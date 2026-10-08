Mantan maestro Manchester City, Silva, meyakini bahwa selisih poin saat ini di La Liga mungkin terlalu lebar bagi Real Madrid untuk dikejar jika Barcelona mempertahankan performa gemilang mereka. Dengan raksasa Catalan saat ini unggul enam poin atas rival mereka menjelang duel El Clasico yang krusial pada 25 Oktober, sebuah laga yang sangat signifikan dalam perebutan gelar, Silva terkesan dengan evolusi taktik di bawah Hansi Flick dan strategi rekrutmen terbaru klub.

Berbicara soal persaingan gelar dan apakah Real Madrid bisa membalikkan defisit itu, Silva memberikan penilaian yang lugas. "Jika Barca terus seperti ini, itu mustahil. Mereka berada di level yang sangat tinggi dan telah bermain sangat baik selama beberapa tahun bersama pelatih ini (Flick) dan mereka memperkuat diri dengan sangat baik. Jika mereka terus di level ini, mereka tidak akan punya rival," ujarnya kepada program radio "El Partidazo".

Terlepas dari pujiannya untuk pemuncak klasemen, Silva cepat menegaskan bahwa Real Madrid tidak pernah bisa sepenuhnya dikesampingkan. Ia mencatat bahwa Real Madrid adalah Real Madrid dan menambahkan bahwa "Anda tidak pernah bisa mencoret mereka karena mereka punya pemain-pemain hebat dan jika mereka tetap dekat hingga akhir liga, mereka bisa bersaing. Tetapi saya tegaskan, jika Barca tetap di level ini, saya rasa tidak."