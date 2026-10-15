Baru kembali dari masa peminjaman di klub Prancis Lyon, penyerang itu masih terikat kontrak di Bernabeu hingga Juni 2030 dan telah menarik minat besar dari dua klub Serie A, AC Milan dan Roma. Namun, ESPNmelaporkan bahwa presiden klub Florentino Perez dan jajaran petinggi klub di Bernabeu sepenuhnya menentang kepergiannya sebelum kontraknya berakhir. Mourinho pun bertekad memberi pemain muda itu lebih banyak kesempatan tampil bersama tim utama.

Menanggapi spekulasi tentang masa depannya dan hubungannya dengan pelatih asal Portugal itu, Endrick menjelaskan: "Saya menjalaninya hari demi hari. Jika saya harus pergi pada Januari, saya akan pergi; jika saya harus bertahan, saya akan bertahan. Saya akan melakukan apa pun yang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada Mourinho. Dia salah satu pelatih pertama yang benar-benar berbicara dengan saya. Saya memercayainya sepenuhnya. Selama saya di sini, tugas saya bukan bermain demi kemenangan pelatih, melainkan untuk Real Madrid. Namun, karena semua yang telah dia lakukan untuk saya, saya akan berjuang untuknya dan untuk Real."

Menegaskan bahwa Endrick tidak akan hengkang pada musim dingin menjelang pertandingan melawan Roma, Mourinho mengatakan kepada TNT Sports: "Lupakan saja, lupakan saja. Lupakan klub-klub yang berminat. Sebaiknya mereka duduk menunggu, kalau tidak mereka akan kelelahan. Dia pemain yang saya sukai, dengan potensi luar biasa. Dia sangat penting bagi kami. Siapa pun yang berminat kepadanya harus berjuang keras menghadapi saya, karena saya yakin dia tidak perlu dipinjamkan dan akan meraih kesuksesan besar di sini."