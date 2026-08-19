Sementara Nwaneri absen dalam kemenangan di Community Shield, Lewis-Skelly menampilkan performa luar biasa di jantung lini tengah Arsenal. Pemain internasional kelompok usia Inggris itu sejak saat itu dikaitkan dengan kepindahan senilai £45 juta ke dua rival terbesar klub, Manchester United dan Chelsea. Berbicara kepada BBC, Garlick membuka peluang lebar bagi kedua remaja itu untuk hengkang.

"Saya pikir Myles menjalani akhir musim lalu dengan fantastis dan dia memulai musim ini dengan sangat baik, dan kami sangat, sangat senang dengannya," ungkap Garlick. "Ethan juga menjalani pramusim yang hebat dan ini hanya soal melihat peluang apa yang ada yang akan membantu kedua pemain itu dalam hal karier mereka ke depan, tetapi kami tidak secara aktif ingin menjual pemain binaan sendiri itu.

"Jika peluang yang tepat muncul dan itu tepat untuk mereka serta tepat untuk klub, maka jelas kami akan mempertimbangkannya."