Pada Piala Dunia pertama di Meksiko tahun 1970, yang menampilkan pertandingan abad ini antara Jerman dan Italia di semifinal serta gelar juara ketiga yang diraih tim Brasil asuhan Pelé, situasi khusus ini tidak menimbulkan masalah dengan FIFA. Hal itu berubah pada turnamen kedua tahun 1986, ketika federasi sepak bola dunia tersebut menuntut akses ke semua tiket. Upaya itu sia-sia. Para "Titulares de Palcos y Plateas" menyaksikan gol abad ini dari Diego Armando Maradona dan "Tangan Tuhan" yang legendaris di perempat final melawan Inggris, serta kemenangan final tim Argentina atas Jerman secara gratis.

Pada 2026, Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang untuk ketiga kalinya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan 19 pertandingan, stadion ini sudah menjadi tuan rumah terbanyak untuk pertandingan Piala Dunia. Lima pertandingan akan ditambahkan pada turnamen mendatang, termasuk pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan serta satu pertandingan babak 16 besar.

Tentu saja, perselisihan mengenai hak atas 14.000 kursi selama turnamen kembali terjadi. Tidak mengherankan, tekanan dari FIFA dan pengelola stadion Ollamani kali ini lebih besar, sehingga para pemilik kursi bersatu dalam Asosiasi Pemilik Kursi VIP dan Tribun Meksiko (AMTPP). "Asosiasi kami telah menggugat rencana FIFA dan Stadion Azteca dan menang," kata Sekretaris Jenderal Roberto Ruano Ortega kepada majalah sepak bola Austria ballesterer. "Tempat-tempat di balkon dan tribun kami dihormati. Kami tidak akan membayar apa pun."

Namun, karena pengelola stadion telah menjamin kepada FIFA sebelumnya bahwa tempat-tempat tersebut akan dijual untuk pertandingan Piala Dunia, menurut laporan media Meksiko yang seragam, ia harus membayar ganti rugi sebesar sekitar 54 juta euro kepada asosiasi sepak bola dunia tersebut.