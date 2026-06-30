"Jika tidak menginginkannya, harus memberitahuku": Julian Nagelsmann menampik kemungkinan mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Jerman setelah kegagalan di Piala Dunia

Terlepas dari ketegangan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah penampilan bencana di Piala Dunia, bukan hanya pemain seperti Joshua Kimmich atau Kai Havertz yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Nagelsmann, tetapi juga Direktur Olahraga DFB, Rudi Völler.

Kimmich, misalnya, sangat jelas dalam hal ini. "Saya mengenal Jerman sejak kecil saat menonton di televisi; saat itu selalu ada babak semifinal dan final. Tentu saja, kita juga ingin memberikan hal itu kepada anak-anak, masyarakat, dan generasi saat ini. Faktanya, kami tidak bisa memberikan itu kepada semua orang di rumah. Itu sangat, sangat disayangkan, terutama di masa di mana hal itu sangat bermanfaat bagi kami dan kami di Jerman memiliki sesuatu yang bisa kami banggakan. Sayangnya, saat ini tim nasional bukanlah hal itu, dan kita semua bertanggung jawab atas hal ini. Kita harus bertanggung jawab atas hal ini; tidak ada yang boleh menghindar, melainkan kita harus bertanggung jawab penuh, karena kita, para pemain yang berada di lapangan, yang telah mengacaukannya. Bukan pelatih, bukan media, bukan wasit, juga bukan lawan, melainkan semata-mata kita sendiri.”

Selain itu, Völler juga mendukung agar Nagelsmann tetap menjabat sebagai pelatih tim nasional. “Memang sering dikatakan bahwa saya selalu membelanya. Tapi dia sama sekali tidak membutuhkannya. Saya menganggapnya sebagai pelatih kelas atas. Menurut saya, dia mungkin masih orang yang tepat. Namun tentu saja saya tidak sendirian di DFB. Saya tetap berpendapat bahwa dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Sebaiknya kita menenangkan diri dan kemudian duduk bersama,” kata Völler.

Mantan pemain timnas Mats Hummels menuntut konsekuensi dengan nada yang jauh lebih tajam: “Di pihak yang bertanggung jawab,” kata juara dunia 2014 itu, “ini jelas menuntut konsekuensi.” Sepak bola adalah “olahraga prestasi yang terlalu serius” sehingga semua hal harus dibahas—termasuk masa depan tanpa Nagelsmann.

Apakah Klopp pada akhirnya akan keluar dari bayang-bayang dan naik ke panggung jika hal terburuk terjadi? “Saya belum memikirkannya. [...] Tapi sekarang sama sekali bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Saya punya pekerjaan yang sangat saya sukai. Sejauh yang saya dengar, ini bukan pekerjaan paruh waktu. Tidak ada alasan untuk menyalahkan. Julian benar. Tim memang ingin, tapi mereka tidak bisa dalam situasi tertentu.”







