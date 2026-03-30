"Jika Isak bernilai 150 juta, maka Harry bernilai 250 juta": Presiden Kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, kembali menyindir FC Liverpool

Manajer FCB yang telah lama menjabat ini semakin puas dengan gaya permainan klubnya saat ini secara umum, dan khususnya gaya permainan Harry Kane: "Dia menemukan elemen lari ini di bawah asuhan Vincent Kompany. Dia selalu berada di kotak penalti sendiri dalam setiap situasi bola mati. Dan umpan-umpannya! Dia bisa melepaskan umpan sejauh 70 meter ke arah Olise dari posisi diam, itu sungguh luar biasa."

Pembicaraan mengenai masa depan sang penyerang setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2027 masih akan berlangsung, namun pihak Bayern tetap bersikap santai. Bagaimanapun, Kane "belum menggunakan klausul pelepasannya, yang berarti dia pasti terikat kontrak di sini hingga musim panas 2027," kata Hoeneß dengan gembira.

Dalam kontrak Kane terdapat klausul pelepasan yang memungkinkan sang bintang penyerang meninggalkan FCB pada musim panas 2026 dengan biaya transfer sekitar 60 hingga 70 juta euro - namun ia harus mengaktifkannya paling lambat pada Februari, yang tidak dilakukan Kane.

"Yang saya dengar dan rasakan," kata Hoeneß kini, "bahwa dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini." Namun, presiden kehormatan itu langsung menyusul dengan peringatan: "Tapi kita tidak pernah tahu, jika ada orang Saudi yang datang dan menaruh uang besar di atas meja … Tapi dia merasa sangat nyaman!"

Faktor kenyamanan merupakan syarat penting bagi Kane yang sangat mengutamakan keluarga, itulah sebabnya ia telah berulang kali menekankan di masa lalu bahwa ia bersikap positif terhadap perpanjangan kontrak di Munich.

Jika mengikuti pendapat Hoeneß, performa Kane kemungkinan tidak akan berubah dalam waktu dekat, karena sang superstar dapat "bermain di level ini setidaknya tiga atau empat tahun lagi", karena "dia adalah seorang profesional yang sempurna yang merawat tubuhnya. Dia selalu menjalani rehabilitasi dan perawatan fisioterapi."