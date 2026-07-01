"Jika dia tidak meraih Ballon d'Or, berarti ada yang salah di dunia sepak bola": Michael Olise dipuji oleh seorang legenda FC Bayern

Bahwa Olise adalah seorang pemberi umpan yang luar biasa, hal itu juga ia buktikan saat ini di Piala Dunia. Dalam empat pertandingan yang dilakoni Equipe tricolore, ia telah mencetak lima assist. Ia adalah pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencatatkan jumlah assist sebanyak itu selama putaran final.

Bagi Sagnol, hal ini jelas: "Olise memang pemain yang murni mengutamakan tim, bukan individualis. Akhirnya ada panutan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Di Prancis, semua penggemar, baik yang berusia lima maupun 100 tahun, sepenuhnya mendukung Olise. Kami para mantan pemain profesional pun dapat sepenuhnya mengidentifikasikan diri dengan dirinya. Ia jelas merupakan nomor satu kami."

Dalam kemenangan telak 3-0 Prancis atas Swedia pada babak 16 besar Selasa malam, Olise—yang biasanya bermain sebagai sayap kanan di FC Bayern—kembali diturunkan sebagai gelandang serang dan menjadi salah satu pemain terbaik di tim favorit utama tersebut. Di antara aksi-aksinya, pada menit ke-24, ia nyaris mencetak gol yang akan dikenang sepanjang masa melalui tendangan salto setelah bola memantul.

"Louvre sudah dibuka, ruang pamerannya sudah disiapkan, lukisannya hampir saja kering," kata komentator MagentaTV Christian Straßburger dengan takjub: "Aksi yang luar biasa! Kami duduk di sini di samping stasiun televisi Swedia, dan ketika mereka melihat tendangan akhir Olise, orang-orang mengira itu siaran televisi Prancis. Di sana pun aksi itu dirayakan!"

Aksi-aksi seperti inilah yang membuat Real Madrid, terlepas dari semua bantahan, dikabarkan berencana merekrut Olise pada musim panas ini. Namun, Sagnol berharap pemain berusia 24 tahun itu tetap bermain di ibu kota Bavaria untuk sementara waktu: “Olise masih muda dan masih bisa bergabung dengan Real dalam beberapa tahun ke depan. Dia tahu apa yang dimilikinya di München: lingkungan yang luar biasa, rekan setim yang hebat, serta pelatih yang luar biasa.”

Mantan pemain Crystal Palace itu juga tampak “sangat bahagia” di FCB. Kontraknya di sana masih berlaku hingga 2029.