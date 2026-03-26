Seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Bild, Julian Agardi, dalam podcast Bayern Insider, para petinggi FC Bayern sudah mulai mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin jika Manuel Neuer memutuskan untuk pensiun, yang akan merayakan ulang tahun ke-40-nya pada Jumat ini. Solusi tersebut mungkin datang dari dalam tim sendiri: Jonas Urbig, yang mengalami cedera saat bertanding bersama tim nasional pada hari Kamis, dianggap sebagai calon penerus dan dapat dikembangkan menjadi kiper utama baru. Namun, selain itu, klub asal Munich ini juga mencari kiper berpengalaman – dan tampaknya telah menemukan Oliver Baumann.
Jika Manuel Neuer pensiun: Apakah kiper timnas Jerman di Piala Dunia itu akan menjadi cadangan Jonas Urbig di Bayern München?
Kiper TSG Hoffenheim ini bukanlah sosok asing di Munich. Seperti yang dilaporkan oleh wartawan Bild kepada Bayern Insider, Baumann sudah pernah masuk dalam daftar incaran sebelumnya dan saat itu sudah membayangkan untuk bergabung dengan juara bertahan sebagai kiper cadangan.
Namun, perannya kini telah berubah secara signifikan: Baumann telah bergabung dengan timnas Jerman dan telah membuktikan dirinya sebagai opsi yang dapat diandalkan. Jika Marc-Andre ter Stegen tidak berhasil pulih secara ajaib, Baumann pun akan menjadi penjaga gawang Jerman di Piala Dunia.
Bayern München: Apakah Oliver Baumann bersedia mundur ke posisi cadangan?
Hal ini pun memunculkan pertanyaan, apakah seorang kiper dalam kondisi seperti ini benar-benar akan menerima peran sebagai kiper cadangan di FC Bayern. Menurut Bayern Insider, skenario ini tidak dapat dikesampingkan – terutama jika Hoffenheim gagal lolos ke Liga Champions dan juga terjadi perubahan dalam skuad timnas Jerman.
Di sisi lain, masa depan Neuer masih belum jelas. Kapten Bayern ini sedang mempersiapkan comeback-nya setelah cedera betis dan sengaja mengambil waktu untuk mengambil keputusan. Tidak ada batas waktu – menurut Abendzeitung, hal yang paling penting baginya adalah apakah tubuhnya masih mampu bermain di level tertinggi selama satu musim lagi.
Yang jelas: FC Bayern sedang mempersiapkan arah masa depan. Dan Oliver Baumann bisa menjadi opsi yang mengejutkan sebagai kiper cadangan berpengalaman – meskipun ia kini memiliki peran baru di tim nasional.
Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada tahun 2026 di FC Bayern
Pemain
Posisi
Usia
Manuel Neuer
Penjaga gawang
39 tahun
Sven Ulreich
Penjaga gawang
37 tahun
Raphael Guerreiro
Bek
32 tahun
Leon Goretzka
Gelandang
31 tahun