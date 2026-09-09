AFP
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'Jika sulit, panggil Jose!' - Mourinho kirim pesan penuh perlawanan setelah Real Madrid tumbangkan Inter dalam thriller Liga Champions
Madrid menghukum kesalahan-kesalahan fatal
Raksasa Spanyol itu meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Inter pada laga pembuka Liga Champions mereka meski sangat terpukul oleh cedera dan skorsing yang menimpa para pemain kunci. Real Madrid tampil kejam dalam menghukum dua kelengahan defensif fatal dari tim tamu dalam 25 menit pertama lewat gol Kylian Mbappe dan penyelesaian Federico Valverde. Kemenangan penting ini diraih tanpa pilar reguler tim utama seperti Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, dan Rodrygo.
- AFP
Bos menggambarkan pertandingan gila itu
Mourinho merefleksikan tontonan end-to-end yang dipenuhi peluang berbahaya yang silih berganti antara dua tim elite Eropa. Berbicara kepada Sky Sport Italia, ahli taktik itu berkata: "Saya menyukai hasilnya, tiga poin pada laga pembuka melawan tim yang sangat kuat, tetapi pertandingan ini spektakuler bagi siapa pun yang menontonnya dari rumah, hanya saja tidak bagi saya atau Cristian Chivu.
"Pertandingan ini gila. Ini bisa saja berakhir 5-0 untuk kami, 5-5, 7-6, 5-6, sebuah laga dengan begitu banyak peluang. Inter kuat, sulit bagi lini tengah kami untuk menutup mereka saat bertahan rendah, tetapi kami bisa saja mengunci pertandingan pada kedudukan 3-0 sebelum turun minum. Kami punya peluang lain lewat Bellingham, Inter juga bisa saja mencetak beberapa gol. Laga ini terbuka sampai akhir, benar-benar pertandingan sepak bola yang gila."
Membela Mbappe setelah sang penyerang menerima cemoohan sporadis dari sebagian penonton tuan rumah, Mourinho menambahkan: "Mbappe bekerja sangat keras, dia mencetak gol penting, punya dua atau tiga peluang yang biasanya dia selesaikan menjadi gol, tetapi saya tidak khawatir, karena dia akan selalu mencetak gol. Dia pasti akan kembali menjadi top skor Liga Champions musim ini, dan dia bekerja sangat keras untuk tim, jadi saya tidak bisa lebih puas lagi."
Pelatih menikmati tantangan sulit
Laga itu juga menjadi reuni emosional dengan mantan bek Chivu, sosok kunci dalam keberhasilan treble Inter pada 2010, sebelum Mourinho kembali menegaskan alasan ia menerima kepulangan bertekanan tinggi ke Madrid.
Membahas pertemuannya dengan Chivu di tepi lapangan, ia berkata: "Kami berpelukan sebelumnya, berpelukan setelahnya, dia tahu apa yang saya rasakan tentang dirinya, saya tahu apa yang dia rasakan tentang saya. Selama 90 menit, Anda melupakan semuanya, tetapi sekarang jika kami punya kesempatan untuk bertemu, kami akan berbicara."
Ketika ditanya mengapa presiden klub Florentino Perez bergerak cepat untuk membawanya kembali ke Santiago Bernabeu, Mourinho menyatakan: "Karena situasinya sulit. Jika mudah, itu bukan untuk saya. Jika sulit, Anda memanggil Jose."
- ZUMA Press Wire
Reuni emosional Roma semakin dekat
Sebelum menjalani lawatan emosional ke Roma pada 14 Oktober, kepulangan pertamanya ke Stadio Olimpico sejak dipecat, Madrid harus melewati rangkaian laga domestik berat melawan Rayo Vallecano, Elche, dan rival sekota Atletico Madrid sebelum jeda internasional. Setelah kembali, Real Madrid akan menjamu Villarreal pada 11 Oktober, hanya beberapa hari sebelum bertolak ke ibu kota Italia. Pelatih asal Portugal itu harus mengelola kebugaran skuadnya dengan cermat di tengah nuansa emosional menjelang laga tersebut demi menjaga momentum mereka di kompetisi domestik dan Eropa.
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