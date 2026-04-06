Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jesse Lingard tampil mengecewakan dalam penampilan pertamanya sebagai starter bersama Corinthians, sementara tim papan bawah Serie A itu MEMECAT mantan pelatih Brasil Dorival Junior usai kekalahan telak dari Internacional
Dorival Junior dipecat
Pemecatan mantan pelatih Brasil, Dorival, terjadi setelah periode yang penuh gejolak di mana Corinthians gagal meraih satu kemenangan pun dalam sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Di bawah tekanan yang signifikan, dewan klub memutuskan untuk mengakhiri kontrak pelatih veteran tersebut bahkan sebelum ia sempat memberikan keterangan kepada media setelah kekalahan tipis pada hari Minggu. Keputusan ini mengakhiri masa jabatan yang berlangsung hampir setahun dan baru-baru ini semakin tidak terkendali, sehingga juara Copa do Brasil 2025 ini harus mencari pemimpin baru di tengah situasi domestik yang kritis.
Pernyataanresmi dari klub berbunyi: "Sport Club Corinthians Paulista mengumumkan pemecatan pelatih kepala Dorival Júnior dan staf teknisnya. Klub mengucapkan terima kasih kepada para profesional atas jasa yang telah mereka berikan, yang ditandai dengan pencapaian penting saat memimpin tim seperti Copa do Brasil 2025 dan Rei Supercup 2026, hasil yang akan tetap tercatat dalam sejarah institusi ini. Corinthians mendoakan kesuksesan bagi mereka dalam melanjutkan karier profesional mereka dan menginformasikan bahwa latihan hari Senin (06) akan dipimpin oleh William Batista, pelatih tim U-20."
- Getty Images Sport
Penampilan perdana Lingard yang sulit
Lingard tampil kurang memuaskan dalam penampilan perdananya sebagai starter. Mantan penyerang Manchester United berusia 33 tahun itu, yang bergabung dengan Corinthians pada bulan Maret setelah hengkang dari FC Seoul, kesulitan memberikan pengaruh dalam pertandingan; ia hanya mencatatkan 27 sentuhan bola dan tidak ada umpan kunci sebelum mendapat kartu kuning di awal babak kedua. Lingard akhirnya ditarik keluar pada menit ke-72, hanya beberapa saat sebelum Alexandro Bernabei mencetak gol penentu kemenangan bagi tim tamu.
Warisan kepelatihan yang beragam
Dorival meninggalkan klub setelah berhasil meraih dua trofi selama masa jabatannya yang mencakup 63 pertandingan, termasuk gelar Supercopa do Brasil melawan Flamengo awal tahun ini. Namun, sembilan pertandingan tanpa kemenangan sejak kemenangan 1-0 atas Athletico-PR pada 19 Februari terbukti menjadi beban yang tak tertahankan, terutama setelah tersingkir lebih awal dari babak semifinal Campeonato Paulista. Dewan direksi kini harus menstabilkan skuad yang memiliki pemain-pemain bintang seperti Lingard, yang terikat kontrak dengan klub hingga Desember 2026 dengan opsi perpanjangan 12 bulan.
- Getty Images Sport
Tantangan Copa Libertadores semakin mendekat
Corinthians menghadapi tantangan berat saat mereka bersiap menghadapi laga krusial di Copa Libertadores melawan Platense di Argentina pada Kamis ini. Masih harus dilihat apakah Lingard dan kawan-kawan akan disambut oleh pelatih tetap baru saat pertandingan dimulai.