AFP
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"Jika dia menantang 36 gol, saya tidak akan terkejut!" - Gasperini membuat klaim berani soal Donyell Malen
Gasperini memasang standar tinggi untuk Malen
Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini membuat prediksi sensasional terkait rekrutan musim panas Donyell Malen setelah sang penyerang menjalani awal yang eksplosif di ibu kota. Pemain internasional Belanda itu membuat manajer barunya terkesan dengan teknik mematikan dan pergerakannya di depan gawang.
Gasperini memuji eksekusi tiga sentuhan Malen di dalam kotak penalti, sembari mendesak sang penyerang untuk mempertahankan rasa laparnya ketika Roma mulai membangun momentum.
"Jika dia menantang rekor Higuain dengan 36 gol, saya tidak akan terkejut," kata Gasperini, sambil mendukung pemain Belanda itu untuk mencapai level yang luar biasa.
- Getty Images
Dybala tetap menjadi pusat serangan
Bersamaan dengan kedatangan Malen, Gasperini memuji kondisi fisik dan komitmen playmaker bintang Paulo Dybala. Sang pelatih dengan tegas menolak gagasan untuk mengistirahatkan atau merotasi pemain Argentina itu saat benar-benar bugar, dan menempatkannya sejajar dengan Josip Ilicic dan Papu Gomez sebagai talenta sepakbola yang unik.
Dybala menuntaskan persiapan pramusim penuh dan tetap berhasrat tampil di setiap pertandingan, selaras dengan filosofi menyerang agresif Gasperini.
"Saya bertanya kepada Paulo apakah dia ingin bermain, dan jika dia bilang ya, saya tetap membiarkannya di lapangan bahkan saat skor 4-0," jelas Gasperini. "Anda tidak pernah menghentikan pemain yang sedang menikmati permainannya."
Merangkul mimpi Scudetto Roma
Awal yang mengesankan itu memicu pembicaraan soal gelar juara di seluruh Roma, dengan para pemain senior Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini secara terbuka membahas ambisi Scudetto. Alih-alih meredam antusiasme tersebut, Gasperini menyambut gairah dewasa yang ditunjukkan para pendukung sambil menjaga skuadnya tetap berpijak pada kenyataan.
Sang pelatih menegaskan bahwa ikatan dalam skuad semakin kuat sepanjang musim panas, dengan beberapa pemain menerima pemotongan gaji untuk tetap bertahan di klub.
"Mimpi tidak pernah dibungkam," kata Gasperini. "Yang penting adalah mengetahui bahwa ketika alarm berbunyi, kenyataannya berbeda. Jika Anda menjalani kenyataan dengan cara yang benar, Anda bisa membuatnya sejalan dengan mimpi Anda."
- Getty Images Sport
Reuni kembali dengan mantan dan ujian besar di depan
Roma kini harus menerjemahkan momentum awal musim mereka menjadi hasil saat menghadapi lawan-lawan papan atas, dimulai dengan laga berisiko tinggi melawan mantan klub Gasperini, Atalanta. Sang pelatih menggambarkan menghadapi mantan timnya seperti bertemu mantan pasangan, sembari mengakui Atalanta sebagai tolok ukur untuk lolos ke kompetisi Eropa.
Dengan jadwal Liga Champions juga sudah di depan mata, Gasperini menyoroti laga-laga mendatang melawan Inter dan para rival papan atas sebagai penanda penting perkembangan tim.
Berbekal ketajaman Malen dan Dybala, Roma bersiap menguji kapasitas mereka melawan tim-tim elite Italia dan Eropa.
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