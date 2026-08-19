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'Jika peluang yang tepat muncul' - petinggi Arsenal memberi petunjuk BESAR soal penjualan wonderkid senilai £45 juta
Garlick membahas masa depan Hale End
CEO Arsenal Garlick menolak mengesampingkan kemungkinan lulusan akademi Lewis-Skelly dan Nwaneri meninggalkan klub pada musim panas ini. Arsenal mungkin perlu menjual pemain sebelum bisa membeli pada pekan-pekan terakhir jendela transfer. Tim asuhan Arteta sejauh ini mengeluarkan belanja yang relatif moderat, dengan mendatangkan Christos Tzolis dan Bruno Guimaraes untuk memperkuat skuad juara mereka. Namun, tambahan pemain lebih lanjut masih diinginkan.
Dengan sang manajer ingin merekrut satu bek lagi untuk melapis cedera William Saliba, bersama seorang penyerang baru, melepas talenta binaan sendiri bisa menghasilkan dana yang signifikan. Nwaneri saat ini tampak paling mungkin pergi setelah dicoret dari skuad pada hari pertandingan untuk kemenangan Community Shield atas Manchester City pada Minggu.
- Getty Images Sport
Membiarkan pintu tetap terbuka untuk kepergian
Meski Nwaneri absen dalam kemenangan Community Shield, Lewis-Skelly menampilkan performa luar biasa di jantung lini tengah Arsenal. Pemain internasional junior Inggris itu sejak saat itu dikaitkan dengan kepindahan senilai £45 juta ke dua rival terbesar klub, Manchester United dan Chelsea. Berbicara kepada BBC, Garlick membuka peluang lebar bagi kedua remaja tersebut untuk hengkang.
"Saya pikir Myles menjalani akhir musim lalu yang fantastis dan dia memulai musim ini dengan sangat baik dan kami sangat, sangat senang dengannya," ungkap Garlick. "Ethan juga menjalani pramusim yang hebat dan ini hanya soal melihat peluang apa yang ada yang akan membantu kedua pemain itu dari sisi karier mereka ke depan, tetapi kami tidak secara aktif ingin menjual pemain binaan sendiri tersebut.
"Jika peluang yang tepat muncul dan itu tepat untuk mereka serta tepat untuk klub, maka tentu kami akan mempertimbangkannya."
Pujian di tengah spekulasi transfer
Terlepas dari adanya kesediaan yang jelas untuk menyetujui penjualan dengan harga yang tepat, Arsenal tetap sangat bangga dengan sistem pembinaan pemain mudanya. Kedua remaja itu secara konsisten membuat staf pelatih tim utama terkesan selama persiapan pramusim.
"Kami jelas percaya pada akademi kami dan telah sangat sukses dengan para pemain yang lahir dari akademi itu, Myles dan Ethan adalah dua di antaranya," tambahnya. "Semua orang senang melihat para pemain binaan sendiri itu menembus tim, mengenakan seragam, dan berkontribusi pada kesuksesan tim.
"Bukan berarti kami hanya bertujuan menjual pemain binaan sendiri. Seperti yang saya katakan, perdagangan pemain adalah sesuatu yang terus muncul setiap saat. Ada banyak spekulasi yang mengelilingi para pemain. Saya tidak bisa menghentikan klub lain untuk tertarik pada para pemain kami."
- Getty Images Sport
Merampingkan skuad juara Arteta
Selain prospek akademi berbakat mereka, Arsenal juga aktif berupaya merampingkan pemain-pemain pinggiran dari skuad seniornya. Gabriel Jesus, Fabio Vieira, dan Reiss Nelson semuanya santer diperkirakan akan hengkang dalam dua pekan ke depan. Selain itu, masa depan jangka panjang Gabriel Martinelli masih menjadi subjek spekulasi intens. Jika para pemain senior ini pergi, hal itu bisa mengurangi tekanan finansial langsung untuk menjual Nwaneri atau Lewis-Skelly.
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