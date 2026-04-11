"Jika mereka membutuhkan saya, saya tidak akan pernah menolak": Legenda penyerang tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke tim nasional menjelang Piala Dunia

Penolakan terhadap kemungkinan ajakan dari pelatih tim nasional Marcelo Bielsa terdengar berbeda. Suarez telah mengundurkan diri dari tim nasional pada September 2024, setelah sekali lagi memimpin Uruguay sebagai kapten dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Paraguay yang berakhir imbang 0-0.

Suarez pernah lama menjadi salah satu penyerang tengah terbaik di dunia. Antara 2011 dan 2014, ia mencetak 82 gol dalam 133 pertandingan untuk Liverpool FC, sebelum pindah ke FC Barcelona dengan biaya transfer hampir 82 juta euro. Selama enam tahun dan 283 penampilan bersama Barca, ia mencetak 195 gol, memenangkan Liga Champions 2015 bersama tim Catalan tersebut, dan selama beberapa tahun membentuk trio penyerang yang ditakuti bersama Lionel Messi dan Neymar.

Setelah bermain untuk Atletico Madrid, klub masa mudanya di Uruguay, Nacional, serta Gremio Porto Alegre di Brasil, Suarez pindah ke Miami pada awal 2024. Di sana, ia kembali bermain bersama sahabatnya Messi, namun kini ia bukan lagi pemain inti dan semakin sering mendapat istirahat. Meskipun demikian, rasio golnya masih cukup baik; dalam 91 pertandingan untuk Miami sejauh ini, Suarez telah mencetak 43 gol dan memberikan 29 assist.