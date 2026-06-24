"Jika dia meminta saya lagi": Kai Havertz bisa membayangkan kembali bermain di posisi yang sama sekali asing baginya di timnas Jerman pada Piala Dunia

Havertz juga menganggap dirinya sebagai "bek pertama di tim saya. Ketika saya melakukan pressing dan mendekati bek lawan, itu menjadi sinyal bagi rekan-rekan setim saya. Semua mengikuti saya. Dan saat menguasai bola, saya adalah pemain yang paling dekat dengan gawang. Itulah tanggung jawab saya: menentukan arah permainan."

Dan hal itu sepenuhnya sesuai dengan sifatnya. “Saya tidak bisa hanya menunggu di kotak penalti. Saya harus terlibat,” tegasnya: “Saya juga melakukan pergerakan yang saya tahu terkadang terlihat seolah-olah tidak ada gunanya. Namun, saya menciptakan ruang bagi rekan-rekan yang maju ke depan.”

Dia sadar bahwa gaya permainannya terkadang terlihat terlalu santai. “Saya tahu ada perdebatan bahwa saya terlalu santai, bahwa bahasa tubuh saya salah. Jika saya tidak bermain bagus, hal itu selalu muncul,” katanya sambil menekankan: “Saya bukan tipe orang yang terlalu memikirkannya. Saya bukan orang yang suka merenung.” Sebaliknya, ia berusaha “menjadi diri sendiri di lapangan. Di sini dan saat ini. Itulah kunci kepribadian saya. Saya tidak memikirkan hal lain selain itu.”