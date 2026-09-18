Mark van Bommel merayakan tonggak sejarah keluarga pada Jumat ketika ia mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih kepala Belgia, sementara putranya Ruben van Bommel mendapat panggilan perdana ke timnas Belanda. Manajer baru Belanda, Xavi Hernandez, memasukkan penyerang PSV berusia 22 tahun itu ke dalam skuad berisi 26 pemain bersama sesama debutan, Gjivai Zechiel.

Juru taktik Belanda berusia 49 tahun itu membahas debutnya sendiri sebagai pelatih Manchester United sambil menanggapi terobosan putranya di level internasional.

Ruben akan melapor ke markas tim nasional Belanda di Zeist pada Senin sore, 21 September.