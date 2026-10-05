"Jika dia ingin mencetak gol, dia harus bekerja keras untuk itu!" - Marcel Dandjinou menolak memberi Lionel Messi gol mudah dalam laga internasional terakhirnya

Saat dunia sepak bola bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada Messi dalam laga kandang terakhirnya untuk Argentina - setelah keputusan sang legenda pensiun dari sepak bola internasional dengan 125 gol dalam 207 caps - kiper Benin Marcel Dandjinou menegaskan bahwa timnya tidak akan memberikan hadiah cuma-cuma.

Berbicara dari Buenos Aires menjelang pertandingan itu, Dandjinou mengakui nilai historis dari momen tersebut sambil tetap menjaga fokus profesionalnya, dengan Messi ingin bangkit setelah penampilan kompetitif terakhirnya berakhir dengan kekalahan menyakitkan 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia. "Bagi saya, pertandingan ini tidak seperti yang lain. Saya rasa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, karena ini pertandingan terakhir Messi. Ini laga yang spesial," tegas sang kiper. "Kami ada di sini untuk Argentina dan untuk Messi, tetapi kami tidak boleh lupa bahwa kami juga mewakili negara kami. Kami di sini untuk membela Benin. Inilah sepak bola: sebelas lawan sebelas. Kami bisa menang, imbang, atau mereka yang menang... Kami bukan datang untuk menjadi turis di Argentina; kami datang untuk bermain dan bersaing."