Meskipun Villa berpeluang lolos ke final lagi dan saat ini menduduki peringkat kelima di klasemen Liga Utama Inggris, mereka telah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi—hanya mencetak satu gol, yakni gol hiburan di masa tambahan waktu saat melawan Tottenham.

Para penggemar mulai mengungkapkan rasa frustrasi mereka, dan sangat penting bagi Emery untuk tidak membiarkan musim yang begitu menjanjikan ini berakhir dengan kegagalan - dengan dua jalur menuju Liga Champions 2026-27 yang masih terbuka.

Ditanya apakah kelelahan atau kegugupan yang menjadi penyebab goyangan yang tidak pada waktunya ini, mantan bek Villa, Dorigo, menambahkan: “Saya pikir ini menarik. Saya cukup sering mengunjungi Villa musim ini. Saya ingat di awal musim, mereka sama sekali tidak terlihat bagus - benar-benar kesulitan tanpa bola.

“Ada desakan agar [Morgan] Rogers dicadangkan, dan hal-hal semacam itu. “Lalu mereka menemukan performa dan terlihat fantastis lagi, seperti tim yang sesungguhnya. Dan sekarang, saat memasuki fase krusial musim, ini bukan soal bagaimana Anda bermain, tapi bagaimana melewati momen-momen ini dan menyelesaikan tugas dengan cara apa pun. Dan hal itu telah meninggalkan mereka—sayangnya, memang begitu.

“Saya pikir cedera di lini tengah memang berat. Anda benar-benar membutuhkan pemain-pemain kunci itu, dan satu atau dua di antaranya tidak ada di sana - [Amadou] Onana, jelas, adalah salah satunya. Tapi mereka masih punya gelar besar yang bisa diraih. Tekanan memang ada, tapi mereka tidak dalam performa terbaik.”