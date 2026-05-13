JJ Gabriel 'sangat mampu' untuk naik ke tim senior Man Utd, sementara Darren Fletcher menegaskan bahwa pemain berusia 15 tahun yang 'luar biasa' itu memiliki 'masa depan yang cerah'
Kebangkitan permata mahkota Carrington
Gabriel telah muncul sebagai bintang paling menonjol dari angkatan terbaru akademi United, dengan mencetak 21 gol liga untuk tim U-18. Penyerang remaja ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier U-18 pada hari Selasa. Gabriel juga memecahkan rekor, setelah menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Remaja FA United saat ia mencetak gol ke gawang Peterborough United pada bulan Desember.
Menjelang final Piala FA Youth melawan rival Manchester City pada hari Kamis, Fletcher memuji dampak yang ditimbulkan pemain muda ini. "JJ adalah talenta luar biasa dan memiliki antusiasme terhadap sepak bola yang ia bawa ke lapangan setiap hari: untuk belajar, ingin bermain, dan menguasai bola," kata Fletcher kepada The Athletic. "Sangat menyenangkan bekerja dengannya. Dia anak yang fantastis."
Fletcher memprediksi para bintang akademi akan menduduki posisi-posisi kunci
Fletcher menyatakan bahwa Gabriel dan beberapa bintang akademi lainnya sudah siap untuk bergabung dengan skuad senior. Bakat muda berbakat ini telah dilibatkan dalam sesi latihan bersama tim utama di bawah pengawasan ketat Michael Carrick.
Mengenai kemungkinan para pemain muda ini bergabung dalam tur pramusim tim senior musim panas ini, Fletcher mengungkapkan: “Semua pemain kami mampu mengikuti pramusim, bukan hanya JJ. Itu akan tergantung pada siapa lagi yang dipilih dan apa yang dia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Mendapatkan variasi dalam perkembanganmu sangatlah penting. Kami ingin dia naik ke sana dan berkembang. Kami perlu menempatkannya dalam posisi untuk melakukannya, dan bahkan jika dia tidak melakukannya, itu bukan akhir dari segalanya. Kami selalu harus berhati-hati. Mereka perlu mengalami hal itu, tetapi memastikan itu dilakukan pada waktu yang tepat, dan memahami mengapa serta apa kebutuhannya.
“Begitu Anda dilemparkan ke sana, Anda akan dinilai dengan sangat, sangat cepat, benar atau salah. Penting bagi kami untuk mendukung perkembangannya dengan benar. JJ lebih dari mampu untuk masuk, begitu pula banyak pemain muda kami. Mereka semua mendapatkan pengalaman bersama tim utama. Seringkali tidak disadari betapa banyak pemain muda kami yang merasakan atmosfer tim utama.”
Mengelola antusiasme yang meluap-luap seputar Gabriel
Gabriel menjadi pemain yang paling menonjol di tim U-18 musim ini, namun Fletcher bertekad untuk menjaga agar sang pemain muda tetap rendah hati meskipun memiliki rekor mencetak gol yang luar biasa. Pelatih tersebut terkesan dengan mentalitas sang pemain dan kemauannya untuk terus belajar di usianya yang masih sangat muda.
Fletcher menambahkan: “Kita harus ingat bahwa dia masih anak-anak dan juga, dia telah menjadi bagian dari tim yang sangat bagus. JJ menyadari betapa besar bantuan yang dia terima dari rekan-rekan setimnya untuk mendapatkan bola di posisi-posisi tersebut guna mencetak gol. Kami memiliki banyak pemain bagus. JJ telah mencetak gol, dan gol selalu menjadi sorotan. Dia telah memahami - seperti halnya semua pemain penyerang - hal-hal di luar penguasaan bola, etos tim yang sesungguhnya. JJ menerima kritik konstruktif dengan sangat baik dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Dia memiliki masa depan yang cerah.”
Chido Obi dan perjalanan menuju kedewasaan
Selain Gabriel, Chido Obi juga telah memberikan kontribusi besar dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan selama turnamen Youth Cup. Sikap pemain berusia 18 tahun ini sangat mengesankan staf pelatih, terutama setelah ia meminta untuk bermain bersama tim U-18 ketika pertandingan U-21 ditunda, yang menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya.
“Hal yang paling memuaskan dari Chido adalah (bahwa) pertandingan tim U-21 dibatalkan sehari sebelumnya dan ia mengirim pesan kepada saya bahwa ia ingin bermain,” kata Fletcher. “Saya pikir luar biasa bagi Chido untuk ingin bermain dalam pertandingan itu, tidak menganggap tim U-18 di bawah levelnya. Itu menunjukkan betapa matangnya ia, yang sejalan dengan usianya.”