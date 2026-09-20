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JJ Gabriel sudah menentukan pilihannya! Wonderkid Manchester United memilih Chelsea saat Setan Merah mengidentifikasi bintang Lens sebagai calon pengganti
Chelsea memimpin perburuan Gabriel
Menurut The Standard, Gabriel telah memberi tahu perwakilannya bahwa Chelsea adalah tujuan pilihannya jika ia tetap bermain di Premier League. Chelsea kini muncul sebagai yang terdepan di Inggris setelah serangkaian pembicaraan tingkat tinggi yang menjabarkan jalur yang jelas menuju sepak bola level senior.
United masih sangat ingin mempertahankan penyerang yang sangat dihargai tersebut, tetapi semakin kesulitan meyakinkannya bahwa masa depannya ada di Manchester, dengan Chelsea kini muncul sebagai opsi paling menarik di Inggris dalam negosiasi terbaru.
Situasi ini mencapai titik didih pekan lalu ketika Gabriel secara resmi meminta Manchester United membatalkan pendaftaran akademinya. Perkembangan mengejutkan ini menempatkan klub dalam posisi genting, karena sejauh ini mereka menolak mengabulkan permintaan tersebut sambil berusaha memperbaiki hubungan yang retak.
- AFP
Barcelona dan Real Madrid ikut dalam perburuan
Terlepas dari preferensinya untuk Chelsea di pasar domestik, kepindahan ke La Liga tetap menjadi kemungkinan besar bagi penyerang muda itu. Real Madrid dan Barcelona sama-sama memantau situasinya dengan serius, karena tahu bahwa mereka dapat menawarkan jalur unik melalui sistem tim cadangan bergengsi mereka.
Raksasa Catalan itu sudah lama mengagumi sang pemain, bahkan sempat mengundangnya untuk tur fasilitas klub, di mana ia diperkenalkan kepada Lamine Yamal. Minat dari ibu kota Spanyol juga konkret, dengan Real Madrid mempertimbangkan langkah untuk merekrut wonderkid tersebut setelah catatan luar biasanya, 23 gol.
Kendala logistik dalam transfer internasional itu berkurang karena Gabriel memegang paspor Irlandia. Kewarganegaraan ganda ini menjadi faktor krusial dalam perburuan tanda tangannya, karena berpotensi memungkinkannya melewati sejumlah pembatasan transfer pasca-Brexit yang biasanya mencegah pemain Inggris pindah ke klub-klub Uni Eropa hingga mereka berusia 18 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, ia bisa memenuhi syarat untuk pindah ke raksasa Eropa segera setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober.
Manchester United mengidentifikasi sensasi Lens sebagai penerus
Seiring kemungkinan kepergian Gabriel yang kian besar, tim rekrutmen Manchester United tidak tinggal diam. Klub itu dikabarkan telah mengidentifikasi Mezian Mesloub, talenta 16 tahun yang saat ini bermain untuk Lens di Ligue 1, sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan tersebut. Departemen pencari bakat United telah menyusun laporan ekstensif tentang pemain Prancis itu, yang sudah menunjukkan potensi besarnya di level senior. Mesloub mencatatkan sejarah dengan mencetak gol hanya 11 detik dalam debut profesionalnya melawan Nantes.
Mengamankan Mesloub tidak akan menjadi tugas mudah bagi Manchester United, karena mereka menghadapi persaingan ketat dari rival Premier League Arsenal dan Chelsea, serta juara Prancis Paris Saint-Germain. Namun, United mungkin harus menunggu untuk membawanya ke Old Trafford karena regulasi Brexit, yang secara umum menetapkan bahwa pemain luar negeri tidak dapat bergabung dengan klub Inggris sampai mereka berusia 18 tahun.
- Getty
Carrick menyerukan ketenangan di tengah badai
Manajer Manchester United Michael Carrick berupaya meredam tensi seputar saga Gabriel, sambil meminta publik dan media untuk mengingat bahwa kesejahteraan seorang anak muda adalah inti dari persoalan ini.
"Dia masih anak muda, JJ, dan saya pikir penting bagi kita untuk tidak memainkan apa pun di luar sana," kata Carrick dalam konferensi pers baru-baru ini. "Dengan sorotan dan pengawasan serta semuanya, Anda harus berhati-hati, bersikap bijak, dan memikirkan dirinya di atas segalanya. Situasi ini akan terselesaikan dengan sendirinya, apa pun cara akhirnya terselesaikan. Memastikan dia baik-baik saja adalah hal yang paling penting."
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