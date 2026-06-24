Fakta bahwa ia harus bermain sebagai bek kiri di bawah asuhan Julian Nagelsmann saat melawan Austria pada November 2023 merupakan hal yang "tidak biasa", demikian diakui pemain berusia 27 tahun itu kepada *Die Zeit*, "tetapi jika ia meminta saya melakukannya lagi, saya akan melakukannya".
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"Jika dia meminta saya lagi": Kai Havertz bisa membayangkan kembali bermain di posisi yang sama sekali asing baginya di timnas Jerman pada Piala Dunia
"Saya mencetak gol setelah tiga menit, jadi itu tidak terlalu buruk," tambah Havertz. Nagelsmann pun selalu membela keputusan tersebut—namun di kalangan pakar, hal itu dianggap sebagai salah satu faktor penentu kekalahan 0-2 di Wina.
Kini, Havertz telah menjadi pilihan utama sebagai “nomor sembilan” di timnas Jerman. Bagaimana dia memahami perannya? “Para bek tidak boleh tahu di mana saya berada, ke mana saya akan pergi, apa yang akan saya lakukan, atau di mana dan kapan saya akan berada. Itu yang paling menakutkan bagi mereka. Saya berusaha menjadi hantu bagi para bek,” katanya.
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Kai Havertz dan perdebatan seputar bahasa tubuh: "Hal itu selalu terjadi"
Havertz juga menganggap dirinya sebagai "bek pertama di tim saya. Ketika saya melakukan pressing dan mendekati bek lawan, itu menjadi sinyal bagi rekan-rekan setim saya. Semua mengikuti saya. Dan saat menguasai bola, saya adalah pemain yang paling dekat dengan gawang. Itulah tanggung jawab saya: menentukan arah permainan."
Dan hal itu sepenuhnya sesuai dengan sifatnya. “Saya tidak bisa hanya menunggu di kotak penalti. Saya harus terlibat,” tegasnya: “Saya juga melakukan pergerakan yang saya tahu terkadang terlihat seolah-olah tidak ada gunanya. Namun, saya menciptakan ruang bagi rekan-rekan yang maju ke depan.”
Dia sadar bahwa gaya permainannya terkadang terlihat terlalu santai. “Saya tahu ada perdebatan bahwa saya terlalu santai, bahwa bahasa tubuh saya salah. Jika saya tidak bermain bagus, hal itu selalu muncul,” katanya sambil menekankan: “Saya bukan tipe orang yang terlalu memikirkannya. Saya bukan orang yang suka merenung.” Sebaliknya, ia berusaha “menjadi diri sendiri di lapangan. Di sini dan saat ini. Itulah kunci kepribadian saya. Saya tidak memikirkan hal lain selain itu.”