Sementara Paraguay akan menjadi lawan di babak 16 besar, di babak perempat final mereka berpotensi berhadapan dengan Prancis, yang menjadi favorit utama. Dua mantan pemain tim nasional, Lukas Podolski dan Toni Kroos, menyuarakan kekhawatiran.
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"Jika hal ini tidak berubah, situasinya tidak akan bertahan lama": Toni Kroos dan Lukas Podolski menyoroti masalah besar timnas Jerman di Piala Dunia
"Kami kurang memiliki kreativitas dalam permainan. Kami sama sekali tidak bisa mewujudkan ide permainan kami di lini depan. Hal itu sedikit membuatku khawatir," jelas Podolski dalam acara 'Kroos & Kroos - Piala Dunia di Bawah Mikroskop bersama Felix dan Toni Kroos' di TikTok.
Dan pembawa acara Toni Kroos setuju: "Kami membutuhkan Wirtz dan Musiala dalam performa terbaik, dan saat ini mereka belum berada di sana. Jika hal ini tidak berubah, situasinya tidak akan bertahan lama," katanya, sekaligus melontarkan peringatan yang jelas.
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Kritik tajam terhadap Jamal Musiala
Sementara Wirtz diganti oleh Julian Nagelsmann pada menit ke-73 di babak kedua, Musiala memang diizinkan bermain hingga akhir pertandingan—namun kemudian mendapat kritik tajam karena dianggap hanya “bermain seperti anak-anak.” Keduanya pun masih belum menemukan performa terbaik mereka.
Namun, Toni Kroos tidak ingin menyangkal bahwa tim asuhan Nagelsmann kurang memiliki kemauan dan semangat juang saat menghadapi para pemain Amerika Selatan yang tangguh itu. “Kami memang bukan tim yang mengandalkan kekuatan fisik,” jelasnya. “Itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka tidak memberikan yang terbaik.”