Selama sepuluh tahun terakhir, Pep Guardiola menjabat sebagai pelatih di Manchester City, sebelum akhirnya mengakhiri kontraknya dengan klub Liga Premier tersebut pada musim panas ini. Kini, pelatih asal Spanyol itu telah berbicara secara terbuka mengenai rencana masa depannya dan mengungkapkan keinginannya untuk sedikit mengurangi aktivitasnya.
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"Jika mereka membutuhkan saya, saya akan ada di sana!" Pep Guardiola tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke klub lamanya
"Aku berkata pada diriku sendiri: Pep, istirahatlah sejenak dan hadapi tujuan-tujuan hidup yang ada di depanmu dengan sedikit lebih santai. Itulah tujuannya," jelasnya dalam wawancara dengan OKX. "Salah satu alasan mengapa aku berhenti adalah untuk meluangkan sedikit waktu bagi diriku sendiri. Tubuhku, terutama punggungku, sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir, dan aku mulai berolahraga lagi sedikit demi sedikit."
Dia ingin kembali menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, “saya ingin mencoba lebih sering bertemu anak-anak saya; ayah saya berusia 95 tahun dan masih ada di sini, begitu pula saudara perempuan dan saudara laki-laki saya. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukan karena jadwal sepak bola yang gila-gilaan dengan satu pertandingan setiap tiga hari selama enam belas hingga tujuh belas tahun.”
Itulah sebabnya ia baru-baru ini pindah kembali ke kampung halamannya di Katalonia, tempat ia juga pernah melatih sebelum menjalani masa tiga tahun sebagai pelatih Bayern. “Saya masih dalam proses menyesuaikan diri. Waktunya masih singkat, kurang lebih satu bulan. Saya sudah memindahkan semua barang dari Manchester ke Barcelona dan masih sibuk menata rumah,” ungkapnya.
Pep yakin: "Saya akan kembali ke Etihad Stadium!"
Mengenai bagaimana kelanjutannya dalam jangka panjang, menurut Guardiola, “Kita lihat saja nanti: Jika saya merindukannya dan ada yang menginginkan saya, saya akan kembali. Jika tidak, saya akan melanjutkan karier saya. Saya sudah tidak muda lagi. Usia saya bukan lagi 35, 37, atau 40, melainkan hampir 56, jadi sudut pandang saya sedikit berubah.”
Sementara itu, ia tidak menyembunyikan kedekatannya dengan mantan klubnya, ManCity, dan berkata: “Saya akan berada di belakang layar, ya, tentu saja. Jika mereka membutuhkan saya, saya akan ada di sana. Manchester City adalah sesuatu yang istimewa dalam hidup saya.”
Suatu hari nanti, ia “tentu saja akan kembali ke Etihad Stadium. Namun saat ini, saya ingin berada di belakang layar. Jika mereka membutuhkan saya, pelatih baru itu, tentu saja kami akan berbicara—itu bukan masalah. Namun, mereka harus menempuh jalan mereka sendiri.”
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