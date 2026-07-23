JJ Gabriel masuk dalam skuad Man Utd untuk laga persahabatan melawan Rosenborg; pemain berusia 15 tahun ini mengincar kesempatan debutnya di bawah asuhan Michael Carrick

Pemilihan Gabriel menandai tonggak penting bagi seorang pemain yang baru akan merayakan ulang tahun ke-16 pada bulan Oktober. Setelah meraih gelar juara Liga Premier sekaligus penghargaan pemain terbaik United U-18 musim lalu, penyerang kelahiran London ini menjadi satu-satunya pemain baru dalam skuad yang bertandang ke Finlandia untuk pertandingan pekan lalu yang berakhir dengan kekalahan 1-0 melawan Wrexham. Masuknya Gabriel menggantikan posisi striker Ethan Wheatley, yang tidak masuk dalam rombongan yang akan bertolak ke Norwegia.

United harus menghadapi beberapa absen, karena pemain baru senilai £8 juta, Tynan Thompson, tidak dimasukkan dalam skuad, sementara Benjamin Sesko, Karl Darlow, dan Matthijs de Ligt masih absen karena cedera. Meskipun beberapa nama besar absen, semua mata akan tertuju pada Gabriel. Klub telah berhati-hati dalam mengelola perkembangannya, dengan pemain muda ini baru saja kembali berlatih penuh, namun direktur sepak bola Jason Wilcox dilaporkan berperan penting dalam memastikan sang pemain sayap tetap bertahan di Old Trafford di tengah minat yang signifikan dari akademi-akademi rival.