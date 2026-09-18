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JJ Gabriel bisa melewatkan pemilihan tim muda Inggris di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung soal hengkang dari Manchester United
'Kid Messi' terancam dicoret dari skuad England
Bintang muda Manchester United, JJ Gabriel, bisa dicoret dari rangkaian laga internasional tim muda Inggris yang akan datang setelah ia meminta meninggalkan Carrington. Dijuluki 'Kid Messi' sejak masa awalnya di akademi London, pemain 15 tahun itu meminta registrasinya di klub dibatalkan, memicu minat dari Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich.
Menurut Telegraph Sport, staf asosiasi sepak bola sedang menilai apakah remaja itu berada dalam kondisi fisik dan mental yang tepat untuk tugas internasional.
Keputusan itu diambil di tengah ketidakpastian kontrak yang intens saat sang prodigi mendekati ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober.
- Getty Images Sport
FA memprioritaskan kesejahteraan di tengah kebuntuan Carrington
Staf pelatih Inggris idealnya ingin menyertakan penyerang serbabisa itu dalam skuad mereka berikutnya, tetapi semua pihak sepakat bahwa kesejahteraan pribadi Gabriel harus menjadi prioritas utama. Remaja itu belum berlatih di Carrington sejak pekan lalu, sehingga absen dalam laga Manchester United U-21.
FA tetap menjalin komunikasi erat dengan para perwakilan untuk menangani situasi sensitif ini dengan hati-hati.
Karena tim kelompok usia Inggris di bawah U-21 memainkan laga nonkompetitif pada periode ini, potensi absennya tidak akan mengganggu kampanye kualifikasi resmi.
Kenaikan pesat sang bintang muda di jajaran timnas Inggris
Potensi tidak masuknya Gabriel terjadi tak lama setelah penampilan sensasional di lapangan. Penyerang kelahiran London itu mencetak hat-trick untuk United di UEFA Youth League pekan lalu, melanjutkan caps internasional sebelumnya bersama tim Inggris U-17, U-16, dan U-15.
Ia tetap memenuhi syarat untuk membela Republik Irlandia melalui ayahnya dan Siprus melalui ibunya, setelah sebelumnya juga menolak panggilan Inggris U-16 pada Agustus 2025 untuk memprioritaskan perkembangan di klub.
Perkembangannya yang pesat di berbagai kelompok usia menegaskan mengapa klub-klub raksasa Eropa memantau situasinya.
Jeda internasional membawa keputusan masa depan yang krusial
Dengan pengumuman skuad junior yang semakin dekat, Gabriel diperkirakan tetap absen dari aksi kompetitif selagi pembahasan mengenai pendaftarannya di Carrington terus berlanjut. Jeda internasional yang akan datang memberi semua pihak waktu untuk bernegosiasi tanpa gangguan langsung dari jadwal pertandingan.
United menegaskan bahwa situasi ini masih bisa diperbaiki meski minat dari klub-klub rival terus meningkat.
Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah sensasi remaja itu akan menuntaskan masa depannya di level klub sebelum kembali bertugas bersama timnas Inggris.
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