Di utara London, alarm telah berbunyi selama berminggu-minggu di markas Tottenham. Tim yang kini dilatih oleh Tudor berada dalam risiko degradasi yang serius, sebuah kemungkinan yang semakin nyata dan akan menjadi kejutan besar bagi klub yang baru beberapa bulan lalu menjuarai Liga Europa dan dipenuhi oleh para pemain bintang. Ancaman degradasi ke Championship sangat nyata, dan di sisa musim ini, Spurs harus menghindari apa yang akan menjadi salah satu kejutan terbesar, dalam arti negatif, dalam beberapa tahun terakhir. Dan jika memang Romero dan rekan-rekannya harus meninggalkan Premier League, musim panas mendatang akan diwarnai dengan perubahan besar-besaran. Tim ini berpotensi dibongkar di bursa transfer dengan banyak pemain bintang yang siap pindah klub.
Diterjemahkan oleh
Jika Tottenham terdegradasi, semua pemain bisa hengkang. Vicario, Udogie, Kolo Muani: inilah para pemain yang mungkin hengkang, serta peluang apa saja yang ada di bursa transfer
KEBIAKAN TRANSFER TOTTENHAM JIKA TERJADI DEGRADASI
Seperti yang telah disebutkan, Spurs memiliki banyak pemain bintang dalam skuadnya dan menikmati kondisi keuangan yang sangat sehat. Namun, hasil di lapangan belum kunjung datang, dan klub mungkin akan melepas banyak pemain di bursa transfer, jika terjadi degradasi, untuk mengakhiri masa jabatan sebuah tim yang telah meraih jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Skuad Tottenham, menurut data Transfermarkt, bernilai lebih dari 800 juta euro dan, hanya pada bursa transfer terakhir, selisih antara pendapatan dan pengeluaran mencatat angka yang cukup besar, yaitu 182 juta euro. Degradasi tentu akan memiliki konsekuensi besar secara ekonomi, tetapi juga secara olahraga. Namun, klub telah melindungi diri dari dampak ekonomi tersebut: menurut laporan The Athletic, terdapat klausul dalam kontrak sebagian besar pemain tim utama yang mengatur pengurangan gaji secara otomatis – bahkan hingga 50% – jika tim terdegradasi ke Championship.
Jika Tottenham terdegradasi, bagaimana tim akan berubah di bursa transfer? Ini tentu saja hanya hipotesis dan spekulasi dini, karena jika tetap bertahan di Premier League, situasinya akan berubah dan memungkinkan klub untuk bernapas lega serta melakukan perubahan di musim panas tanpa harus merombak skuad secara drastis. Jika tidak, semua pemain akan bebas pergi. Sulit bagi para bintang Spurs untuk menerima bermain di divisi yang lebih rendah, tanpa sorotan Premier League, dan dengan gaji yang dipotong. Itulah sebabnya masuk akal untuk percaya bahwa banyak dari mereka akan meminta untuk dilepas. Terlepas dari situasi pemain yang dipinjamkan, seperti Palhinha, mari kita lihat siapa saja yang mungkin hengkang pada bursa transfer mendatang.
PENJAGA GAWANG DAN PEMAIN BELAKANG
Pertama-tama, komposisi skuad kiper Spurs mungkin akan sangat berbeda dalam beberapa bulan ke depan. Setelah musim yang mengecewakan, Vicario disingkirkan oleh Tudor yang, di Liga Champions, lebih memilih Kinsky. Kiper asal Italia itu kemungkinan akan meninggalkan Inggris untuk kembali ke Italia, di mana ia masih memiliki banyak penggemar, termasuk Inter dan Juventus. Sebaliknya, kiper asal Ceko itu mungkin akan tetap bertahan; ia sedang berupaya bangkit kembali dan bisa memanfaatkan kompetisi Championship untuk mengembalikan performanya.
Banyak pemain yang diperkirakan akan hengkang di lini belakang, dengan parapemain bintang yang berpotensi meninggalkan klub. Mulai dari van de Ven hingga Romero, termasuk Pedro Porro dan Udogie, mereka semua adalah pemain dengan reputasi internasional yang tinggi dan sangat diminati di seluruh Eropa. Klub-klub besar Serie A sedang mempertimbangkan pemain Italia yang mungkin ingin kembali untuk kembali ke skuad tim nasional. Kapten Romero juga baru saja melewati musim yang sulit, termasuk dari segi emosional: Atletico Madrid telah lama menunjukkan minat yang kuat padanya. Sementara itu, pemain Belanda itu menarik perhatian klub-klub Inggris, sedangkan bek sayap Spanyol tersebut dikaitkan dengan banyak klub besar di Premier League dan La Liga. Tokoh utama di bursa transfer mendatang mungkin juga dua wajah lama di liga kami, Dragusin dan Spence. Keduanya pernah bermain untuk Genoa, mengalami pasang surut di Tottenham, namun sangat diminati, termasuk di Italia.
GELANDANG DAN PENYERANG
Masih perlu dipahami posisi Bentancur yang, kini telah menjadi pilar Spurs, mungkin berada di persimpangan jalan dan harus memutuskan apakah akan tetap bertahan atau pindah klub. Gelandang tengah seperti Postecoglou, Sarr, dan Bissouma kini sedang mengalami kesulitan: bagi mereka, degradasi mungkin justru menjadi berkah. Banyak klub rival berharap bisa mendapatkan talenta muda dari tim London ini – terutama Bergvall dan Gray – yang pada tahap karier mereka saat ini tidak bisa menghabiskan setidaknya satu tahun di Championship.
Namun, di lini seranglah perpisahan-perpisahan ini berisiko menjadi paling mencolok. Xavi Simons, Kudus, dan Kolo Muani yang dibayar mahal namun mengecewakan, mungkin akan hengkang lagi untuk mencoba peruntungan di klub-klub besar Eropa. Jika terjadi degradasi, pemain seperti Solanke, Richarlison, dan Tel mungkin akan tetap bertahan; mereka semua baru saja melewati musim yang rumit dan mungkin harus mengambil langkah mundur.
Terakhir, banyak keraguan mengenai Kulusevski, Maddison, dan Odobert yang mengalami musim yang ingin dilupakan akibat cedera panjang yang mereka alami, dan masa depan mereka masih diselimuti misteri, sama seperti masa depan Tottenham secara keseluruhan.