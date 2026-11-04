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Jesus de MiguelGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Jesus de Miguel Meninggal Dunia, La Liga Pertimbangkan Penundaan Satu Pekan Pertandingan

LaLiga

La Liga tengah mempertimbangkan kemungkinan menunda rangkaian pertandingan liga akhir pekan ini, baik di divisi pertama maupun divisi kedua, menyusul kematian tragis penyerang Tenerife Jesus de Miguel setelah berbenturan dengan kiper Andorra, Owono, dalam pertandingan. Menurut laporan media Spanyol, presiden La Liga Javier Tebas tengah mempertimbangkan penundaan tersebut, meski sejumlah persoalan kontrak harus diselesaikan terlebih dahulu.

"La Liga sedang mempertimbangkan untuk menunda pekan pertandingan berikutnya. Sejumlah pertemuan telah digelar untuk membahas kemungkinan tersebut. Keputusan akan diambil dalam beberapa jam ke depan dan disampaikan secara resmi kepada klub-klub," lapor Cadena Ser.

  • Federasi Sepak Bola Spanyol sebelumnya telah memutuskan untuk menunda pertandingan Piala Raja pada Selasa, yang masing-masing merupakan laga putaran pertama dan ketiga Copa del Rey (Anaitasuna-Alaves dan Pamplona-Eibar) serta Copa de la Reina Iberdrola.

    Pesan dari Javier Tebas, presiden La Liga: "Saya sangat berduka atas meninggalnya Jesus de Miguel Alameda. Kita semua merasakan kepedihan luar biasa akibat kehilangan yang tak tergantikan ini. Belasungkawa terdalam saya untuk keluarganya, orang-orang terdekatnya, rekan-rekan setimnya, dan seluruh klub. Seluruh kasih sayang dan dukungan saya menyertai mereka pada masa yang begitu sulit ini. Beristirahatlah dengan tenang."

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