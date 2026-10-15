AFP
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“Jika saya harus pergi pada Januari, saya akan pergi”: Endrick buka suara soal transfer setelah menginspirasi Real Madrid meraih kemenangan spektakuler 4-3 atas Roma di Liga Champions
Pahlawan dari bangku cadangan picu kebangkitan Italia
Endrick mengakui bahwa ia bisa hengkang pada bursa transfer Januari. Ia berbicara terus terang soal masa depannya setelah membawa Real Madrid meraih kemenangan dramatis lewat kebangkitan atas Roma. Masuk menggantikan Vinicius Junior pada menit ke-58 saat Madrid tertinggal 3-1 akibat gol pembuka Marten de Roon dan dua gol Donyell Malen, pemain asal Brasil itu membalikkan keadaan. Sundulannya yang ditepis membuat Carlos Espi bisa menyambar bola untuk mencetak gol pada menit ke-83, sebelum ia menyundul masuk bola dari sepak pojok Arda Guler dan membuka jalan bagi Antonio Rudiger untuk mencetak gol kemenangan pada masa tambahan waktu.
- Giuseppe Maffia
Pemain muda menikmati panggilan tak terduga dari pinggir lapangan
Sebelum tampil singkat namun menentukan pada malam ketika Kylian Mbappe menjadi pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions pada usia 27 tahun, mantan pemain muda Palmeiras itu baru tampil sekali dalam laga kompetitif sepanjang musim ini.
Mengenang keterkejutannya saat diturunkan begitu cepat, Endrick mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Saya sangat senang. Ini pertandingan yang sangat sulit. Saya duduk di bangku cadangan, hanya bersyukur kepada Tuhan karena bisa berada di sini. Ketika pelatih memanggil saya, saya sebenarnya terkejut karena masih begitu awal. Saya sudah lama tidak bermain di sini dan saya sangat ingin bermain. Itulah yang saya bawa ke lapangan, dan saya bermain dengan baik."
Menjelaskan instruksi taktis yang diterimanya dari pelatih sebelum masuk ke lapangan, penyerang itu menambahkan dalam wawancara dengan TNT Sports Brasil: "Dia menyuruh saya masuk dan menikmati permainan, serta menjaga pemain yang harus saya jaga, yaitu pemain nomor tiga mereka. Itulah yang saya lakukan dalam pertandingan."
"Jika saya harus pergi pada Januari, saya akan pergi."
Baru kembali dari masa peminjaman di klub Prancis Lyon, penyerang itu masih terikat kontrak di Bernabeu hingga Juni 2030 dan telah menarik minat besar dari dua klub Serie A, AC Milan dan Roma. Namun, ESPNmelaporkan bahwa presiden klub Florentino Perez dan jajaran petinggi klub di Bernabeu sepenuhnya menentang kepergiannya sebelum kontraknya berakhir, sementara Mourinho bertekad memberi pemain muda itu lebih banyak kesempatan tampil bersama tim utama.
Menanggapi spekulasi soal masa depannya dan hubungannya dengan pelatih asal Portugal itu, Endrick menjelaskan: "Saya menjalaninya hari demi hari. Jika saya harus pergi pada Januari, saya akan pergi; jika saya harus bertahan, saya akan bertahan. Saya akan melakukan apa pun yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada Mourinho. Dia salah satu pelatih pertama yang benar-benar berbicara dengan saya. Saya memercayainya sepenuh hati. Selama saya di sini, tugas saya bukan bermain agar pelatih menang, melainkan bermain untuk Real Madrid. Namun, karena semua yang dia lakukan untuk saya, saya akan berjuang untuknya dan untuk Real."
Menutup kemungkinan kepergian pada musim dingin menjelang laga melawan Roma, Mourinho mengatakan kepada TNT Sports: "Lupakan saja, lupakan saja. Lupakan klub-klub yang berminat. Lebih baik mereka menunggu sambil duduk, kalau tidak, mereka akan kelelahan menunggu. Dia pemain yang saya sukai, dengan potensi luar biasa. Dia sangat penting bagi kami. Siapa pun yang berminat kepadanya harus menghadapi perlawanan sengit dari saya, karena saya yakin dia tidak perlu dipinjamkan dan akan meraih kesuksesan besar di sini."
- LaPresse
Skorsing di kompetisi domestik membuka peluang tampil sebagai starter
Harapan Endrick untuk mengamankan tempat sebagai starter reguler langsung meningkat setelah Vinicius dijatuhi larangan bermain empat laga di kompetisi domestik akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal. Pemain berusia 20 tahun itu kini berpeluang menjadi ujung tombak saat Madrid menjamu Sevilla pada 18 Oktober, disusul laga kandang melawan RB Leipzig di kompetisi Eropa tiga hari kemudian. Naluri mencetak golnya juga akan sangat penting ketika Real Madrid bertandang menghadapi rival bebuyutannya, Barcelona, dalam El Clasico yang krusial pada 24 Oktober.
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