Ketika ditanya tentang kemungkinan comeback, pemain Inter Miami berusia 39 tahun itu tidak menutup kemungkinan tersebut saat berbicara dengan media Uruguay, Diario Ovacion: "Saya pensiun dari tim nasional untuk memberi kesempatan kepada pemain lain. Dan, karena saya merasa saatnya telah tiba di mana saya tidak bisa lagi membantu tim. Namun, jika mereka membutuhkan saya, saya tidak akan pernah menolak panggilan tim nasional. Selama saya masih bermain, hal itu mustahil."
"Jika mereka membutuhkan saya, saya tidak akan pernah menolak": Legenda penyerang tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke tim nasional menjelang Piala Dunia
Penolakan terhadap kemungkinan ajakan dari pelatih tim nasional Marcelo Bielsa terdengar berbeda. Suarez telah mengundurkan diri dari tim nasional pada September 2024, setelah sekali lagi memimpin Uruguay sebagai kapten dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Paraguay yang berakhir imbang 0-0.
Suarez pernah lama menjadi salah satu penyerang tengah terbaik di dunia. Antara 2011 dan 2014, ia mencetak 82 gol dalam 133 pertandingan untuk Liverpool FC, sebelum pindah ke FC Barcelona dengan biaya transfer hampir 82 juta euro. Selama enam tahun dan 283 penampilan bersama Barca, ia mencetak 195 gol, memenangkan Liga Champions 2015 bersama tim Catalan tersebut, dan selama beberapa tahun membentuk trio penyerang yang ditakuti bersama Lionel Messi dan Neymar.
Setelah bermain untuk Atletico Madrid, klub masa mudanya di Uruguay, Nacional, serta Gremio Porto Alegre di Brasil, Suarez pindah ke Miami pada awal 2024. Di sana, ia kembali bermain bersama sahabatnya Messi, namun kini ia bukan lagi pemain inti dan semakin sering mendapat istirahat. Meskipun demikian, rasio golnya masih cukup baik; dalam 91 pertandingan untuk Miami sejauh ini, Suarez telah mencetak 43 gol dan memberikan 29 assist.
Uruguay belum menemukan pengganti yang tepat untuk Luis Suarez
Kontrak Suarez di Miami akan berakhir pada akhir tahun ini — apakah ia akan melanjutkan kariernya setelah itu masih belum pasti. Mengenai kemungkinan kembalinya ke tim nasional, pemain berpengalaman itu kini juga mengatakan: "Kamu memikirkannya, membayangkan skenarionya — terutama saat Piala Dunia semakin dekat. Jika mereka mungkin membutuhkanmu, apa yang akan kamu lakukan?"
Darwin Nunez, mantan pemain Liverpool, telah dipilih sebagai pengganti Suarez sebagai penyerang tengah Uruguay. Namun, pemain berusia 26 tahun ini akan berangkat ke Piala Dunia tanpa banyak pengalaman bermain di klub, karena ia tidak lagi terdaftar di Saudi Pro League bersama Al-Hilal sejak awal Februari. Oleh karena itu, sudah ada spekulasi tentang kembalinya dia ke Eropa dalam waktu dekat; pertandingan terakhir Nunez untuk Al-Hilal berlangsung pada pertengahan Februari di Liga Champions AFC. Selain itu, ia belum mencetak gol dalam 13 pertandingan internasional terakhirnya bersama tim nasional.
Dalam pertandingan uji coba terbaru melawan Inggris (1-1) dan Aljazair (0-0) pada akhir Maret, Pelatih Bielsa menempatkan Rodrigo Aguirre (Tigres) dan Federico Vinas (Real Oviedo) di posisi penyerang tengah, sementara Nunez hanya masuk sebagai pemain pengganti. Dua bulan menjelang dimulainya Piala Dunia, tidak ada penyerang tengah lain yang benar-benar menonjol, sehingga kembalinya Suarez mungkin benar-benar menjadi topik yang serius.
Apakah Luis Suarez akan membela Uruguay di Piala Dunia 2026?
Momen gemilang terakhir Suarez bersama tim nasional adalah Copa America 2024, di mana Uruguay finis di posisi ketiga. Dalam empat penampilan yang umumnya singkat di turnamen tersebut, bintang veteran ini mencetak satu gol.
Secara keseluruhan, Suarez telah mencetak 69 gol dalam 143 pertandingan internasional. Pada Piala Dunia 2010, ia mencetak tiga gol saat timnya finis di peringkat keempat, sementara kesuksesan besar lainnya adalah kemenangan di Copa America 2011.
Pada Piala Dunia 2022 lalu di Qatar, Suarez masih masuk dalam starting eleven pada dua dari tiga pertandingan fase grup, namun tidak dapat mencegah kegagalan timnya di babak penyisihan grup. Pada Piala Dunia mendatang di AS, Meksiko, dan Kanada, tim Uruguay yang dipimpin oleh bintang gelandang Real Madrid Federico Valverde akan berhadapan dengan Arab Saudi, Cape Verde, dan Spanyol di fase grup. Lolos ke babak gugur menjadi target minimal bagi tim Amerika Selatan ini.
Apakah Luis Suarez akan kembali ke tim nasional untuk Piala Dunia? Penampilannya di turnamen-turnamen sebelumnya bersama Uruguay
Turnamen
Hasil
Penampilan
Gol
Piala Dunia 2010
Peringkat 4
6
3
Copa America 2011
Juara
6
4
Piala Konfederasi 2013
Peringkat 4
5
3
Piala Dunia 2014
Babak 16 Besar
2
2
Piala Dunia 2018
Perempat final
5
2
Copa America 2019
Perempat final
4
2
Copa America 2021
Perempat final
5
1
Piala Dunia 2022
Babak penyisihan
3
0
Copa America 2024
Peringkat 3
4
1