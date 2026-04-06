Pemecatan mantan pelatih Brasil, Dorival, terjadi setelah periode yang penuh gejolak di mana Corinthians gagal meraih satu kemenangan pun dalam sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Di bawah tekanan yang signifikan, dewan klub memutuskan untuk mengakhiri kontrak pelatih veteran tersebut bahkan sebelum ia sempat memberikan keterangan kepada media setelah kekalahan tipis pada hari Minggu. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan yang berlangsung hampir setahun dan baru-baru ini semakin tidak terkendali, sehingga juara Copa do Brasil 2025 ini harus mencari pemimpin baru di tengah situasi domestik yang kritis.

Pernyataanresmi dari klub berbunyi: "Sport Club Corinthians Paulista mengumumkan pemecatan pelatih kepala Dorival Júnior dan staf teknisnya. Klub mengucapkan terima kasih kepada para profesional atas jasa yang telah mereka berikan, yang ditandai dengan pencapaian penting saat memimpin tim seperti Copa do Brasil 2025 dan Rei Supercup 2026, hasil yang akan tetap tercatat dalam sejarah institusi ini. Corinthians mendoakan kesuksesan bagi mereka dalam melanjutkan karier profesional mereka dan menginformasikan bahwa latihan hari Senin (06) akan dipimpin oleh William Batista, pelatih tim U-20."











