid memiliki Megia Davila, istri dari Komite Wasit.

“Apakah itu tidak terlihat memalukan bagi Anda? Itu terlihat normal bagi Anda. Mungkin mereka tidak perlu mempekerjakan ahli wasit karena mereka sudah melakukannya, bahkan lebih baik. Apakah Anda tidak menyadarinya di Madrid atau apa? Apakah yang dilakukan Barca memalukan? Bukankah yang dilakukan Madrid juga memalukan?”