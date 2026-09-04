Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini membuat prediksi sensasional terkait rekrutan musim panas Donyell Malen setelah sang penyerang menjalani awal yang eksplosif di ibu kota. Pemain internasional Belanda itu membuat manajer barunya terkesan dengan teknik mematikan dan pergerakannya di depan gawang.

Gasperini memuji eksekusi tiga sentuhan Malen di dalam kotak penalti, sembari mendesak sang penyerang untuk mempertahankan rasa laparnya ketika Roma mulai membangun momentum.

"Jika dia menantang rekor Higuain dengan 36 gol, saya tidak akan terkejut," kata Gasperini, sambil mendukung pemain Belanda itu untuk mencapai level yang luar biasa.