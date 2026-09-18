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'Jika Anda kembali seperti itu, itu mengesankan!' - Mark van Bommel merayakan peran manajer Belgia dan pemanggilan putranya Ruben ke tim nasional Belanda
Tonggak debut ganda untuk Mark dan Ruben van Bommel
Mark van Bommel merayakan tonggak sejarah keluarga pada Jumat ketika ia mengumumkan skuad pertamanya sebagai pelatih kepala Belgia, sementara putranya Ruben van Bommel mendapat panggilan perdana ke timnas Belanda. Manajer baru Belanda, Xavi Hernandez, memasukkan penyerang PSV berusia 22 tahun itu ke dalam skuad berisi 26 pemain bersama sesama debutan, Gjivai Zechiel.
Juru taktik Belanda berusia 49 tahun itu membahas debutnya sendiri sebagai pelatih Manchester United sambil menanggapi terobosan putranya di level internasional.
Ruben akan melapor ke markas tim nasional Belanda di Zeist pada Senin sore, 21 September.
Manajer memuji kembalinya sang putra dari cedera lutut
Berbicara dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Belgia, Van Bommel mengenang perjalanan emosional yang dijalani putranya setelah mengalami cedera lutut yang parah musim lalu. Ruben mengalami cedera ligamen krusiat serius pada September, yang memaksanya absen sepanjang musim sebelum kembali ke performa terbaiknya bersama PSV pada musim ini.
Pernah bermain di final Piala Dunia 2010 di bawah ayah mertuanya, Bert van Marwijk, Van Bommel menyoroti determinasi yang dibutuhkan untuk kembali ke level tertinggi sepak bola internasional.
"Saya sangat bangga akan hal itu. Saya sendiri pernah bermain untuk tim nasional Belanda," ujar Van Bommel. "Dia menjalani tahun yang sangat sulit karena cedera ligamen krusiat. Jika Anda bisa kembali seperti itu, itu mengesankan."
Van Bommel membela putranya terkait polemik tekel Ajax
Selain merayakan dua tonggak internasional tersebut, Van Bommel juga menanggapi sorotan media baru-baru ini terkait tekel kontroversial yang dilakukan Ruben terhadap pemain Ajax, Aaron Bouwman. Bos baru Belgia itu mengakui putranya layak mendapat kartu merah atas pelanggaran tersebut, tetapi meminta para pengkritik menilai insiden itu murni dari apa yang terjadi di lapangan.
Ia menegaskan bahwa kegaduhan di luar lapangan tidak boleh mengalihkan perhatian dari perkembangan profesional sang winger secara keseluruhan.
"Dia berkembang dengan baik. Memang ada sesuatu yang muncul setelah laga itu," kata Van Bommel. "Dia layak mendapat kartu merah atas kesalahan itu melawan Ajax, tetapi Anda tidak seharusnya membawa hal-hal lain ke dalamnya. Anda harus menilai momen-momen itu sebagaimana adanya di lapangan."
Warisan keluarga bersejarah berlanjut lintas negara
Tonggak internasional yang terjadi secara bersamaan ini menandai bab unik dalam sejarah modern sepak bola Eropa. Saat Mark van Bommel bersiap menjalani debutnya sebagai pelatih di bangku cadangan Belgia melawan Italia, putranya Ruben melangkah ke panggung internasional senior bersama Belanda.
Ruben bergabung dengan skuad Xavi menjelang empat pertandingan Nations League, dimulai dengan laga melawan Jerman di Amsterdam.
Ayah dan anak itu kini memulai perjalanan internasional mereka masing-masing di Nations League Liga A.
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