Jesus: Ronaldo bukanlah orang yang egois... dan itulah sebabnya saya memilih untuk memberinya istirahat

Pelatih asal Portugal itu curhat setelah Al-Najma mencetak lima gol

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, pelatih kepala tim Al-Nassr, memberikan pernyataan menarik setelah kemenangan telak yang diraih timnya atas Al-Najma dengan skor 5-2, dalam pertandingan yang digelar Jumat malam dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen. Ia berbicara mengenai penampilan para pemainnya dan mengungkap kisah di balik kemenangan besar tersebut.

Al-Nasr kini mengumpulkan 70 poin di puncak klasemen Liga Roshen, sehingga selisih poin dengan Al-Hilal sementara melebar menjadi 6 poin.

    Ronaldo bukanlah orang yang egois

    Dalam konferensi pers, Jesus mengungkap alasan penggantian rekan senegaranya, Cristiano Ronaldo, dengan mengatakan: "Cristiano tidak bermain dalam dua pertandingan terakhir, jadi kami memilih untuk memberinya istirahat, terutama setelah kami unggul dua gol, yang memberi kami kesempatan untuk mengatur kondisinya secara fisik dengan lebih baik."

    Dia menambahkan: "Jika skor imbang, dia pasti akan bermain hingga akhir pertandingan, tapi situasi memungkinkan dia diganti pada saat itu."

    Pelatih asal Portugal itu memuji mentalitas Ronaldo, dengan mengatakan: "Dia memiliki profesionalisme yang sangat tinggi, dan bukan pemain yang egois. Dia bisa saja tetap di lapangan untuk mengejar hat-trick, tapi dia lebih mengutamakan kepentingan tim dan setuju untuk keluar demi mendapatkan istirahat."

    • Iklan
    Kekurangan dari kemenangan

    Meskipun meraih kemenangan telak, Jesus tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap beberapa aspek negatif dalam penampilan timnya, sambil menegaskan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada fase berikutnya.

    Jesus mengatakan dalam pernyataannya: "Yang terpenting bagi kami adalah meraih kemenangan, dan kami berhasil melakukannya dengan skor 5-2, namun lawan sempat menyulitkan kami di beberapa fase pertandingan, serta menunjukkan performa pertahanan yang baik, dan mereka juga memiliki penyerang yang luar biasa."

    Ia menambahkan: "Hal negatif yang paling menonjol adalah kebobolan dua gol, sesuatu yang tidak kami inginkan, dan kami harus segera memperbaikinya, namun secara umum kami berada di jalur yang benar dan terus maju selangkah demi selangkah."

    Pelatih asal Portugal itu juga menyinggung soal performa pertahanan, menjelaskan: "Kami tidak dalam kondisi terbaik secara pertahanan hari ini, terutama di lini belakang, dan kami merindukan kehadiran Martinez, yang memengaruhi keseimbangan tim."

    Dia melanjutkan pembicaraannya dengan menyinggung kondisi beberapa pemain, sambil berkata: "Simakan tidak dalam performa terbaiknya, dan kelelahan terlihat jelas padanya, terutama di babak kedua, jadi kami memutuskan untuk menggantikannya demi menjaga kondisinya."

  • Pesan untuk Para Penggemar

    Georgi Jesus menyampaikan pesan khusus kepada para pendukung Al-Nassr, memuji peran besar yang mereka mainkan dalam mendukung tim. Ia mengatakan, "Suasana sangat luar biasa, dan para pendukunglah yang membentuk tim juara, dan itulah yang selalu kami harapkan dari mereka."

    Dia menambahkan: "Kami berharap dukungan ini terus berlanjut sepanjang musim, karena ini merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan kami dan terus maju untuk bersaing memperebutkan gelar juara."

