Jhon Arias, pemain Wolves yang tampil mengecewakan, justru menjadi pahlawan saat Kolombia mengalahkan Ghana dengan selisih tipis dan memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia

Pelatih Kolombia, Lorenzo, mengungkapkan bahwa masalah kesehatan di dalam skuadnya telah memengaruhi pertimbangannya setelah Cordoba terpaksa ditarik keluar karena cedera pangkal paha.

"Ada beberapa pemain yang mengalami gejala mirip flu, dan kami mengantisipasi bahwa mereka mungkin akan mengalami kelelahan yang lebih parah," kata Lorenzo, seperti dikutip ESPN. "Namun, itu adalah pergantian pemain yang bersifat taktis pada saat itu."

Pemain sayap Bayern Munich, Luis Diaz, mendesak rekan-rekan setimnya untuk tidak terlena meskipun telah lolos ke babak gugur. Dia berkata: "Kami belum memenangkan apa pun. Pertandingan-pertandingan ini sangat sulit. Setiap pertandingan yang kami saksikan berlangsung ketat. Hal yang baik dan positifnya adalah kami bermain sangat baik, kami merasa nyaman, kami bersatu seperti keluarga, kami bekerja sebagai sebuah tim, dan itu akan membuahkan hasil untuk apa yang akan datang."