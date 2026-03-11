Getty/GOAL
"Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut" - Igor Tudor dikritik karena mengabaikan Antonin Kinsky setelah mengganti kiper dalam awal pertandingan yang buruk melawan Atletico Madrid
Taruhan pemilihan yang berujung pada kegagalan
Kinsky mengalami mimpi buruk yang mengerikan saat tuan rumah melesat unggul tiga gol dalam waktu tepat 14 menit dan 59 detik, rekor tercepat sebuah tim tertinggal tiga gol dalam pertandingan knockout Liga Champions, menurut Opta. Bertekad menghentikan kebobolan, Tudor membuat keputusan tegas untuk mengganti Kinsky setelah hanya 17 menit. Kiper muda yang telah melakukan dua kesalahan fatal, termasuk gagal menangkap umpan balik rutin, terlihat meninggalkan lapangan dan langsung menuju terowongan. Keputusan penggantian yang dingin, dengan Tudor tampaknya tidak memberikan banyak penghiburan kepada kiper muda yang tertekan di pinggir lapangan, telah memicu perdebatan tentang kemampuan manajer dalam mengelola pemain pada momen sensitif bagi karier yang sedang berkembang.
Hart terkejut dengan sikap dingin Tudor.
Mantan kiper Manchester City, Joe Hart, yang juga sempat bermain sebentar di Spurs pada akhir kariernya, merasa kesal setelah melihat reaksi "dingin" manajer interim Tottenham setelah pergantian pemain.
"Seluruh stadion merasa kasihan padanya. Dia berjalan melewati Tudor - dan dia bahkan tidak menyapanya. Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut. Dia berdiri di sana dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa," kata Hart dengan marah di TNT Sports. "Saya benar-benar sedih untuknya, sangat sedih. Tim Tottenham saat ini benar-benar kacau." Mantan sayap Liverpool dan rekan komentator TNT Steve McManaman lalu menambahkan: “Itu se-dingin yang bisa dibayangkan.”
Tudor membela perubahan yang 'diperlukan'.
Setelah kekalahan telak 5-2, Tudor mencoba membenarkan pergantian pemain awal sebagai langkah pencegahan, dengan mengatakan: "Saya sudah melatih selama 15 tahun dan saya tidak pernah melakukan ini. Ini perlu dilakukan untuk melindungi pemain dan tim. Situasi yang luar biasa. Sebelum pertandingan, ini adalah pilihan yang tepat, tetapi dalam situasi saat ini, tekanan pada Vicario. Tony [Kinsky] adalah kiper yang baik."
Mimpi buruk Madrid memperparah penderitaan dalam negeri.
Kekalahan memalukan di Madrid membuat Spurs harus menghadapi tugas berat untuk memulihkan kepercayaan diri Kinsky yang hancur, namun krisis ini meluas jauh melampaui Eropa. Para pendukung yang marah kini menuntut pemecatan Tudor sebagai manajer interim yang gagal menghentikan penurunan drastis klub. Tottenham saat ini terpuruk di peringkat ke-16 Liga Premier, hanya satu poin di atas zona degradasi. Setelah kalah dalam empat pertandingan pertamanya di semua kompetisi, taktik Kroasia ini belum mampu menciptakan momentum apa pun. Dengan ancaman nyata bermain di Championship yang semakin dekat dan taruhan Liga Championsnya berbalik menjadi bencana, masa jabatannya yang singkat di London Utara tampaknya segera berakhir.
