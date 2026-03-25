Jesse Lingard selangkah lagi menuju debutnya bersama Corinthians, namun mantan pemain sayap Manchester United itu belum terdaftar di klub Brasil tersebut

Pemain sayap berusia 33 tahun itu telah menanti lampu hijau untuk membela Timao sejak kedatangannya di Amerika Selatan awal bulan ini. Ia telah menyetujui kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan satu tahun. Penerbitan izin kerjanya merupakan langkah awal yang krusial yang memungkinkan Corinthians melanjutkan proses pendaftaran resminya ke Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Sementara proses administratif sedang berlangsung, manajer Dorival Junior telah fokus pada persiapan fisik Lingard. Staf teknis tidak terburu-buru untuk mempercepat proses administrasi selama jeda internasional, karena pemain sayap berusia 33 tahun ini telah menandatangani kontrak yang mengharuskannya untuk kembali ke performa terbaiknya setelah hengkang dari FC Seoul di Korea Selatan.