Pada saat yang sama ketika Inter, juara Italia asuhan Cristian Chivu, akan kembali menggunakan pusat latihan di Appiano Gentile untuk memulai musim 2026/2027, klub Nerazzurri kemungkinan besar akan mengetahui hasil akhir dari pemeriksaan medis tambahan yang harus dijalani oleh pemain baru Anan Khalaili. Jika Institut Kedokteran Olahraga CONI tidak memberikan lampu hijau terkait kelayakan olahraga, direktur olahraga Piero Ausilio akan terpaksa segera beralih ke rencana B untuk mencari pengganti di posisi sayap kanan Denzel Dumfries, yang telah pindah ke Real Madrid.
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Jika Khalaili gagal bergabung, Guela Doué dari Strasbourg menjadi alternatif yang paling disukai Inter. Ia pernah menjadi incaran Milan; apa kabar terbaru mengenai nilai pasarnya?
PERASAAN
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, meskipun jawaban yang pasti dan definitif mengenai hasil tes terbaru Khalaili mungkin baru akan keluar besok, di kubu Inter tidak ada optimisme yang besar terkait hal ini, dengan pemain asal Israel tersebut yang kemungkinan terpaksa kembali ke Belgia, kembali bergabung dengan Union St. Gilloise – yang akibatnya akan kehilangan potensi pendapatan sebesar 25 juta euro ditambah bonus – dan mempertimbangkan prospek masa depannya, mungkin dengan pindah ke liga lain di mana ia dapat memperoleh izin untuk bermain.
KELAYAKAN OLAHRAGA, BAGAIMANA CARA KERJANYA DI ITALIA DAN MENGAPA KHALAILI MUNGKIN TIDAK BISA BERGABUNG DENGAN INTER
RENCANA B
Di antara berbagai opsi alternatif yang dijajaki Inter untuk memberikan Chivu pemain baru di sayap kanan—yang menjadi prioritas setara dengan perekrutan dua bek tengah guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Acerbi, Darmian, dan de Vrij—opsi yang paling menarik perhatian dan mendapat dukungan terbesar adalah yang mengarah ke Guela Doué. Pemain sayap kelahiran 2002 dari Strasbourg ini, yang baru saja kembali dari pengalaman bermain di Piala Dunia bersama Pantai Gading, dianggap cocok dengan skema taktis juara Italia tersebut berkat kemampuannya menutupi sayap dengan dinamisme tinggi dan menjamin, meski dengan karakteristik yang berbeda, keandalan yang sama seperti yang akan diberikan oleh pemain sekelas Khalaili. Mungkin dengan kualitas teknis dan kemampuan menyerang yang lebih rendah, namun memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam situasi tanpa penguasaan bola. Tumbuh bersama saudaranya, Desiré, di akademi muda Rennes, ia pindah ke Alsace pada musim panas 2024 dan sejak itu telah mencatatkan 68 penampilan, dengan 3 gol.
BEK TENGAH, KONTAK BARU UNTUK STONES
STRASBOURG BOTTEGA CARA
Jika Inter sangat yakin untuk secara serius membidik Guela Doué jika peluang untuk mendatangkan Khalaili benar-benar tertutup dalam beberapa jam ke depan, hambatan utamanya adalah Strasbourg. Klub Prancis tersebut dikuasai oleh pemilik yang sama dengan Chelsea, yaitu BlueCo, yang cenderung tidak bersedia memberikan diskon untuk para pemainnya, terutama yang paling berbakat. Milan tahu betul hal ini, karena mereka pernah menjajaki transfer Doué pada musim panas 2025 dan kemudian memilih untuk beralih ke target yang lebih terjangkau seperti Athekame, atau Roma, yang dalam beberapa hari terakhir ini mengincar pemain sayap asal Portugal, Diego Moreira. Untuk Guela Doué, Strasbourg menetapkan harga awal mendekati 50 juta euro; Inter harus bersedia menawar setidaknya hingga 40 juta euro untuk mencoba membuka negosiasi.
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