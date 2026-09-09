Mourinho merefleksikan tontonan end-to-end yang dipenuhi peluang berbahaya yang silih berganti antara dua tim elite Eropa. Berbicara kepada Sky Sport Italia, ahli taktik itu berkata: "Saya menyukai hasilnya, tiga poin pada laga pembuka melawan tim yang sangat kuat, tetapi pertandingan ini spektakuler bagi siapa pun yang menontonnya dari rumah, hanya saja tidak bagi saya atau Cristian Chivu.

"Pertandingan ini gila. Ini bisa saja berakhir 5-0 untuk kami, 5-5, 7-6, 5-6, sebuah laga dengan begitu banyak peluang. Inter kuat, sulit bagi lini tengah kami untuk menutup mereka saat bertahan rendah, tetapi kami bisa saja mengunci pertandingan pada kedudukan 3-0 sebelum turun minum. Kami punya peluang lain lewat Bellingham, Inter juga bisa saja mencetak beberapa gol. Laga ini terbuka sampai akhir, benar-benar pertandingan sepak bola yang gila."

Membela Mbappe setelah sang penyerang menerima cemoohan sporadis dari sebagian penonton tuan rumah, Mourinho menambahkan: "Mbappe bekerja sangat keras, dia mencetak gol penting, punya dua atau tiga peluang yang biasanya dia selesaikan menjadi gol, tetapi saya tidak khawatir, karena dia akan selalu mencetak gol. Dia pasti akan kembali menjadi top skor Liga Champions musim ini, dan dia bekerja sangat keras untuk tim, jadi saya tidak bisa lebih puas lagi."