JJ Gabriel meminta meninggalkan Manchester United jelang potensi penampilan pemecah rekor

Menurut The Telegraph, Manchester United mendapat perkembangan besar setelah prospek berusia 15 tahun yang sangat dihargai, JJ Gabriel, mengajukan pemberitahuan resmi tentang niatnya untuk meninggalkan klub. Dijuluki 'Kid Messi', penyerang berbakat itu mengirimkan gelombang kejut di Old Trafford setelah meminta pembatalan registrasinya berlaku seketika. Waktu kemunculannya menjadi kejutan besar, terutama karena United telah berencana memasukkannya ke skuad senior untuk laga Piala Carabao hari Rabu melawan Brighton.

Seandainya tampil melawan Brighton, Gabriel berada di jalur kuat untuk menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang mewakili Manchester United dalam pertandingan kompetitif.