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JJ Gabriel masuk dalam skuad Man Utd untuk laga persahabatan melawan Rosenborg; pemain berusia 15 tahun ini mengincar kesempatan debutnya di bawah asuhan Michael Carrick
Sebuah bintang baru muncul di Trondheim
Pemilihan Gabriel menandai tonggak penting bagi seorang pemain yang baru akan merayakan ulang tahun ke-16 pada bulan Oktober. Setelah meraih gelar juara Liga Premier sekaligus penghargaan pemain terbaik United U-18 musim lalu, penyerang kelahiran London ini menjadi satu-satunya pemain baru dalam skuad yang bertandang ke Finlandia untuk pertandingan pekan lalu yang berakhir dengan kekalahan 1-0 melawan Wrexham. Masuknya Gabriel menggantikan posisi striker Ethan Wheatley, yang tidak masuk dalam rombongan yang akan bertolak ke Norwegia.
United harus menghadapi beberapa absen, karena pemain baru senilai £8 juta, Tynan Thompson, tidak dimasukkan dalam skuad, sementara Benjamin Sesko, Karl Darlow, dan Matthijs de Ligt masih absen karena cedera. Meskipun beberapa nama besar absen, semua mata akan tertuju pada Gabriel. Klub telah berhati-hati dalam mengelola perkembangannya, dengan pemain muda ini baru saja kembali berlatih penuh, namun direktur sepak bola Jason Wilcox dilaporkan berperan penting dalam memastikan sang pemain sayap tetap bertahan di Old Trafford di tengah minat yang signifikan dari akademi-akademi rival.
- Getty Images Sport
Melanjutkan karier di level junior yang memecahkan rekor
Gabriel pertama kali mencuri perhatian pada April 2025 dalam laga luar biasa kategori U-18 melawan Leeds United. Meskipun rekan setimnya, Victor Musa, menjadi sorotan utama berkat enam golnya dalam kemenangan 13-1, penampilan singkat Gabriel selama 25 menit sebagai pemain berusia 14 tahun justru menjadi topik pembicaraan utama. Dengan kecepatan, keseimbangan, dan kontrol bola yang luar biasa, ia mencetak dua gol pada debutnya, membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan mudah saat naik ke kelompok usia yang lebih tinggi. Penampilan tersebut menjadi cikal bakal musim yang gemilang musim lalu, di mana ia mencatatkan 29 gol dalam 32 penampilan di semua kompetisi.
Dampaknya begitu besar sehingga klub memberinya hak istimewa yang langka, termasuk beberapa undangan ke tribun direksi dan pertemuan pribadi dengan Sir Alex Ferguson setelah hasil imbang melawan West Ham pada bulan Desember. Sebagai gambaran, Gabriel saat ini sedang memasuki tahun ujian GCSE-nya dan telah melampaui pencapaian yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Duncan Edwards, Eddie Colman, dan Ryan Giggs dengan bermain dan mencetak gol di Piala Remaja FA pada usia yang lebih muda daripada trio ikonik tersebut.
Kematangan taktis dan perkembangan fisik
Staf kepelatihan United telah bertindak proaktif dalam melindungi aset mereka, sering memindahkannya dari posisi aslinya di sayap kiri ke peran yang lebih sentral. Pergeseran taktis ini dirancang untuk mencegah Gabriel kewalahan secara fisik oleh bek sayap yang bertubuh lebih besar, yang mungkin berusaha menghalau dia dari permainan dengan kekuatan fisik. Meskipun bertubuh kurus, keahlian teknisnya telah memungkinkannya tampil gemilang, dan ada keyakinan di dalam klub bahwa ia telah memanfaatkan jendela transfer musim panas untuk fokus pada pertumbuhan fisik dan kebugarannya.
Transisi ke lingkungan tim utama sejauh ini berjalan mulus. Awalnya dipanggil untuk berlatih oleh Ruben Amorim, ia kini telah menjadi pemain tetap dalam sesi latihan tim senior, dengan Carrick terus memantau perkembangannya secara cermat. Jika ia diturunkan di Norwegia, Gabriel akan menjadi salah satu pemain termuda yang pernah membela tim senior Manchester United, mengikuti jejak David Gaskell, yang hingga kini tetap menjadi pemain termuda klub yang melakukan debut kompetitif pada usia 16 tahun dan 19 hari.
- Getty Images Sport
Jalan menuju integrasi para senior
Tidak semua pemain dalam skuad beranggotakan 25 orang dijamin mendapat menit bermain, sebagaimana terlihat dalam laga persahabatan pekan lalu melawan Wrexham di mana Dermot Mee, Jim Thwaites, dan Chido Obi tetap tidak diturunkan dari bangku cadangan meskipun Carrick melakukan rotasi besar-besaran pada babak kedua. Namun, bagi Gabriel, pengalaman berada di lingkungan pertandingan merupakan langkah selanjutnya dalam rencana yang disusun dengan cermat.
Skuad lengkap yang dibawa dalam tur ini meliputi: Tom Heaton, Radek Vitek, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Harry Amass, Toby Collyer, Dan Gore, Dermot Mee, Shea Lacey, Ethan Williams, Jaydan Kamason, Jacob Devaney, Jim Thwaites, Dan Armer, dan JJ Gabriel.
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