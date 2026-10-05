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"Jika dia ingin mencetak gol, dia harus bekerja keras untuk itu!" - Marcel Dandjinou menolak memberi Lionel Messi gol mudah dalam laga internasional terakhirnya
Benin menolak berperan sebagai penonton
Saat dunia sepak bola bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada Messi dalam laga kandang terakhirnya untuk Argentina - setelah keputusan sang legenda pensiun dari sepak bola internasional dengan 125 gol dalam 207 caps - kiper Benin Marcel Dandjinou menegaskan bahwa timnya tidak akan memberikan hadiah cuma-cuma.
Berbicara dari Buenos Aires menjelang pertandingan itu, Dandjinou mengakui nilai historis dari momen tersebut sambil tetap menjaga fokus profesionalnya, dengan Messi ingin bangkit setelah penampilan kompetitif terakhirnya berakhir dengan kekalahan menyakitkan 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia. "Bagi saya, pertandingan ini tidak seperti yang lain. Saya rasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, karena ini pertandingan terakhir Messi. Ini laga yang spesial," tegas sang kiper. "Kami ada di sini untuk Argentina dan untuk Messi, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami juga mewakili negara kami. Kami di sini untuk membela Benin. Inilah sepak bola: sebelas lawan sebelas. Kami bisa menang, imbang, atau mereka yang menang... Kami bukan datang untuk menjadi turis di Argentina; kami datang untuk bermain dan bersaing."
- AFP
Tak ada hadiah mudah bagi kapten Argentina
Poin pembicaraan utama menjelang laga persahabatan ini adalah apakah tim tamu mungkin akan memberi Messi jalan mudah untuk mencetak gol demi memastikan perpisahan yang sempurna. Ketika ditanya apakah ia akan mempertimbangkan membiarkan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mencetak penalti di akhir laga untuk menutup narasi tersebut, Dandjinou memberikan jawaban tegas. "Tidak, tidak. Saya seorang kiper, dan tugas saya adalah menghentikan tembakan. Bahkan jika itu menit terakhir dan ada penalti, jika Messi yang mengambilnya, saya akan mencoba menggagalkannya. Sesederhana itu: ini sepak bola," katanya kepada Marca.
Sang penjaga gawang kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kebesaran Messi justru membuat hadiah menjadi tidak perlu. "Ya, kami di sini untuk merayakan Messi, tetapi tidak ada yang memberi tahu kami bahwa kami harus menghadiahkannya sebuah gol. Dan mengenal Messi, Anda tidak perlu memberinya hadiah apa pun. Jika ia ingin mencetak gol, ia harus melakukan segala yang mungkin untuk mewujudkannya," tambahnya. Pemain internasional Benin itu jelas merasa bahwa cara paling menghormati untuk menghormati ikon Argentina tersebut adalah memperlakukannya sebagai lawan yang tangguh hingga peluit akhir berbunyi.
Mengagumi seorang legenda di lapangan
Meski semangat kompetitifnya menyala terang, Dandjinou tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap seorang pemain yang ia ikuti sepanjang kariernya. Ia menggambarkan kesempatan berbagi lapangan dengan mantan pemain Barcelona itu, yang memimpin negaranya meraih kejayaan di Piala Dunia 2022 disertai dua gelar Copa America secara beruntun, sebagai kesempatan sekali seumur hidup.
Dandjinou juga menanggapi kemungkinan perebutan jersey nomor 10 yang melegenda setelah pertandingan berakhir. Ia bercanda bahwa idealnya setiap anggota tim Benin ingin mendapat satu jersey: "Jika Anda bertanya kepada siapa pun di tim saya, mereka semua menginginkan jerseynya. Jadi akan sangat bagus jika mereka membuat banyak jersey dan memberikan satu kepada setiap pemain. Karena jika hanya satu dari kami yang bisa pergi dan meminta jersey itu, saya rasa itu tidak akan mudah: kami semua menginginkannya!"
- Getty Images Sport
Dandjinou angkat bicara soal perdebatan GOAT
Saat ditanya apakah ia memandang maestro Argentina itu sebagai pemain terhebat sepanjang masa, Dandjinou dengan cepat menempatkannya sejajar dengan para bangsawan sepakbola sambil menunjukkan apresiasi besar terhadap rivalitas yang mendefinisikan era tersebut. "Kami tumbuh dengan menyaksikan Messi dan Cristiano. Keduanya telah mengajarkan kami begitu banyak tentang sepakbola. Mereka telah bersaing untuk waktu yang sangat lama," ujar kiper berusia 28 tahun itu. "Bagi saya, Leo adalah salah satu pemain terbaik dalam olahraga ini. Salah satu rajanya."
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