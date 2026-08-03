Mantan striker Inggris Heskey meyakini perekrutan Fernandez akan memberikan dorongan krusial bagi Manchester United untuk bersaing di papan atas.

Berbicara kepada BoyleSports, Heskey menyatakan: "Lini tengah adalah area yang jelas bisa ditingkatkan Manchester United, dan Enzo Fernandez akan membantu. Dengan Casemiro pergi lebih awal pada musim panas ini, mereka perlu menggantikan kehadiran itu. Dia menutup musim dengan sangat baik dan akan dirindukan.

"Saya pikir Enzo Fernandez bisa menjadi sosok yang datang dan menggantikannya. Dan jika mereka mendapatkannya, saya bisa melihat mereka sebagai penantang gelar."