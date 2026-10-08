AFP
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'Jika Barcelona terus seperti ini, itu mustahil': David Silva beri peringatan kepada Real Madrid dan sebut pilihannya untuk Ballon d'Or
Silva dukung dominasi Barcelona
Mantan maestro Manchester City, Silva, meyakini bahwa selisih poin saat ini di La Liga mungkin terlalu lebar bagi Real Madrid untuk dikejar jika Barcelona mempertahankan performa gemilang mereka. Dengan raksasa Catalan saat ini unggul enam poin atas rival mereka menjelang duel El Clasico yang krusial pada 25 Oktober, sebuah laga yang sangat signifikan dalam perebutan gelar, Silva terkesan dengan evolusi taktik di bawah Hansi Flick dan strategi rekrutmen terbaru klub.
Berbicara soal persaingan gelar dan apakah Real Madrid bisa membalikkan defisit itu, Silva memberikan penilaian yang lugas. "Jika Barca terus seperti ini, itu mustahil. Mereka berada di level yang sangat tinggi dan telah bermain sangat baik selama beberapa tahun bersama pelatih ini (Flick) dan mereka memperkuat diri dengan sangat baik. Jika mereka terus di level ini, mereka tidak akan punya rival," ujarnya kepada program radio "El Partidazo".
Terlepas dari pujiannya untuk pemuncak klasemen, Silva cepat menegaskan bahwa Real Madrid tidak pernah bisa sepenuhnya dikesampingkan. Ia mencatat bahwa Real Madrid adalah Real Madrid dan menambahkan bahwa "Anda tidak pernah bisa mencoret mereka karena mereka punya pemain-pemain hebat dan jika mereka tetap dekat hingga akhir liga, mereka bisa bersaing. Tetapi saya tegaskan, jika Barca tetap di level ini, saya rasa tidak."
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Pilihan Ballon d'Or yang mengejutkan
Pembicaraan juga bergeser ke penghargaan individu, khususnya upacara Ballon d'Or mendatang yang dijadwalkan berlangsung di London pada 26 Oktober. Meski banyak pakar menunjuk nama-nama seperti Kylian Mbappe, Lamine Yamal, atau Harry Kane, Silva mengambil pilihan yang berbeda dengan memilih seorang kompatriot yang menurutnya telah tidak adil diabaikan oleh media global.
Silva meyakini trofi itu seharusnya jatuh kepada gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, dengan menyoroti konsistensi dan koleksi trofinya dalam dua musim terakhir. Gelandang legendaris itu menjelaskan alasannya dengan mengatakan bahwa 'bagi saya, kolektif lebih utama karena kalau tidak, Anda tidak bisa menang. Tapi oke, jika saya harus memberikannya kepada seseorang, itu akan saya berikan kepada Fabian, karena dalam dua tahun terakhir dialah yang memenangkan gelar paling banyak.'
Pengaruh yang diremehkan di Paris dan Spanyol
Mantan pemain berusia 40 tahun itu, yang baru-baru ini menjadi sorotan dengan mengumumkan comeback satu laga ke sepak bola profesional di Hong Kong, merasa Ruiz telah menjadi pilar penting bagi klub dan tim nasional, setelah meraih sukses musim lalu bersama Paris Saint-Germain dengan menjuarai Ligue 1 dan Liga Champions UEFA, sebelum mengangkat trofi Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas dan kemudian memenangkan Piala Super UEFA bersama PSG.
Silva menjelaskan pilihannya dengan mengatakan: "Dia penting di PSG dan kemudian di tim nasional. Tidak banyak perhatian diberikan kepadanya, saya tidak tahu mengapa, karena dia adalah pemain hebat. Saya sangat menyukainya dan diam-diam dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Rodri dan kontingen Spanyol
Silva menutup pandangannya soal ini dengan mengonfirmasi bahwa daftar favorit versinya sangat dipengaruhi oleh dominasi Spanyol belakangan ini di panggung internasional. "Rodri sudah memenanginya, kalau tidak, saya juga akan menyebut namanya," ujar Silva, menegaskan bahwa generasi talenta Spanyol saat ini layak berada di garis terdepan dalam percakapan global ketika penghargaan dibagikan.
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