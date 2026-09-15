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JJ Gabriel meminta meninggalkan Manchester United jelang potensi penampilan pemecah rekor
Pukulan telak bagi akademi
Menurut The Telegraph, Manchester United mendapat perkembangan besar setelah prospek berusia 15 tahun yang sangat dihargai, JJ Gabriel, mengajukan pemberitahuan resmi tentang niatnya untuk meninggalkan klub. Dijuluki 'Kid Messi', penyerang berbakat itu mengirimkan gelombang kejut di Old Trafford setelah meminta pembatalan registrasinya berlaku seketika. Waktu kemunculannya menjadi kejutan besar, terutama karena United telah berencana memasukkannya ke skuad senior untuk laga Piala Carabao hari Rabu melawan Brighton.
Seandainya tampil melawan Brighton, Gabriel berada di jalur kuat untuk menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang mewakili Manchester United dalam pertandingan kompetitif.
- Getty Images Sport
Menimbang kecemerlangan pemain muda di tengah ketidakpastian yang datang tiba-tiba
Permintaan hengkang yang tak terduga itu datang kurang dari sepekan setelah Gabriel menorehkan aksi heroik hat-trick sensasional pada debutnya di UEFA Youth League dalam kemenangan 5-0 atas Sabah. Perkembangannya yang luar biasa membuatnya menjadi pemenang termuda sepanjang sejarah penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year milik klub pada musim lalu. Pujian pun mengalir dari para legenda klub, dengan Rio Ferdinand menyebutnya "konyol" dan Ryan Giggs memujinya sebagai "talenta generasi" dalam penilaian positif mereka baru-baru ini.
Berbicara setelah penampilan kelas masternya di Eropa, pemimpin fase pengembangan profesional Adam Lawrence mencatat, "JJ dikelilingi orang-orang yang benar-benar, benar-benar percaya kepadanya dari level tertinggi klub hingga ke seluruh bagiannya."
Pemicu yang tidak pasti di balik layar
Meski pemberitahuan resmi telah disampaikan, sumber internal mengindikasikan bahwa pemicu pasti di balik keinginan mendadak Gabriel untuk pergi masih belum jelas. Dengan kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas dan regulasi ketat yang mencegah pencoretan registrasi secara langsung, masih ada harapan hati-hati di Old Trafford bahwa hubungan dapat diperbaiki. Remaja itu baru-baru ini menghapus semua unggahan dari akun Instagram-nya, menambah intrik pada situasi yang benar-benar membuat staf pelatih terkejut.
Para petinggi klub tetap berharap situasi ini bisa dibenahi mengingat ikatannya yang sudah lama, hubungan yang kuat dengan staf, dan akar yang dalam di dalam struktur akademi.
- Crystal Pix
Menavigasi jalan di depan
Saat Manchester United bersiap untuk komitmen mereka di ajang piala domestik yang akan datang, klub harus dengan cermat mengelola masa depan salah satu talenta muda paling diminati di Eropa. Gabriel baru akan berusia 16 tahun pada Oktober, yang berarti perkembangan olahraganya dalam waktu dekat untuk saat ini tetap tertambat pada raksasa Inggris tersebut. Apakah jajaran petinggi dapat berhasil meyakinkan sensasi media sosial itu untuk membalikkan pendiriannya akan menentukan salah satu pertarungan retensi pemain muda paling krusial musim ini.
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