"Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut" - Igor Tudor dikritik karena mengabaikan Antonin Kinsky setelah mengganti kiper dalam awal pertandingan yang buruk melawan Atletico Madrid

Mantan kiper Manchester City, Joe Hart, yang juga sempat bermain sebentar di Spurs pada akhir kariernya, merasa kesal setelah melihat reaksi "dingin" manajer interim Tottenham setelah pergantian pemain.

"Seluruh stadion merasa kasihan padanya. Dia berjalan melewati Tudor - dan dia bahkan tidak menyapanya. Jika itu yang disebut manajemen pemain, saya terkejut. Dia berdiri di sana dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa," kata Hart dengan marah di TNT Sports. "Saya benar-benar sedih untuknya, sangat sedih. Tim Tottenham saat ini benar-benar kacau." Mantan sayap Liverpool dan rekan komentator TNT Steve McManaman lalu menambahkan: “Itu se-dingin yang bisa dibayangkan.”