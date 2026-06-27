"Jika hal ini tidak berubah, situasinya tidak akan bertahan lama": Toni Kroos dan Lukas Podolski menyoroti masalah besar timnas Jerman di Piala Dunia

"Kami kurang memiliki kreativitas dalam permainan. Kami sama sekali tidak bisa mewujudkan ide permainan kami di lini depan. Hal itu sedikit membuatku khawatir," jelas Podolski dalam acara 'Kroos & Kroos - Piala Dunia di Bawah Mikroskop bersama Felix dan Toni Kroos' di TikTok.

Dan pembawa acara Toni Kroos setuju: "Kami membutuhkan Wirtz dan Musiala dalam performa terbaik, dan saat ini mereka belum berada di sana. Jika hal ini tidak berubah, situasinya tidak akan bertahan lama," katanya, sekaligus melontarkan peringatan yang jelas.