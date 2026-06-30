Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
NagelsmannGetty Images
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

"Jika tidak menginginkannya, harus memberitahuku": Julian Nagelsmann menampik kemungkinan mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Jerman setelah kegagalan di Piala Dunia

World Cup
J. Nagelsmann
Germany vs Paraguay
Germany
Paraguay
J. Klopp

Julian Nagelsmann membantah akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Jerman setelah kekalahan memalukan dari Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

"Saya siap jika itu yang diinginkan, dan jika tidak, maka harus diberitahukan kepada saya," kata Nagelsmann di MagentaTV. "Saya memang ingin melanjutkan. Namun, dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Jika DFB menginginkan saya, saya dengan senang hati akan mempersiapkan Kejuaraan Eropa dan Nations League. Jika tidak, maka harus diberitahukan kepada saya."

Di ZDF, ia menambahkan: “Saya bukan tipe orang yang kabur.”


  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Setelah tersingkir dalam adu penalti melawan Paraguay—yang setidaknya sejak menit ke-60 hanya berfokus untuk mencapai babak adu penalti—Jerman untuk ketiga kalinya berturut-turut gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. 

    Tim Jerman hampir tidak menunjukkan satu pun kelebihan yang dulu identik dengan tim nasional Jerman pada babak 16 besar ini, dan tidak hanya secara permanen kehilangan citra sebagai tim turnamen, tetapi juga citra sebagai tim yang tangguh dalam adu penalti.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Jerman kalah dalam adu penalti di Piala Dunia; fakta bahwa tim tersebut bahkan gagal mencetak setengah (!) dari enam tendangan penalti mereka, sudah cukup menjelaskan segalanya.


    • Iklan
  • Jürgen KloppGetty Images

    Julian Nagelsmann juga harus berurusan dengan Jürgen Klopp, yang dianggap sebagai pelatih tim nasional bayangan

    Nagelsmann sudah menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai, ketika pada awal musim semi ia—dalam sebuah wawancara dengan majalah *kicker* yang mendapat banyak perhatian—secara tidak langsung telah menentukan susunan skuad dan peran masing-masing pemain dalam tim. Selama masa persiapan, ia kemudian secara terbuka mengkritik Deniz Undav, sang pencetak gol terbanyak, dan bahkan hampir secara demonstratif tidak memasukkannya ke dalam starting eleven, meskipun Undav mencetak gol sesuka hati dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia melawan Curacao dan Pantai Gading. Cara ia menangani kembalinya Manuel Neuer ke tim nasional juga menuai kritik.

    Sebelum pertandingan grup pertama, yang berakhir dengan skor 7-1 melawan Curacao, pertukaran canda antara “pelatih timnas bayangan” Jürgen Klopp dan Thomas Müller di MagentaTV (“Masih! Masih!”) menimbulkan kehebohan. Klopp kemudian meminta maaf kepada Nagelsmann.

    Pada kekalahan 1:2 melawan Ekuador di pertandingan terakhir fase grup, Nagelsmann menuai kebingungan karena tidak menurunkan Oliver Baumann, meskipun Jerman sudah lolos ke babak gugur sebagai juara grup. Pergantian pemain yang dilakukannya, yang sama sekali tidak sesuai dengan peran yang telah ditetapkan sebelumnya bagi para pemain skuad, juga menuai kritik.

    Sebelum tersingkir oleh Paraguay, sempat terjadi perdebatan sengit mengenai apakah Joshua Kimmich harus kembali ke lini tengah. Nagelsmann masih menurunkannya sebagai bek kanan saat melawan Paraguay, namun tidak menutup kemungkinan untuk memindahkannya kembali ke posisi aslinya di masa mendatang.

    Hal itu kini tidak akan terjadi lagi.

  • Jürgen KloppGetty Images

    Rudi Völler memberikan dukungan kepada Nagelsmann - Klopp enggan membicarakan posisi pelatih tim nasional

    Terlepas dari ketegangan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah penampilan bencana di Piala Dunia, bukan hanya pemain seperti Joshua Kimmich atau Kai Havertz yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Nagelsmann, tetapi juga Direktur Olahraga DFB, Rudi Völler.

    Kimmich, misalnya, sangat jelas dalam hal ini. "Saya mengenal Jerman sejak kecil saat menonton di televisi; saat itu selalu ada babak semifinal dan final. Tentu saja, kita juga ingin memberikan hal itu kepada anak-anak, masyarakat, dan generasi saat ini. Faktanya, kami tidak bisa memberikan itu kepada semua orang di rumah. Itu sangat, sangat disayangkan, terutama di masa di mana hal itu sangat bermanfaat bagi kami dan kami di Jerman memiliki sesuatu yang bisa kami banggakan. Sayangnya, saat ini tim nasional bukanlah hal itu, dan kita semua bertanggung jawab atas hal ini. Kita harus bertanggung jawab atas hal ini; tidak ada yang boleh menghindar, melainkan kita harus bertanggung jawab penuh, karena kita, para pemain yang berada di lapangan, yang telah mengacaukannya. Bukan pelatih, bukan media, bukan wasit, juga bukan lawan, melainkan semata-mata kita sendiri.”

    Selain itu, Völler juga mendukung agar Nagelsmann tetap menjabat sebagai pelatih tim nasional. “Memang sering dikatakan bahwa saya selalu membelanya. Tapi dia sama sekali tidak membutuhkannya. Saya menganggapnya sebagai pelatih kelas atas. Menurut saya, dia mungkin masih orang yang tepat. Namun tentu saja saya tidak sendirian di DFB. Saya tetap berpendapat bahwa dia adalah orang yang tepat di tempat yang tepat. Sebaiknya kita menenangkan diri dan kemudian duduk bersama,” kata Völler.

    Mantan pemain timnas Mats Hummels menuntut konsekuensi dengan nada yang jauh lebih tajam: “Di pihak yang bertanggung jawab,” kata juara dunia 2014 itu, “ini jelas menuntut konsekuensi.” Sepak bola adalah “olahraga prestasi yang terlalu serius” sehingga semua hal harus dibahas—termasuk masa depan tanpa Nagelsmann.

    Apakah Klopp pada akhirnya akan keluar dari bayang-bayang dan naik ke panggung jika hal terburuk terjadi? “Saya belum memikirkannya. [...] Tapi sekarang sama sekali bukan saat yang tepat untuk membicarakannya. Saya punya pekerjaan yang sangat saya sukai. Sejauh yang saya dengar, ini bukan pekerjaan paruh waktu. Tidak ada alasan untuk menyalahkan. Julian benar. Tim memang ingin, tapi mereka tidak bisa dalam situasi tertentu.”



World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
TBD
TBD