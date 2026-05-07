Getty
Diterjemahkan oleh
“Jika ada yang bisa melakukannya, dia lah orangnya” - Aston Villa memiliki kartu as yang “luar biasa” di Liga Europa dalam upaya membalikkan keadaan pada laga semifinal melawan Nottingham Forest
Berapa kali Emery memenangkan Liga Europa?
Emery sebenarnya sudah bisa saja mencatatkan beberapa gelar Liga Europa atas namanya, setelah membawa Arsenal ke final kompetisi tersebut pada 2019. Ia memang kalah dari Chelsea pada kesempatan itu, namun ia telah mengangkat trofi bersama Sevilla (tiga kali secara berturut-turut antara 2014 dan 2016) dan Villarreal.
Ia tampaknya memiliki sentuhan ajaib, dan Villa berharap hal itu akan terwujud pada tahun 2026. Mereka terakhir kali meraih gelar besar pada tahun 1996, saat memenangkan Piala Liga, dan sangat ingin melihat kemajuan mengesankan di musim-musim terakhir ini membuahkan hasil yang pantas.
Forest memimpin tipis 1-0 menjelang pertandingan yang diprediksi akan berlangsung penuh gairah di Villa Park, di mana para pendukung tuan rumah siap menciptakan atmosfer yang meriah, dan Emery menyadari bahwa satu momen keajaiban—atau keberuntungan—saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan dalam laga antar tim Premier League ini.
- Getty
Bagaimana seharusnya Villa menghadapi laga semifinal melawan Forest?
Ketika ditanya bagaimana Villa seharusnya menghadapi pertandingan yang begitu krusial ini, apakah dengan langsung tancap gas sejak awal atau tetap bersabar, Dorigo — dalam wawancara eksklusif bersama situs kasino online terbaik di Inggris — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, Anda harus bermain dengan sabar. Ini tetaplah pertandingan 90 menit dan selisihnya baru satu gol.
“Jelas, Anda bisa mulai menyerang dengan banyak pemain, tapi bisa terjebak dalam serangan balik, ketinggalan 2-0, dan tiba-tiba pertandingan berubah. Dan Emery tahu semua ini. Dia memiliki begitu banyak pengalaman.
“Saya melihat kembali apa yang dia lakukan di Liga Europa dan itu sungguh luar biasa. Tidak masuk akal bagaimana seseorang bisa sehebats itu, seberpengalaman itu, dan se-tactically aware itu. Jadi jika ada yang bisa melakukannya, itulah yang menjadi kekhawatiran bagi Forest, karena itu adalah Emery.
“Dia adalah orangnya. Dia membuat hal-hal terjadi, mengubah formasi, dan sebagainya. Dia punya pekerjaan yang berat, saya akui itu, tapi jika ada yang bisa melakukannya, dia bisa.”
Kelelahan atau kegugupan: Apa yang menjadi penyebab performa Villa yang goyah?
Meskipun Villa berpeluang lolos ke final lagi dan saat ini menduduki peringkat kelima di klasemen Liga Utama Inggris, mereka telah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi—hanya mencetak satu gol, yakni gol hiburan di masa tambahan waktu saat melawan Tottenham.
Para penggemar mulai mengungkapkan rasa frustrasi mereka, dan sangat penting bagi Emery untuk tidak membiarkan musim yang begitu menjanjikan ini berakhir dengan kegagalan - dengan dua jalur menuju Liga Champions 2026-27 yang masih terbuka.
Ditanya apakah kelelahan atau kegugupan yang menjadi penyebab goyangan yang tidak pada waktunya ini, mantan bek Villa, Dorigo, menambahkan: “Saya pikir ini menarik. Saya cukup sering mengunjungi Villa musim ini. Saya ingat di awal musim, mereka sama sekali tidak terlihat bagus - benar-benar kesulitan tanpa bola.
“Ada desakan agar [Morgan] Rogers dicadangkan, dan hal-hal semacam itu. “Lalu mereka menemukan performa dan terlihat fantastis lagi, seperti tim yang sesungguhnya. Dan sekarang, saat memasuki fase krusial musim, ini bukan soal bagaimana Anda bermain, tapi bagaimana melewati momen-momen ini dan menyelesaikan tugas dengan cara apa pun. Dan hal itu telah meninggalkan mereka—sayangnya, memang begitu.
“Saya pikir cedera di lini tengah memang berat. Anda benar-benar membutuhkan pemain-pemain kunci itu, dan satu atau dua di antaranya tidak ada di sana - [Amadou] Onana, jelas, adalah salah satunya. Tapi mereka masih punya gelar besar yang bisa diraih. Tekanan memang ada, tapi mereka tidak dalam performa terbaik.”
- Getty
Emery, yang dijuluki "GOAT" Liga Europa, mampu membawa timnya berlaga di Liga Champions
Semangat Villa mungkin telah memudar dalam beberapa pekan terakhir, tetapi belum sepenuhnya padam. Emery menyadari hal itu dan berada dalam posisi yang lebih baik daripada siapa pun untuk mulai membangun momentum dan semangat positif melalui kompetisi yang menyimpan begitu banyak kenangan istimewa baginya.
Ia memiliki hadiah hiburan berupa finis lima besar di liga domestik sebagai cadangan, yang akan membawa kembali aksi elit Eropa ke Villa Park, namun ia lebih memilih untuk memperkuat posisinya dalam perebutan tiket kualifikasi dan mengukuhkan statusnya sebagai legenda abadi Liga Europa.