JJ Gabriel sudah menentukan pilihannya! Wonderkid Manchester United memilih Chelsea saat Setan Merah mengidentifikasi bintang Lens sebagai calon pengganti

Menurut The Standard, Gabriel telah memberi tahu perwakilannya bahwa Chelsea adalah tujuan pilihannya jika ia tetap bermain di Premier League. Chelsea kini muncul sebagai yang terdepan di Inggris setelah serangkaian pembicaraan tingkat tinggi yang menjabarkan jalur yang jelas menuju sepak bola level senior.

United masih sangat ingin mempertahankan penyerang yang sangat dihargai tersebut, tetapi semakin kesulitan meyakinkannya bahwa masa depannya ada di Manchester, dengan Chelsea kini muncul sebagai opsi paling menarik di Inggris dalam negosiasi terbaru.

Situasi ini mencapai titik didih pekan lalu ketika Gabriel secara resmi meminta Manchester United membatalkan pendaftaran akademinya. Perkembangan mengejutkan ini menempatkan klub dalam posisi genting, karena sejauh ini mereka menolak mengabulkan permintaan tersebut sambil berusaha memperbaiki hubungan yang retak.