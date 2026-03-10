AFP/Josep Lago
Joan Laporta melontarkan tuduhan mengejutkan baru terhadap Real Madrid di tengah penyelidikan kasus Negreira yang melibatkan Barcelona
Menolak narasi Negreira
Jaksa Penuntut Umum Spanyol saat ini menuduh Barcelona melakukan korupsi olahraga karena telah membayar perusahaan-perusahaan yang terkait dengan mantan Wakil Ketua Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol (CTA), Jose Maria Enriquez Negreira, sebesar €7–8 juta selama periode 17 tahun. Laporta, yang sedang mencalonkan diri kembali melawan Victor Font, telah dengan tegas membela raksasa Catalan tersebut. Ia menegaskan bahwa uang tersebut hanya untuk konsultasi teknis yang sah dan bahwa tekanan hukum yang intens merupakan bagian dari rencana terkoordinasi dari Madrid untuk melemahkan klub.
Tujuh puluh dua tahun pengaruh yang diduga
Berbicara kepada Cadena Cope, Laporta mengalihkan perhatian ke rival sengit Barcelona, mempertanyakan imparsialitas otoritas sepak bola dengan menyoroti hubungan historis Madrid dengan Komite Wasit. "Apakah Anda tidak merasa malu bahwa selama 72 tahun komite tersebut dikelola oleh anggota Real Madrid?" tanya Laporta. "Semua anggotanya. Bukankah itu memalukan? Itu adalah saran wasit, bukan korupsi olahraga. Tapi kalian tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka; berhenti bermain-main dengan saya."
"Apa yang dilakukan Barcelona adalah sah."
Orang-orang juga menanyakan Laporta tentang salah satu slogannya, "melawan segala hal dan melawan semua orang." Dia kembali menyinggung hubungan Madrid dengan CTA.
“Melawan segala rintangan dan melawan semua orang adalah ungkapan untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada kami di Barca selama bertahun-tahun,” lanjut Laporta. “Klub ini didominasi, ditindas. Klub ini berada di bawah intervensi; mereka diizinkan melakukan hal-hal tertentu dengan tujuan mencapai titik ini. Kontrak-kontrak yang berlebihan tidak diawasi secara ekonomi.
“Kami menghadapi kampanye fitnah yang dirancang dari Madrid terkait kasus Negreira. Apa yang dilakukan Barca legal, dilakukan dengan sangat baik. Saat itu, mereka membayar sebuah perusahaan – kami sudah menemukannya – yang menghasilkan laporan wasit untuk menganalisis kinerja wasit. Saya yakin Real Madrid melakukan hal yang sama. Kini Real Madrid memiliki Megia Davila, istri dari Komite Wasit.
“Apakah itu tidak terlihat memalukan bagi Anda? Itu terlihat normal bagi Anda. Mungkin mereka tidak perlu mempekerjakan ahli wasit karena mereka sudah melakukannya, bahkan lebih baik. Apakah Anda tidak menyadarinya di Madrid atau apa? Apakah yang dilakukan Barca memalukan? Bukankah yang dilakukan Madrid juga memalukan?”
Sebuah klub yang sedang diserang
Prioritas utama Laporta saat ini adalah memastikan kemenangan dalam pemilihan presiden yang krusial pada Minggu melawan Font. Siapa pun yang terpilih akan dihadapkan pada tugas berat untuk menangani penyelidikan jaksa penuntut umum terkait pembayaran Negreira sambil menstabilkan keuangan klub yang rapuh. Di lapangan, Barcelona sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Newcastle United dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, yang dijadwalkan berlangsung di St James' Park pada Selasa.
