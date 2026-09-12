Gabriel menegaskan bahwa ia siap kembali maju sebagai eksekutor penalti, meski mengalami mimpi buruk di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Bek asal Brasil itu melihat penalti penentunya melambung di atas mistar gawang dalam adu penalti musim lalu, yang menghadiahkan gelar Eropa kedua secara beruntun untuk PSG setelah Eberechi Eze juga gagal menuntaskan tugasnya untuk Arsenal.

Gabriel mengatakan kepada ESPN Brasil: "Saya tidak bisa membiarkan satu penalti yang gagal menghapus semua yang telah saya capai sepanjang musim," kata Gabriel. "Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk berada di momen itu; itu adalah bagian dari sepak bola. Saya jelas sangat ingin mendapat kesempatan lain. Jika itu terjadi lagi, saya akan ada di sana, dan jika saya harus mengambil penalti itu, saya akan mengambilnya. Itu saja."



