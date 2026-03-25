AFP
Jesse Lingard selangkah lagi menuju debutnya bersama Corinthians, namun mantan pemain sayap Manchester United itu belum terdaftar di klub Brasil tersebut
Terobosan dalam urusan visa bagi mantan pemain Manchester United
Pemain sayap berusia 33 tahun itu telah menanti lampu hijau untuk membela Timao sejak kedatangannya di Amerika Selatan awal bulan ini. Ia telah menyetujui kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan satu tahun. Penerbitan izin kerjanya merupakan langkah awal yang krusial yang memungkinkan Corinthians melanjutkan proses pendaftaran resminya ke Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).
Sementara proses administratif sedang berlangsung, manajer Dorival Junior telah fokus pada persiapan fisik Lingard. Staf teknis tidak terburu-buru untuk mempercepat proses administrasi selama jeda internasional, karena pemain sayap berusia 33 tahun ini telah menandatangani kontrak yang mengharuskannya untuk kembali ke performa terbaiknya setelah hengkang dari FC Seoul di Korea Selatan.
Masih ada kendala terakhir dalam proses pendaftaran
Meskipun proses visa telah menunjukkan kemajuan, Lingard belum terdaftar secara resmi untuk bermain di Brasileirao. Klub kini harus memastikan namanya tercantum dalam Buletin Informasi Harian (BID) CBF sebelum ia dapat dimasukkan ke dalam skuad pertandingan. Setelah semua persyaratan administratif diserahkan, proses pendaftaran seharusnya dapat diselesaikan dengan relatif cepat.
Jika pendaftaran selesai dalam beberapa hari ke depan, Lingard berpotensi tampil dalam laga mendatang melawan Fluminense di Maracana pada 2 April. Ini akan menjadi momen penting bagi sang penyerang, yang ingin membalas kepercayaan yang diberikan oleh klub yang telah menyambut kedatangannya dengan antusiasme yang luar biasa.
Hubungan dengan Memphis Depay
Keputusan Lingard untuk pindah ke Sao Paulo sangat dipengaruhi oleh sosok yang sudah dikenalnya sejak masih bermain di Old Trafford. Pemain asal Inggris itu mengungkapkan bahwa percakapannya dengan pemain internasional Belanda tersebut menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk menguji kemampuannya di lingkungan sepak bola Brasil yang penuh gairah.
“Dia [Depay] mengatakan kepada saya bahwa ini adalah klub terbesar di Brasil dan menggambarkan para penggemar serta semangat mereka,” kata Lingard saat perkenalannya. “Dan itu jelas menjadi faktor penentu dalam keputusan saya untuk menerima tawaran ini. Saya sangat termotivasi untuk bermain di lapangan bersama para pemain lain dan membantu mereka meraih kemenangan.”
Ambisi meraih gelar juara di Brasil
Mantan pemain timnas Inggris ini bergabung dengan Corinthians dengan tujuan yang jelas: menambah koleksi trofi di lemari pialanya. Setelah mengunjungi museum klub, Lingard dengan antusias mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan di klub bersejarah ini sambil mengenakan jersey bernomor 77.
“Pertama-tama, saya melihat para penggemar di bandara meneriakkan ‘Go Corinthians! Go Corinthians!’ Ada begitu banyak semangat dari para pendukung, yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Lapangan latihan di sini luar biasa, dan para pemain telah menyambut saya dengan tangan terbuka; manajer dan direktur juga - senang sekali bisa bertemu mereka. Kesan pertama saya: Saya sangat senang, dan tidak sabar untuk bermain,” tambahnya.