Menjelang Olimpiade Musim Panas 1968 dan Piala Dunia 1970, Meksiko membangun stadion nasional baru pada pertengahan tahun 1960-an. Estadio Azteca dirancang untuk menampung lebih dari 100.000 penonton dan dengan demikian menjadi salah satu stadion terbesar di dunia.
"Situasi ini bisa memburuk!" 14.000 penggemar ingin menonton pertandingan pembuka Piala Dunia secara gratis - dan bahkan mengancam FIFA dengan "kekerasan"
Masalahnya: Selama proses pembangunan, dana tiba-tiba habis. Solusinya merupakan hal yang unik untuk stadion sekelas dan sebesar ini, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Bahkan sebelum selesai dibangun, 600 ruang VIP yang masing-masing dapat menampung rata-rata sepuluh orang serta 8.000 kursi tribun telah dijual kepada para penggemar yang cukup berpengaruh. Mereka mendapat jaminan untuk dapat menghadiri semua acara di stadion selama 99 tahun (yaitu hingga tahun 2065) tanpa biaya tambahan.
Baik itu klub papan atas setempat Club America atau tim nasional Meksiko yang menggelar pertandingan kandang reguler, baik itu Paus yang memimpin misa atau Michael Jackson yang menggelar konser, baik itu NFL yang bertandang - atau bahkan Piala Dunia sepak bola. Yang disebut "Titulares de Palcos y Plateas", para pemilik box dan tempat duduk tribun, selalu berhak atas total 14.000 tempat duduk mereka.
Pertarungan "Titulares de Palcos y Plateas"
Pada Piala Dunia pertama di Meksiko tahun 1970, yang menampilkan pertandingan abad ini antara Jerman dan Italia di semifinal serta gelar juara ketiga yang diraih tim Brasil asuhan Pelé, situasi khusus ini tidak menimbulkan masalah dengan FIFA. Hal itu berubah pada turnamen kedua tahun 1986, ketika federasi sepak bola dunia tersebut menuntut akses ke semua tiket. Upaya itu sia-sia. Para "Titulares de Palcos y Plateas" menyaksikan gol abad ini dari Diego Armando Maradona dan "Tangan Tuhan" yang legendaris di perempat final melawan Inggris, serta kemenangan final tim Argentina atas Jerman secara gratis.
Pada 2026, Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang untuk ketiga kalinya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan 19 pertandingan, stadion ini sudah menjadi tuan rumah terbanyak untuk pertandingan Piala Dunia. Lima pertandingan akan ditambahkan pada turnamen mendatang, termasuk pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan serta satu pertandingan babak 16 besar.
Tentu saja, perselisihan mengenai hak atas 14.000 kursi selama turnamen kembali terjadi. Tidak mengherankan, tekanan dari FIFA dan pengelola stadion Ollamani kali ini lebih besar, sehingga para pemilik kursi bersatu dalam Asosiasi Pemilik Kursi VIP dan Tribun Meksiko (AMTPP). "Asosiasi kami telah menggugat rencana FIFA dan Stadion Azteca dan menang," kata Sekretaris Jenderal Roberto Ruano Ortega kepada majalah sepak bola Austria ballesterer. "Tempat-tempat di balkon dan tribun kami dihormati. Kami tidak akan membayar apa pun."
Namun, karena pengelola stadion telah menjamin kepada FIFA sebelumnya bahwa tempat-tempat tersebut akan dijual untuk pertandingan Piala Dunia, menurut laporan media Meksiko yang seragam, ia harus membayar ganti rugi sebesar sekitar 54 juta euro kepada asosiasi sepak bola dunia tersebut.
Roberto Ruano Ortega: "Situasi ini bisa memburuk"
Namun, perselisihan tersebut sama sekali belum berakhir dengan putusan umum tersebut. Sejak saat itu, FIFA dan pengelola stadion berusaha mengganggu "Titulares de Palcos y Plateas" melalui cara-cara lain. Pertama-tama, mereka melarang para anggota tersebut membawa makanan dan minuman sendiri ke pertandingan Piala Dunia, padahal hal itu biasanya diperbolehkan. Alternatifnya: paket makanan seharga 123.000 hingga 262.000 Peso (6.116 hingga 13.010 Euro). Jika menjual kembali tiket per kursi, mereka juga mengancam para pemegang tiket dengan larangan menonton seluruh turnamen. Kedua rencana tersebut ditolak oleh pengadilan Meksiko pada bulan Mei.
Sekitar satu setengah minggu sebelum pertandingan pembuka, para pemegang tiket masih menunggu pengiriman tiket elektronik mereka. Menurut Sekretaris Jenderal AMTPP, Roberto Ruano Ortega, pengiriman seharusnya sudah dilakukan paling lambat Jumat lalu. Bagaimana jika tiket-tiket itu sama sekali tidak datang?
"Jika mereka menolak kami masuk, kami akan melapor ke polisi dan mengajukan permohonan izin penggunaan kekerasan ke pengadilan," kata Ruano Ortega setelah batas waktu berakhir pada hari Jumat. "Situasi ini bisa meningkat." Ia sama sekali tidak ragu bahwa 14.000 penggemar yang diwakilinya pada akhirnya akan menonton pertandingan pembuka secara gratis di stadion.