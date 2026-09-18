Bintang muda Manchester United, JJ Gabriel, bisa dicoret dari rangkaian laga internasional tim muda Inggris yang akan datang setelah ia meminta meninggalkan Carrington. Dijuluki 'Kid Messi' sejak masa awalnya di akademi London, pemain 15 tahun itu meminta registrasinya di klub dibatalkan, memicu minat dari Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich.

Menurut Telegraph Sport, staf asosiasi sepak bola sedang menilai apakah remaja itu berada dalam kondisi fisik dan mental yang tepat untuk tugas internasional.

Keputusan itu diambil di tengah ketidakpastian kontrak yang intens saat sang prodigi mendekati ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober.