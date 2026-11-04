La Liga tengah mempertimbangkan kemungkinan menunda rangkaian pertandingan liga akhir pekan ini, baik di divisi pertama maupun divisi kedua, menyusul kematian tragis penyerang Tenerife Jesus de Miguel setelah berbenturan dengan kiper Andorra, Owono, dalam pertandingan. Menurut laporan media Spanyol, presiden La Liga Javier Tebas tengah mempertimbangkan penundaan tersebut, meski sejumlah persoalan kontrak harus diselesaikan terlebih dahulu.

"La Liga sedang mempertimbangkan untuk menunda pekan pertandingan berikutnya. Sejumlah pertemuan telah digelar untuk membahas kemungkinan tersebut. Keputusan akan diambil dalam beberapa jam ke depan dan disampaikan secara resmi kepada klub-klub," lapor Cadena Ser.