Akibatnya, pelatih Three Lions Thomas Tuchel harus bermain tanpa empat bintang Arsenal, yaitu Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Eberechi Eze, dalam laga persahabatan pada Selasa malam melawan Jepang (pukul 20.45), karena mereka semua telah meninggalkan tim nasional lebih awal dan kembali ke London, atau bahkan tidak berangkat sama sekali.
"Jika saya Harry Kane, saya akan menyinggung masalah ini": Mantan pemain tim nasional menyampaikan permintaan tegas kepada penyerang FC Bayern
Karena para pemain Arsenal, yaitu Martin Zubimendi (Spanyol), Piero Hincapie (Ekuador), William Saliba (Prancis), Gabriel (Brasil), Martin Ödegaard (Norwegia), Jurrien Timber (Belanda), dan Leandro Trossard (Belgia) tidak dapat bergabung dengan tim nasional masing-masing karena berbagai alasan, Agbonlahor menduga ada skema di balik hal ini.
Meskipun ia dapat memahami bahwa Pelatih Arsenal Mikel Arteta ingin semua pemain dalam kondisi prima dan siap bertanding menjelang akhir musim. Namun, hal ini dilakukan dengan mengorbankan tim nasional, yang pada gilirannya akan menghadapi masalah sendiri menjelang Piala Dunia yang akan datang.
"Saya merasa tidak baik jika pemain melewatkan pertandingan internasional. Merupakan suatu kehormatan untuk bermain bagi negaranya. Bagi saya, hal ini tidak pantas," keluh Agbonlahor kepada talkSPORT sambil menyapa kapten Inggris, Kane, secara langsung: "Jika saya adalah Harry Kane, saya akan mengangkat topik ini dan berkata: 'Ayo, teman-teman, jangan sampai kita kembali ke masa empat atau lima tahun lalu, ketika para pemain terus-menerus mengundurkan diri.'"
Dalam kasus terburuk, bahkan bisa dipertimbangkan konsekuensi yang lebih berat bagi pemain yang sengaja melewatkan pertandingan internasional. "Kamu akan melewatkan pertandingan Premier League berikutnya jika kamu menolak bermain untuk tim nasional. Aku bilang satu hal: Para pemain akan berhenti menolak," kata Agbonlahor.
Tuchel mengonfirmasi cedera yang dialami Saka dan Rice
Setidaknya dalam kasus Rice dan Saka, Tuchel menjelaskan dalam konferensi pers bahwa keduanya mengalami cedera ringan dan oleh karena itu tidak siap untuk diturunkan. "Mereka telah menjalani pemeriksaan medis dan sangat ingin bermain, hanya untuk memperjelas situasinya," tegas pelatih asal Jerman itu. "Mereka sangat ingin ikut bermain. Namun, tidak masuk akal untuk mengambil risiko itu."
Mungkin saja mereka bisa diturunkan di akhir musim, namun karena Arsenal masih berjuang di tiga kompetisi, risikonya terlalu tinggi: "Mungkin, jika ini adalah pertandingan terakhir musim ini, kami akan mempertahankan mereka dan mencoba segalanya. Namun pada tahap musim ini, hal itu tidak masuk akal. Risiko bahwa cedera mereka akan memburuk terlalu besar," kata Tuchel.