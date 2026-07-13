Jika Khalaili gagal bergabung, Guela Doué dari Strasbourg menjadi alternatif yang paling disukai Inter. Ia pernah menjadi incaran Milan; apa kabar terbaru mengenai nilai pasarnya?

Di antara berbagai opsi alternatif yang dijajaki Inter untuk memberikan Chivu pemain baru di sayap kanan—yang menjadi prioritas setara dengan perekrutan dua bek tengah guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Acerbi, Darmian, dan de Vrij—opsi yang paling menarik perhatian dan mendapat dukungan terbesar adalah yang mengarah ke Guela Doué. Pemain sayap kelahiran 2002 dari Strasbourg ini, yang baru saja kembali dari pengalaman bermain di Piala Dunia bersama Pantai Gading, dianggap cocok dengan skema taktis juara Italia tersebut berkat kemampuannya menutupi sayap dengan dinamisme tinggi dan menjamin, meski dengan karakteristik yang berbeda, keandalan yang sama seperti yang akan diberikan oleh pemain sekelas Khalaili. Mungkin dengan kualitas teknis dan kemampuan menyerang yang lebih rendah, namun memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam situasi tanpa penguasaan bola. Tumbuh bersama saudaranya, Desiré, di akademi muda Rennes, ia pindah ke Alsace pada musim panas 2024 dan sejak itu telah mencatatkan 68 penampilan, dengan 3 gol.





BEK TENGAH, KONTAK BARU UNTUK STONES