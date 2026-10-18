Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola melontarkan pujian kepada Florian Wirtz setelah penampilannya membantu tim meraih kemenangan 2-1 atas Brentford pada Sabtu. Pengatur serangan asal Jerman itu menyumbang assist untuk gol penyeimbang Victor Munoz sebelum Alexander Isak memastikan tiga poin di Gtech Community Stadium.

Menurut Opta, Wirtz menciptakan sembilan peluang dari permainan terbuka, jumlah terbanyak oleh seorang pemain tim tamu di Liga Primer Inggris dalam lebih dari 15 tahun terakhir.

Iraola menegaskan bahwa kualitas teknik Wirtz berperan penting dalam membongkar pertahanan Brentford yang terorganisasi.