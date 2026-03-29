Mauricio Pochettino, USMNT
"Jika memang harus terjadi, biarlah terjadi sekarang" - Timnas AS mendapat pelajaran pahit setelah Jeremy Doku mengacaukan pertahanan: Pemenang dan Kalah dalam kekalahan 5-2 dari Belgia

Kesalahan di lini pertahanan dan performa Jeremy Doku yang buruk membuat timnas AS terpuruk dalam kekalahan telak dari Belgia, sehingga memicu kekhawatiran baru menjelang Piala Dunia.

ATLANTA -- Memang tidak mudah menemukan sisi positif dari kekalahan 5-2, tetapi setelah Tim Nasional Pria AS dihajar Belgia pada Sabtu lalu, manajer Mauricio Pochettino tetap berusaha mencarinya.

Ada banyak hal yang bisa dikritik. Pertahanan AS rentan melakukan kesalahan dan kurang intensitas, sementara penyelesaian akhir mereka kurang memadai. Dan pada momen-momen yang paling krusial, AS tidak hanya gagal mencetak gol - mereka menyerahkan kendali kepada Belgia, yang menghukum mereka berulang kali. Tidak akan ada kekurangan pelajaran bagi Pochettino dan stafnya, meskipun waktu untuk mempelajarinya semakin menipis.

Di situlah Pochettino menyinggung aspek nuansa dari hal ini. Skor akhir tidak menceritakan seluruh cerita, katanya, dan rekan sejawatnya, pelatih Belgia Rudi Garcia, setuju. Sebagian besar pertandingan, timnas AS bermain imbang dengan Belgia. Masalahnya, pada momen-momen di mana mereka tidak melakukannya, Belgia membuat mereka membayar mahal, mencetak total gol yang mengkhawatirkan meskipun ada hal-hal positif dari pihak Amerika. 

"Memang benar data kadang-kadang hanya menceritakan sebagian," kata Pochettino, "Dan, ya, Anda bisa memanipulasinya sesuai keinginan, tapi memang benar bahwa, saat kalah 5-2, Anda tidak bisa mengatakan apa pun untuk meyakinkan orang bahwa ada hal-hal positif. Yang jelas, ada hal-hal positif yang kami lihat sekarang di ruang ganti, dan dari sana, kami bisa membangun."

Masih banyak yang harus dibangun. Setelah musim gugur yang penuh terobosan, kelemahan USMNT kembali muncul pada Sabtu di Atlanta. Mereka lambat dalam menutup ruang, kurang intensitas, dan kesulitan berkomunikasi. Dan pada momen-momen yang bisa menentukan hasil pertandingan, mereka terlalu naif. Belgia — seperti tim Belanda yang menyingkirkan AS di Piala Dunia terakhir — mampu "bertahan", seperti yang dikatakan Matt Turner, dengan tetap terorganisir dan disiplin saat dibutuhkan. Sebaliknya, AS langsung kacau begitu pertandingan menuntut hal yang sama.

Lalu, apakah ini hal yang baik bahwa hal ini terjadi sekarang? Mungkin saja. Ini belum tentu pertanda apa yang akan terjadi, karena kekalahan memalukan pada bulan September di siklus sebelumnya melawan Arab Saudi dan Jepang tidak terlalu berdampak pada perjalanan mereka di Piala Dunia. Pada akhirnya, ini mungkin hanya rintangan kecil. Bisa jadi ini sebuah pelajaran. Atau bisa jadi ini pertanda yang mengkhawatirkan. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar tahu sampai musim panas nanti.

"Saya pikir kita bisa datang dengan anggapan yang salah bahwa kita begitu hebat, begitu tampan, begitu rapi, kita adalah orang Amerika," kata Pochettino. "Ini baik untuk dirasakan jika kita ingin memenangkan Piala Dunia, jika kita ingin lolos dari fase grup, dan jika kita ingin mengalahkan Paraguay. Jika kita ingin mengalahkan lawan-lawan semacam ini, apakah menurutmu mereka tidak akan berjuang?"

"Selalu lebih baik jika hasil seperti ini terjadi sekarang," tambahnya. "Tentu saja, saya lebih suka hasil yang lain, tetapi jika memang harus terjadi, biarlah terjadi sekarang karena kita tahu apa yang akan kita hadapi di pertandingan-pertandingan berikutnya."

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Mercedes-Benz Stadium...

    PEMENANG: Pertahanan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

    Tidak ada satu orang pun yang bisa disalahkan. Ini adalah kegagalan kolektif karena dibutuhkan upaya seluruh tim untuk menyerah seperti yang dilakukan USMNT.

    "Kami sedikit kehilangan intensitas," kata Pochettino setelah pertandingan. "Dalam situasi lain, kami memiliki keunggulan, tapi kami tidak cukup agresif, seperti saat kami menghadapi gol pertama. Dalam situasi ini, saya rasa ada 10 pemain kami di dalam kotak penalti, tapi kami tidak cukup agresif. Kami harus menjaga energi itu sepanjang waktu. Saya pikir itulah tantangannya. Tantangan itu adalah kenyataan yang baik bagi kami karena sekarang adalah saatnya untuk merasakan situasi seperti ini."

    Seperti yang ditekankan Pochettino, banjir gol Belgia sebagian besar terjadi akibat kesalahan kolektif. Di luar penalti—yang menurut Pochettino sudah dipertanyakan sejak awal—setiap gol Belgia lainnya melibatkan keruntuhan pertahanan tim. Pemain diarahkan ke arah yang salah, bek cadangan tidak menekan, dan penembak diberi ruang terlalu luas untuk bergerak. Itu bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan sekelompok individu.

    Apakah situasinya akan berbeda jika bek tengah andalan Chris Richards dalam kondisi fit? Mungkin saja, tetapi sekali lagi, ini bukanlah kegagalan satu orang. Barisan belakang, lini tengah, dan lini serang USMNT sama-sama berperan dalam hal ini, dan setiap unit harus meningkatkan energi dan komunikasi jika mereka ingin menghindari nasib serupa saat menghadapi Portugal.

    PEMENANG: Jeremy Doku

    Benar-benar tak terbendung. Tak perlu dijelaskan lagi. Kadang-kadang, sebuah tim harus menghadapi pemain sayap bernilai $50-100 juta yang mampu mengacaukan barisan pertahanan lawan.

    Timnas AS mengalaminya awal musim gugur ini saat melawan Son Heung-Min, dan mereka mengalaminya lagi pada hari Sabtu. Di level ini, satu pemain sayap bisa menguasai permainan. Doku melakukan hal itu, mengalahkan para bek sesuka hati dan menarik begitu banyak perhatian sehingga serangan Belgia lainnya terbuka di sekelilingnya.

    "Anda memiliki pemain seperti Doku, yang bisa mengekspos pertahanan Anda dengan berbagai cara," kata Tim Weah, yang menjadi pemain utama yang bertugas mengawal bintang Manchester City itu. "Mencoba menempatkan lebih banyak pemain di lapangan agar dia tidak memiliki kebebasan untuk mendekati kotak penalti kami dan menggiring bola. Itu adalah hal-hal kecil yang bisa disesuaikan dalam latihan. Saya pikir ini adalah pertama kalinya kami bermain melawan sayap seproduktif itu."

    Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Pochettino memuji Weah atas cara dia menangani Doku, namun menyoroti kurangnya dukungan di sekitarnya. Rencana permainan adalah bertahan melawan Doku secara berkelompok, tetapi terlalu sering komunikasi terputus, memungkinkan dia mengisolasi seorang bek dan melakukan apa yang dia lakukan terbaik: menggiring bola. 

    Ini adalah pengingat yang tepat waktu tentang apa yang mungkin dihadapi AS musim panas ini. Pemain seperti inilah yang menjadi fondasi Piala Dunia - dan AS akan menghadapi lebih banyak lagi pemain seperti itu.

    PEMENANG: Weston McKennie

    Rasanya seolah-olah gol McKennie itu terjadi sudah lama sekali. Suasana pertandingan saat itu sangat berbeda, dan atmosfernya sama sekali tidak mirip dengan yang akhirnya dialami timnas AS.

    Gol itu penting, bagaimanapun, karena membuktikan sesuatu yang perlu dilihat AS: bahwa McKennie dari Juventus memang hebat.

    McKennie telah menjadi pemain kunci bagi Juve musim ini, mencetak gol-gol krusial di momen-momen penting. Dia melakukannya pada Sabtu lalu, berlari ke tiang jauh tanpa hambatan dan mencetak gol dengan mudah. Itu adalah contoh lain betapa berbahayanya McKennie dalam situasi bola mati dan seberapa cepat dia bisa mengubah jalannya pertandingan secara umum

    Segala hal yang terjadi setelahnya membuat momen tersebut terasa tidak berarti. Fokus, tentu saja, akan tertuju pada gol-gol Belgia, bukan gol pembuka USMNT. Namun, jika ada hal positif, itu adalah Weston McKennie - sebuah pengingat betapa pentingnya perannya saat tim ini semakin mengandalkan dirinya menjelang Piala Dunia.

    PEMENANG: Christian Pulisic

    Meskipun performa McKennie tak perlu diragukan, hal yang sama tak berlaku bagi Christian Pulisic. Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab pada Sabtu lalu.

    Pulisic tidak kekurangan peluang bagus saat melawan Belgia. Dia melepaskan tiga tembakan, tetapi semuanya meleset kecuali satu. Di hari lain, Pulisic mungkin bisa mencetak satu atau dua gol. Hal itu tidak terjadi kali ini, dan itu membawa konsekuensi. Beberapa saat setelah Pulisic melewatkan satu peluang, Belgia melakukan serangan balik dan mencetak gol yang membuat mereka unggul.

    "Saya merasa bisa melakukan yang lebih baik pada salah satu peluang itu," katanya. "Ini membuat frustrasi bagi saya. Ini adalah masa-masa sulit, tapi saya merasa percaya diri dengan cara bermain saya, dan saya merasa baik dalam menciptakan peluang. Saya hanya harus tetap positif dan terus berusaha, tapi saya harus lebih klinis, tentu saja, pada momen-momen itu karena jika Anda melewatkannya, mereka akan mencetak gol dan itu mengubah jalannya pertandingan."

    Namun, dia tidak panik. Pada tahap kariernya saat ini, Pulisic telah mengalami berbagai fase performa, baik dan buruk. Situasi selalu berbalik, entah bagaimana caranya.

    "Saya tahu saya bisa menendang bola dengan lutut dan bola itu bisa masuk," katanya. "Segalanya akan berubah. Saya tidak akan panik sekarang. Pada musim panas nanti, segalanya akan berubah. Itulah yang bisa saya lakukan: tetap positif."

    PEMENANG: Patrick Agyemang dan Ricardo Pepi

    Pochettino terus menekankan pentingnya intensitas yang tinggi. Hal itu ia dapatkan dari dua penyerang penggantinya.

    Dengan waktu yang semakin menipis, duet ini berkolaborasi untuk menciptakan momen positif terakhir yang membantu AS mengakhiri pertandingan dengan hasil yang relatif memuaskan. Pepi menekan dan merebut kembali bola, mengalihkan umpan langsung ke jalur Agyemang. Penyerang Derby County itu tidak membuang kesempatan, melepaskan tembakan ke gawang dari jarak dekat untuk memperkecil ketertinggalan.

    "Baru saja masuk dari bangku cadangan, kamu ingin memberikan dampak," kata Pepi setelah pertandingan. "Baik itu memberikan assist atau mencetak gol, di pikiranku, aku siap membantu tim. Memberikan assist atau mencetak gol, itulah tugasku."

    Baik Pepi maupun Agyemang telah menjalankan tugas mereka pada Sabtu lalu. Akan menarik untuk melihat peluang seperti apa yang akan mereka dapatkan untuk melakukannya lagi dalam laga melawan Portugal pada Selasa mendatang.

    PEMENANG: Matt Turner

    Saat ditanya soal gol-gol tersebut setelah pertandingan, Pochettino mengatakan bahwa kesalahan itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada Turner. Dia benar. Apakah Turner bisa tampil lebih baik dalam satu atau dua kesempatan? Tentu saja, tapi tidak ada kesalahan fatal di antara kelima gol yang dicetak Belgia.

    Namun, Turner menyadari situasinya. Dalam dua penampilannya terakhir bersama timnas AS, ia harus mengambil bola dari gawang sebanyak sembilan kali. Angka itu memang berat, tapi nyata, dan Turner tahu sulit untuk mengabaikannya.

    "Skor akhir memang seperti itu," kata Turner. "Ini frustrasi karena tampilan di lapangan tidak bagus saat kebobolan lima gol. Saya pikir itu berarti, di area pertahanan, di kedua sisi, kita bisa bermain lebih baik."

    Lalu apa yang akan dilakukan Turner selanjutnya? Pertama-tama, ia dengan cepat mengakui bahwa ia harus bermain lebih baik. Ia berharap mendapat kesempatan lagi, meskipun waktu semakin menipis menjelang Piala Dunia.

    "Saya selalu akan mengevaluasi diri saya dengan sangat adil," katanya. "Saya sudah berdiri di sini dan mengkritik diri sendiri berkali-kali, tapi malam ini, saya merasa ada beberapa momen bagus. Saya berhasil melakukan beberapa penyelamatan bagus, tapi saya hanya berharap bisa mengulang satu atau dua gol itu karena menurut saya skor akhir tidak mencerminkan keseimbangan atau alur permainan."

    PEMENANG: Pertentangan Kit

    Bukan hal yang paling penting dari pertandingan ini, tapi tetap saja hal itu memengaruhi jalannya pertandingan.

    Inilah yang terjadi: sebelum pertandingan, kedua tim menyerahkan foto seragam mereka untuk disetujui wasit. Kemudian, pada hari pertandingan, kedua set seragam tersebut diperiksa kembali. Semua dinyatakan lolos dan kedua tim bermain dengan seragam yang direncanakan, tetapi hanya beberapa detik setelah pertandingan dimulai, terlihat jelas bahwa seragam tersebut menjadi masalah. Atasan kedua tim terlalu mirip, dan kombinasi celana pendek biru USMNT dengan kaus kaki biru Belgia juga tidak membantu.

    Secara teknis, kedua tim bisa saja mengganti seragam pada babak kedua. Sayangnya, itu bukanlah pilihan. Seragam cadangan Belgia sudah dikirim ke Chicago, tempat pertandingan mereka berikutnya melawan Meksiko, yang berarti kedua tim harus tetap menggunakan seragam tersebut apa adanya.