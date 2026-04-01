"Jika aku harus membunuhmu, aku akan melakukannya": Bintang Real Madrid menunda persahabatannya dengan Michael Olise dari FC Bayern di Liga Champions

Jika pemain berusia 23 tahun itu diturunkan melawan Munich, kemungkinan besar ia akan berhadapan dengan pemain sayap kanan Bayern, Olise. Ia bermain untuk Los Blancos baik sebagai gelandang tengah maupun bek sayap kiri, dan hal itu akan menjadi tantangan besar baginya. Pasalnya, Olise sedang dalam performa terbaiknya: Ia telah mencetak 16 gol dan 27 assist dalam 39 pertandingan resmi musim ini.

Mantan pemain Real Madrid, Sami Khedira, juga sangat terkesan. "Bayern memiliki Michael Olise, yang saat ini mungkin merupakan pemain sayap terbaik di dunia," kata sang juara dunia 2014 itu kepada Sport Bild.

Spekulasi bahwa Real mungkin telah mengincar pemain berusia 24 tahun itu, menurutnya masuk akal: "Jika Real tidak serius mempertimbangkan Olise, itu akan sangat mengejutkan. Olise sesuai dengan filosofi klub. Real tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk bintang-bintang tua yang sudah matang, melainkan berinvestasi pada pemain yang masih bisa berkembang, yang masih memiliki masa depan setidaknya enam hingga delapan tahun.

Oleh karena itu, paket keseluruhan mantan pemain Crystal Palace ini "sangat bagus".

Penampilan Olise yang dinanti-nantikan di Bernabeu akan berlangsung pada Selasa malam dalam leg pertama Liga Champions. Delapan hari kemudian, di Allianz Arena, akan ditentukan mana dari kedua tim yang akan lolos ke babak empat besar. Di sana, pemenang pertandingan antara juara tahun lalu PSG dan Liverpool FC akan menanti.