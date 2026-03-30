Presiden Kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, memuji striker andalan FCB, Harry Kane — dan sekalian melontarkan sindiran kepada juara Inggris, FC Liverpool.
"Jika Isak bernilai 150 juta, maka Harry bernilai 250 juta": Presiden Kehormatan Bayern München, Uli Hoeneß, kembali menyindir FC Liverpool
Dalam sebuah wawancara dengan majalah kicker, bos Bayern itu menyindir: "Alexander Isak dari Liverpool itu dibeli seharga 150 juta euro. Kalau dia bernilai 150 juta, berarti Harry bernilai 250 juta euro."
The Reds merekrut Isak musim panas lalu dengan biaya transfer 145 juta euro dari rival mereka di Liga Premier, Newcastle United. Namun, pemain asal Swedia itu gagal memenuhi ekspektasi yang tinggi. Ia sering mengalami cedera dan sejauh ini hanya mencetak tiga gol dalam 16 pertandingan resmi. Saat ini, Isak absen karena mengalami patah tulang betis.
Uli Hoeneß beberapa kali mengejek FC Liverpool
Ini bukan pertama kalinya Hoeneß mengolok-olok juara Inggris, Liverpool, dan aksi belanja besar-besaran mereka yang menghabiskan hampir 500 juta euro pada musim panas lalu. Di antara lain, ia berkomentar pekan lalu di Festival KI 'data:unplugged' di Münster mengenai minat yang dikabarkan The Reds terhadap bintang Bayern, Michael Olise: "Liverpool telah menghabiskan 500 juta euro tahun ini dan menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan."
Pada akhir November, ia menyindir bahwa Liverpool kini hanya memiliki "bintang-bintang" dan "pemimpin" saja, tanpa "pekerja" lagi. Menyangkut Florian Wirtz, yang telah menolak tawaran Hoeneß dan Bayern untuk pindah ke Anfield Road, ia berkomentar dengan nada mengejek: "Saya sudah pernah bilang: Mereka segera butuh lima bola untuk bermain, karena para bintang itu semua ingin menguasai bola untuk diri mereka sendiri. Kasihan Florian Wirtz, dia sama sekali tidak mendapat bola karena Salah, Szoboszlai, dan yang lainnya hanya ingin bermain untuk diri mereka sendiri."
Hoeneß berharap Kane memperpanjang kontraknya: "Dia merasa sangat nyaman di sini"
Manajer FCB yang telah lama menjabat ini semakin puas dengan gaya permainan klubnya saat ini secara umum, dan khususnya gaya permainan Harry Kane: "Dia menemukan elemen lari ini di bawah asuhan Vincent Kompany. Dia selalu berada di kotak penalti sendiri dalam setiap situasi bola mati. Dan umpan-umpannya! Dia bisa melepaskan umpan sejauh 70 meter ke arah Olise dari posisi diam, itu sungguh luar biasa."
Pembicaraan mengenai masa depan sang penyerang setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2027 masih akan berlangsung, namun pihak Bayern tetap bersikap santai. Bagaimanapun, Kane "belum menggunakan klausul pelepasannya, yang berarti dia pasti terikat kontrak di sini hingga musim panas 2027," kata Hoeneß dengan gembira.
Dalam kontrak Kane terdapat klausul pelepasan yang memungkinkan sang bintang penyerang meninggalkan FCB pada musim panas 2026 dengan biaya transfer sekitar 60 hingga 70 juta euro - namun ia harus mengaktifkannya paling lambat pada Februari, yang tidak dilakukan Kane.
"Yang saya dengar dan rasakan," kata Hoeneß kini, "bahwa dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini." Namun, presiden kehormatan itu langsung menyusul dengan peringatan: "Tapi kita tidak pernah tahu, jika ada orang Saudi yang datang dan menaruh uang besar di atas meja … Tapi dia merasa sangat nyaman!"
Faktor kenyamanan merupakan syarat penting bagi Kane yang sangat mengutamakan keluarga, itulah sebabnya ia telah berulang kali menekankan di masa lalu bahwa ia bersikap positif terhadap perpanjangan kontrak di Munich.
Jika mengikuti pendapat Hoeneß, performa Kane kemungkinan tidak akan berubah dalam waktu dekat, karena sang superstar dapat "bermain di level ini setidaknya tiga atau empat tahun lagi", karena "dia adalah seorang profesional yang sempurna yang merawat tubuhnya. Dia selalu menjalani rehabilitasi dan perawatan fisioterapi."
Transfer-transfer termahal FC Bayern
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Harry Kane Penyerang Tottenham Hotspur 2023 95 juta euro Lucas Hernandez Pertahanan Atletico Madrid 2019 80 juta euro Luis Diaz Serangan FC Liverpool 2025 70 juta euro Matthijs de Ligt Pertahanan Juventus 2022 67 juta euro Michael Olise Serangan Crystal Palace 2024 53 juta euro