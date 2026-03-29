ATLANTA -- Memang tidak mudah menemukan sisi positif dari kekalahan 5-2, tetapi setelah Tim Nasional Pria AS dihajar Belgia pada Sabtu lalu, manajer Mauricio Pochettino tetap berusaha mencarinya.

Ada banyak hal yang bisa dikritik. Pertahanan AS rentan melakukan kesalahan dan kurang intensitas, sementara penyelesaian akhir mereka kurang memadai. Dan pada momen-momen yang paling krusial, AS tidak hanya gagal mencetak gol - mereka menyerahkan kendali kepada Belgia, yang menghukum mereka berulang kali. Tidak akan ada kekurangan pelajaran bagi Pochettino dan stafnya, meskipun waktu untuk mempelajarinya semakin menipis.

Di situlah Pochettino menyinggung aspek nuansa dari hal ini. Skor akhir tidak menceritakan seluruh cerita, katanya, dan rekan sejawatnya, pelatih Belgia Rudi Garcia, setuju. Sebagian besar pertandingan, timnas AS bermain imbang dengan Belgia. Masalahnya, pada momen-momen di mana mereka tidak melakukannya, Belgia membuat mereka membayar mahal, mencetak total gol yang mengkhawatirkan meskipun ada hal-hal positif dari pihak Amerika.

"Memang benar data kadang-kadang hanya menceritakan sebagian," kata Pochettino, "Dan, ya, Anda bisa memanipulasinya sesuai keinginan, tapi memang benar bahwa, saat kalah 5-2, Anda tidak bisa mengatakan apa pun untuk meyakinkan orang bahwa ada hal-hal positif. Yang jelas, ada hal-hal positif yang kami lihat sekarang di ruang ganti, dan dari sana, kami bisa membangun."

Masih banyak yang harus dibangun. Setelah musim gugur yang penuh terobosan, kelemahan USMNT kembali muncul pada Sabtu di Atlanta. Mereka lambat dalam menutup ruang, kurang intensitas, dan kesulitan berkomunikasi. Dan pada momen-momen yang bisa menentukan hasil pertandingan, mereka terlalu naif. Belgia — seperti tim Belanda yang menyingkirkan AS di Piala Dunia terakhir — mampu "bertahan", seperti yang dikatakan Matt Turner, dengan tetap terorganisir dan disiplin saat dibutuhkan. Sebaliknya, AS langsung kacau begitu pertandingan menuntut hal yang sama.

Lalu, apakah ini hal yang baik bahwa hal ini terjadi sekarang? Mungkin saja. Ini belum tentu pertanda apa yang akan terjadi, karena kekalahan memalukan pada bulan September di siklus sebelumnya melawan Arab Saudi dan Jepang tidak terlalu berdampak pada perjalanan mereka di Piala Dunia. Pada akhirnya, ini mungkin hanya rintangan kecil. Bisa jadi ini sebuah pelajaran. Atau bisa jadi ini pertanda yang mengkhawatirkan. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar tahu sampai musim panas nanti.

"Saya pikir kita bisa datang dengan anggapan yang salah bahwa kita begitu hebat, begitu tampan, begitu rapi, kita adalah orang Amerika," kata Pochettino. "Ini baik untuk dirasakan jika kita ingin memenangkan Piala Dunia, jika kita ingin lolos dari fase grup, dan jika kita ingin mengalahkan Paraguay. Jika kita ingin mengalahkan lawan-lawan semacam ini, apakah menurutmu mereka tidak akan berjuang?"

"Selalu lebih baik jika hasil seperti ini terjadi sekarang," tambahnya. "Tentu saja, saya lebih suka hasil yang lain, tetapi jika memang harus terjadi, biarlah terjadi sekarang karena kita tahu apa yang akan kita hadapi di pertandingan-pertandingan berikutnya."

