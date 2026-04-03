Jesus: Ronaldo bukanlah orang yang egois... dan itulah sebabnya saya memilih untuk memberinya istirahat

Meskipun meraih kemenangan telak, Jesus tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap beberapa aspek negatif dalam penampilan timnya, sambil menegaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada fase berikutnya.

Jesus mengatakan dalam pernyataannya: "Yang terpenting bagi kami adalah meraih kemenangan, dan kami berhasil melakukannya dengan skor 5-2, namun lawan sempat menyulitkan kami di beberapa fase pertandingan, serta menunjukkan performa pertahanan yang baik, dan mereka juga memiliki penyerang yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Hal negatif yang paling menonjol adalah kebobolan dua gol, sesuatu yang tidak kami inginkan, dan kami harus segera memperbaikinya, namun secara umum kami berada di jalur yang benar dan terus maju selangkah demi selangkah."

Pelatih asal Portugal itu juga menyinggung soal performa pertahanan, menjelaskan: "Kami tidak dalam kondisi terbaik secara pertahanan hari ini, terutama di lini belakang, dan kami merindukan kehadiran Martinez, yang memengaruhi keseimbangan tim."

Dia melanjutkan pembicaraannya dengan menyinggung kondisi beberapa pemain, sambil berkata: "Simakan tidak dalam performa terbaiknya, dan kelelahan terlihat jelas padanya, terutama di babak kedua, jadi kami memutuskan untuk menggantikannya demi menjaga kondisinya."