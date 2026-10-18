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“Jika Anda butuh pemain di sana, Anda butuh Flo!”: Andoni Iraola puji bintang Liverpool yang memecahkan rekor
Penampilan gemilang Wirtz membongkar blok pertahanan rendah Brentford
Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola melontarkan pujian kepada Florian Wirtz setelah penampilannya membantu tim meraih kemenangan 2-1 atas Brentford pada Sabtu. Pengatur serangan asal Jerman itu menyumbang assist untuk gol penyeimbang Victor Munoz sebelum Alexander Isak memastikan tiga poin di Gtech Community Stadium.
Menurut Opta, Wirtz menciptakan sembilan peluang dari permainan terbuka, jumlah terbanyak oleh seorang pemain tim tamu di Liga Primer Inggris dalam lebih dari 15 tahun terakhir.
Iraola menegaskan bahwa kualitas teknik Wirtz berperan penting dalam membongkar pertahanan Brentford yang terorganisasi.
- Crystal Pix
Iraola merinci kemampuan Wirtz di ruang sempit
Berbicara kepada media, Iraola menjelaskan mengapa Wirtz merupakan pemain ideal untuk membongkar pertahanan lawan yang menempatkan sepuluh pemain di dalam kotak penalti sendiri. "Jika Anda membutuhkan pemain di situ, Anda membutuhkan Flo," ujar Iraola.
"Ruang yang tersedia sangat sedikit, hanya ada celah-celah kecil dan waktu untuk menguasai bola pun terbatas. Anda harus menemukan beberapa hal yang sulit dilihat karena Brentford bertahan di kotak penalti dengan sangat, sangat baik."
"Anda membutuhkan pemain seperti Flo, seperti Rio [Ngumoha], seperti Victor, yang bisa membuat perbedaan."
Manajer senang dengan daya serang meski peluang-peluang terbuang
Iraola juga memuji kontribusi Bradley Barcola dalam serangan, meski penyerang itu sempat membentur mistar gawang dan menyia-nyiakan sejumlah peluang. “Bradley mungkin melewatkan beberapa peluang yang jelas... tetapi saya senang dia mendapat begitu banyak peluang dan berada dalam situasi-situasi seperti itu,” ujar Iraola.
“Lalu, Rio dan Flo adalah pemain yang menyenangkan untuk dimiliki dalam situasi seperti itu, terutama ketika Anda menghadapi 10 pemain.”
“Kami berhasil menempati posisi-posisi yang bagus dan mengendalikan jalannya pertandingan dengan sangat baik.”
- Propaganda Photo
Para bintang kreatif bersiap menyambut malam pertandingan Eropa di Anfield
Dengan Wirtz tampil pada puncak kreativitasnya, Liverpool memiliki deretan pemain menyerang yang menakutkan dan mampu membongkar pertahanan mana pun.
Tim asuhan Iraola akan berupaya melanjutkan keselarasan permainan menyerangnya saat kembali berlaga di kompetisi Eropa.
Liverpool menjamu Villarreal di Anfield pada Selasa malam demi meraih kemenangan penting lainnya.
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