Jika Tottenham terdegradasi, semua pemain bisa hengkang. Vicario, Udogie, Kolo Muani: inilah para pemain yang mungkin hengkang, serta peluang apa saja yang ada di bursa transfer

Seperti yang telah disebutkan, Spurs memiliki banyak pemain bintang dalam skuadnya dan menikmati kondisi keuangan yang sangat sehat. Namun, hasil di lapangan belum kunjung datang, dan klub mungkin akan melepas banyak pemain di bursa transfer, jika terjadi degradasi, untuk mengakhiri masa jabatan sebuah tim yang telah meraih jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Skuad Tottenham, menurut data Transfermarkt, bernilai lebih dari 800 juta euro dan, hanya pada bursa transfer terakhir, selisih antara pendapatan dan pengeluaran mencatat angka yang cukup besar, yaitu 182 juta euro. Degradasi tentu akan memiliki konsekuensi besar secara ekonomi, tetapi juga secara olahraga. Namun, klub telah melindungi diri dari dampak ekonomi tersebut: menurut laporan The Athletic, terdapat klausul dalam kontrak sebagian besar pemain tim utama yang mengatur pengurangan gaji secara otomatis – bahkan hingga 50% – jika tim terdegradasi ke Championship.

Jika Tottenham terdegradasi, bagaimana tim akan berubah di bursa transfer? Ini tentu saja hanya hipotesis dan spekulasi dini, karena jika tetap bertahan di Premier League, situasinya akan berubah dan memungkinkan klub untuk bernapas lega serta melakukan perubahan di musim panas tanpa harus merombak skuad secara drastis. Jika tidak, semua pemain akan bebas pergi. Sulit bagi para bintang Spurs untuk menerima bermain di divisi yang lebih rendah, tanpa sorotan Premier League, dan dengan gaji yang dipotong. Itulah sebabnya masuk akal untuk percaya bahwa banyak dari mereka akan meminta untuk dilepas. Terlepas dari situasi pemain yang dipinjamkan, seperti Palhinha, mari kita lihat siapa saja yang mungkin hengkang pada bursa transfer mendatang.