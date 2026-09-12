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'Jika itu terjadi lagi, saya akan mengambilnya!' - Bek Arsenal Gabriel berhasrat mendapat kesempatan penalti lain di final Liga Champions setelah patah hati melawan PSG
Penebusan ada di benak Gabriel
Gabriel menegaskan bahwa ia siap kembali maju sebagai eksekutor penalti, meski mengalami mimpi buruk di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bek asal Brasil itu melihat penalti penentunya melambung di atas mistar gawang dalam adu penalti musim lalu, yang menghadiahkan gelar Eropa kedua secara beruntun untuk PSG setelah Eberechi Eze juga gagal menuntaskan tugasnya untuk Arsenal.
Gabriel mengatakan kepada ESPN Brasil: "Saya tidak bisa membiarkan satu penalti yang gagal menghapus semua yang telah saya capai sepanjang musim," kata Gabriel. "Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk berada di momen itu; itu adalah bagian dari sepak bola. Saya jelas sangat ingin mendapat kesempatan lain. Jika itu terjadi lagi, saya akan ada di sana, dan jika saya harus mengambil penalti itu, saya akan mengambilnya. Itu saja."
- AFP
Terima kasih untuk para pendukung setia Arsenal
Lini belakang Arsenal menjadi fondasi kesuksesan mereka musim lalu, dengan hanya kebobolan tujuh gol sepanjang perjalanan tanpa henti di Eropa, dan Gabriel sangat paham siapa yang membuat mereka terus melaju. Ia menambahkan: "Saya hanya harus berterima kasih kepada para suporter. Sejak final, saya menerima begitu banyak dukungan dari mereka. Mereka luar biasa, mengirimkan pesan-pesan yang sangat positif. Tapi seperti yang saya katakan, ini adalah bagian dari sepak bola. Saya ada di sini, dan ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi."
Sinergi antara skuad Arteta dan publik London Utara mencapai puncaknya, didorong oleh kampanye domestik yang bersejarah. Meski trofi Liga Champions tetap sulit diraih, Arsenal akhirnya mengakhiri puasa 22 tahun untuk merebut kembali mahkota Premier League dan mereka kembali terlihat sebagai penantang gelar pada musim ini. Bagi Gabriel, statusnya sebagai pahlawan kultus tetap tak tersentuh; ikatan antara sang bek dan para suporter lebih kuat dari sebelumnya, terlepas dari drama bertensi tinggi di Eropa.
Lolos dari kontroversi dalam derbi London
Meski perjalanannya di Eropa berakhir dengan air mata, musim domestik Gabriel juga bukannya tanpa drama. Bek itu baru-baru ini menjadi pusat perdebatan panas setelah kemenangan atas Chelsea ketika ia nyaris terhindar dari kartu merah. Para pundit dibuat bingung ketika ia tetap berada di lapangan setelah melakukan tekel tinggi terhadap kiper Chelsea Emiliano Martinez. Wayne Rooney sangat vokal soal insiden itu, dengan menyebut pemain asal Brasil tersebut beruntung bisa lolos dari hukuman pada fase awal duel derby London tersebut.
"Awalnya Anda memang tidak terlalu melihatnya, tetapi kemudian saat melihat tayang ulang dan diperlambat," jelas Rooney di Match of the Day milik BBC. "Martinez sudah menguasai bola dengan tangannya dan Gabriel menendang kepalanya, dia mengayunkan kaki dan itu benar-benar terlalu tinggi. Dia sangat beruntung tetap berada di lapangan."
- (C)Getty Images
Membangun di atas kesuksesan Premier League
Arsenal racikan Arteta melaju ke Stadium of Light pada Sabtu ini, dengan awal sempurna mereka di musim Premier League dipertaruhkan saat menghadapi Sunderland yang tangguh. Pria Spanyol itu dipuji atas revolusi budaya yang ia bawa di London Utara, sebuah transformasi yang didorong oleh pemikiran khasnya yang “di luar kebiasaan”.
Arteta baru-baru ini mengakui telah menciptakan “kekacauan terkontrol” selama pramusim, dengan sengaja merusak rutinitas tim untuk menguji ketangguhan mental skuadnya. Sejauh ini, langkah itu membuahkan hasil, dengan Arsenal melewati pekan-pekan pembuka dengan ketenangan baru yang begitu dingin dan penuh kendali.
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