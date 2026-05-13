JJ Gabriel 'sangat mampu' untuk naik ke tim senior Man Utd, sementara Darren Fletcher menegaskan bahwa pemain berusia 15 tahun yang 'luar biasa' itu memiliki 'masa depan yang cerah'

Fletcher menyatakan bahwa Gabriel dan beberapa bintang akademi lainnya sudah siap untuk bergabung dengan skuad senior. Bakat muda berbakat ini telah dilibatkan dalam sesi latihan bersama tim utama di bawah pengawasan ketat Michael Carrick.

Mengenai kemungkinan para pemain muda ini bergabung dalam tur pramusim tim senior musim panas ini, Fletcher mengungkapkan: “Semua pemain kami mampu mengikuti pramusim, bukan hanya JJ. Itu akan tergantung pada siapa lagi yang dipilih dan apa yang dia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Mendapatkan variasi dalam perkembanganmu sangatlah penting. Kami ingin dia naik ke sana dan berkembang. Kami perlu menempatkannya dalam posisi untuk melakukannya, dan bahkan jika dia tidak melakukannya, itu bukan akhir dari segalanya. Kami selalu harus berhati-hati. Mereka perlu mengalami hal itu, tetapi memastikan itu dilakukan pada waktu yang tepat, dan memahami mengapa serta apa kebutuhannya.

“Begitu Anda dilemparkan ke sana, Anda akan dinilai dengan sangat, sangat cepat, benar atau salah. Penting bagi kami untuk mendukung perkembangannya dengan benar. JJ lebih dari mampu untuk masuk, begitu pula banyak pemain muda kami. Mereka semua mendapatkan pengalaman bersama tim utama. Seringkali tidak disadari betapa banyak pemain muda kami yang merasakan atmosfer tim utama.”