"Aku berkata pada diriku sendiri: Pep, istirahatlah sejenak dan hadapi tujuan-tujuan hidup yang ada di depanmu dengan sedikit lebih santai. Itulah tujuannya," jelasnya dalam wawancara dengan OKX. "Salah satu alasan mengapa aku berhenti adalah untuk meluangkan sedikit waktu bagi diriku sendiri. Tubuhku, terutama punggungku, sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir, dan aku mulai berolahraga lagi sedikit demi sedikit."

Dia ingin kembali menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, “saya ingin mencoba lebih sering bertemu anak-anak saya; ayah saya berusia 95 tahun dan masih ada di sini, begitu pula saudara perempuan dan saudara laki-laki saya. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukan karena jadwal sepak bola yang gila-gilaan dengan satu pertandingan setiap tiga hari selama enam belas hingga tujuh belas tahun.”

Itulah sebabnya ia baru-baru ini pindah kembali ke kampung halamannya di Katalonia, tempat ia juga pernah melatih sebelum menjalani masa tiga tahun sebagai pelatih Bayern. “Saya masih dalam proses menyesuaikan diri. Waktunya masih singkat, kurang lebih satu bulan. Saya sudah memindahkan semua barang dari Manchester ke Barcelona dan masih sibuk menata rumah,” ungkapnya.