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'Jika mereka mendapatkannya, saya melihat mereka sebagai penantang gelar' - Emile Heskey mendesak Manchester United memburu bintang Chelsea senilai £120 juta
Perburuan gelandang Old Trafford
United tetap aktif dalam pencarian gelandang baru, setelah lebih dulu mengamankan Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andrey Santos dari Chelsea dengan total gabungan £85 juta. Carrick merasa tambahan kekuatan masih dibutuhkan setelah kepergian Casemiro dan cedera parah yang dialami Manuel Ugarte. Situasi ini mendorong Fernandez menjadi target potensial, terutama setelah gelandang Chelsea yang dihargai £120 juta itu mengungkapkan keinginannya untuk pergi pada musim panas ini.
- Pro Sports Images
Heskey dukung kepindahan Fernandez
Mantan striker Inggris Heskey meyakini perekrutan Fernandez akan memberikan dorongan krusial bagi Manchester United untuk bersaing di papan atas.
Berbicara kepada BoyleSports, Heskey menyatakan: "Lini tengah adalah area yang jelas bisa ditingkatkan Manchester United, dan Enzo Fernandez akan membantu. Dengan Casemiro pergi lebih awal pada musim panas ini, mereka perlu menggantikan kehadiran itu. Dia menutup musim dengan sangat baik dan akan dirindukan.
"Saya pikir Enzo Fernandez bisa menjadi sosok yang datang dan menggantikannya. Dan jika mereka mendapatkannya, saya bisa melihat mereka sebagai penantang gelar."
Kapabilitas tantangan gelar disorot
United belum pernah menjuarai Premier League sejak 2013, tetapi Carrick yang membawa tim itu finis di peringkat ketiga musim lalu telah memicu optimisme baru di Old Trafford.
Bersama Fernandez, target seperti Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba, dan Manu Kone tetap masuk radar klub. Selain lini tengah, Manchester United juga memburu bek kiri baru seperti Lewis Hall atau Myles Lewis-Skelly untuk memberikan persaingan bagi Luke Shaw.
Heskey menambahkan mengenai potensi taktis United: "Manchester United selalu punya para pemainnya, tetapi sistem yang dimainkan para manajer sebelumnya tidak selalu cocok untuk mereka. Jika mereka menemukan sistem yang tepat, tidak ada alasan mereka tidak bisa bersaing dengan Man City, Arsenal, dan Liverpool dalam perebutan gelar."
- Getty
Persiapan untuk laga pembuka musim kian dekat
Manchester United memulai kampanye Premier League 2026-27 dengan menjamu tim promosi Hull City di Old Trafford pada 22 Agustus. Laga ini akan menjadi ujian langsung bagi efektivitas pembangunan ulang skuad Carrick setelah jadwal pramusim yang intensif.
Mengamankan gelandang baru bersama tambahan bek kiri diperkirakan akan tetap menjadi fokus utama manajemen sebelum jendela transfer musim panas ditutup.
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