(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
JJ Gabriel memberi isyarat akan segera menduduki posisi penting di Man Utd saat wonderkid berusia 15 tahun itu menutup musim 2025-26
Musim yang gemilang bagi bintang akademi
Gabriel telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di negara ini. Setelah menjalani musim yang luar biasa di mana ia mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan liga bersama tim U-18, remaja ini dianugerahi penghargaan bergengsi Jimmy Murphy Young Player of the Year. Melalui Instagram untuk merayakan pencapaian tersebut setelah kekalahan mengecewakan dari Manchester City di final FA Youth Cup, Gabriel menyampaikan rasa terima kasihnya. "Merupakan suatu kehormatan besar untuk dianugerahi penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahun Ini Jimmy Murphy. Terima kasih kepada semua orang di @manutd. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua penggemar atas dukungan mereka yang tiada henti," tulisnya.
- Getty
Petunjuk menjelang musim baru membuat para penggemar antusias
Bagian paling mencolok dari pesannya muncul di bagian akhir, di mana Gabriel dengan berani menutup postingannya dengan kalimat: "Sampai jumpa di pramusim." Petunjuk yang terdiri dari lima kata ini mengisyaratkan bahwa Manchester United telah memutuskan untuk memasukkan sang penyerang ke dalam skuad senior menjelang musim depan. Klub dilaporkan sangat ingin membuka jalan yang jelas menuju tim utama bagi sang pemain muda berbakat, yang telah berlatih bersama tim utama dalam beberapa kesempatan. Dengan beberapa bintang internasional yang diperkirakan absen karena Piala Dunia, tur pramusim menjadi peluang emas bagi sang pemain muda.
Carrick meminta agar bersabar terhadap sang jenius
Manajer sementara Michael Carrick — yang akan menandatangani kontrak dua tahun sebagai manajer tetap — telah memantau perkembangan sang penyerang dengan cermat. Karena peraturan usia yang ketat, Gabriel tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam skuad tim utama pada hari pertandingan karena usianya baru 14 tahun saat musim dimulai. Berbicara pada bulan Maret, Carrick mengatakan: "Dia tidak diizinkan [menjadi bagian dari skuad tim utama pada hari pertandingan]. Dia masih terlalu muda. JJ tampil sangat baik. Kami memiliki beberapa pemain yang sangat bagus di akademi dan kami berusaha sebisa mungkin untuk membawa para pemain muda [bergabung dengan kelompok utama]. Kami selalu berusaha memberi mereka pengalaman itu. JJ adalah talenta besar, itu cukup jelas, dan dia telah menjalani musim yang bagus bersama tim U18. Kami sangat menghargainya. Namun, kesabaran sangat penting dalam mengelola segala hal yang menyertainya, mengembangkan dirinya, dan memilih momen yang tepat untuk naik level, serta menempatkannya di posisi yang tepat. Dia berlatih dengan baik dan bagus memiliki pemain muda di tim utama."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Gabriel?
Manchester United akan memulai tur pramusim mereka dengan menghadapi Wrexham di Finlandia pada 18 Juli, sebelum bertolak ke Norwegia untuk berhadapan dengan Rosenborg. Gabriel berharap dapat tampil menonjol selama tur di Skandinavia ini, yang akan ditutup dengan laga melawan Atlético Madrid di Swedia pada 1 Agustus, dalam upayanya untuk mengokohkan posisinya di tim utama.