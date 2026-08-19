Getty Images Sport
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'Jika peluang yang tepat muncul' - petinggi Arsenal beri isyarat BESAR soal penjualan wonderkid £45 juta
Garlick membahas masa depan Hale End
CEO Arsenal Garlick menolak menutup kemungkinan lulusan akademi Lewis-Skelly dan Nwaneri meninggalkan klub pada musim panas ini. Arsenal mungkin perlu menjual pemain sebelum bisa membeli pada pekan-pekan terakhir bursa transfer. Tim asuhan Arteta sejauh ini mengeluarkan belanja yang relatif moderat, dengan mendatangkan Christos Tzolis dan Bruno Guimaraes untuk memperkuat skuad juara mereka. Namun, tambahan pemain lagi masih diinginkan.
Dengan sang manajer ingin merekrut satu bek lagi sebagai pelapis untuk cedera William Saliba, bersama seorang penyerang baru, melepas talenta binaan sendiri bisa menghasilkan dana yang signifikan. Nwaneri saat ini tampak sebagai yang paling mungkin pergi setelah dicoret dari skuad pertandingan untuk kemenangan Community Shield atas Manchester City pada hari Minggu.
- Getty Images Sport
Membiarkan pintu tetap terbuka untuk kepergian
Sementara Nwaneri absen dalam kemenangan di Community Shield, Lewis-Skelly menampilkan performa luar biasa di jantung lini tengah Arsenal. Pemain internasional kelompok usia Inggris itu sejak saat itu dikaitkan dengan kepindahan senilai £45 juta ke dua rival terbesar klub, Manchester United dan Chelsea. Berbicara kepada BBC, Garlick membuka peluang lebar bagi kedua remaja itu untuk hengkang.
"Saya pikir Myles menjalani akhir musim lalu dengan fantastis dan dia memulai musim ini dengan sangat baik, dan kami sangat, sangat senang dengannya," ungkap Garlick. "Ethan juga menjalani pramusim yang hebat dan ini hanya soal melihat peluang apa yang ada yang akan membantu kedua pemain itu dalam hal karier mereka ke depan, tetapi kami tidak secara aktif ingin menjual pemain binaan sendiri itu.
"Jika peluang yang tepat muncul dan itu tepat untuk mereka serta tepat untuk klub, maka jelas kami akan mempertimbangkannya."
Pujian di tengah spekulasi transfer
Meski ada kemauan yang jelas untuk menyetujui penjualan dengan harga yang tepat, Arsenal tetap sangat bangga dengan sistem pembinaan usia mudanya. Kedua remaja itu secara konsisten membuat staf pelatih tim utama terkesan selama persiapan pramusim.
"Kami jelas percaya pada akademi kami dan telah sangat sukses dengan para pemain yang lahir dari akademi itu, Myles dan Ethan adalah dua di antaranya," tambahnya. "Semua orang senang melihat para pemain binaan sendiri itu menembus tim utama, mengenakan seragam, dan berkontribusi pada kesuksesan tim.
"Bukan berarti target kami hanya menjual pemain binaan sendiri, seperti yang saya katakan, memperdagangkan pemain adalah sesuatu yang selalu muncul. Ada banyak spekulasi seputar para pemain. Saya tidak bisa menghentikan klub-klub lain tertarik pada pemain kami."
- Getty Images Sport
Merampingkan skuad juara Arteta
Di luar para prospek akademi berbakat yang mereka miliki, Arsenal juga aktif berupaya merampingkan pemain-pemain pinggiran dari skuad senior mereka. Gabriel Jesus, Fabio Vieira, dan Reiss Nelson semuanya sangat santer diperkirakan akan hengkang dalam dua pekan ke depan. Selain itu, masa depan jangka panjang Gabriel Martinelli masih menjadi subjek spekulasi yang intens. Jika para pemain senior ini pergi, hal itu bisa mengurangi tekanan finansial langsung untuk menjual Nwaneri atau Lewis-Skelly.
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