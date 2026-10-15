Sebelum tampil singkat namun menentukan pada malam ketika Kylian Mbappe menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions pada usia 27 tahun, mantan pemain muda Palmeiras itu baru tampil sekali dalam laga kompetitif sepanjang musim ini.

Mengenang keterkejutannya saat diturunkan begitu cepat, Endrick mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Saya sangat senang. Ini pertandingan yang sangat sulit. Saya duduk di bangku cadangan, hanya bersyukur kepada Tuhan karena bisa berada di sini. Ketika pelatih memanggil saya, saya sebenarnya terkejut karena masih begitu awal. Saya sudah lama tidak bermain di sini dan saya sangat ingin bermain. Itulah yang saya bawa ke lapangan, dan saya bermain dengan baik."

Menjelaskan instruksi taktis yang diterimanya dari pelatih sebelum masuk ke lapangan, penyerang itu menambahkan dalam wawancara dengan TNT Sports Brasil: "Dia menyuruh saya masuk dan menikmati permainan, serta menjaga pemain yang harus saya jaga, yaitu pemain nomor tiga mereka. Itulah yang saya lakukan dalam pertandingan."