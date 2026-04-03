Jesse Lingard merasa 'bangga' atas debut bersejarahnya bersama Corinthians meski hasilnya 'kurang memuaskan', saat pemain asal Inggris itu merasakan pengalaman pertamanya di dunia sepak bola Brasil

Mantan pemain Manchester United itu masuk ke lapangan pada babak kedua, menggantikan Breno Bidon saat Corinthians sudah tertinggal 2-0. Tugasnya menjadi jauh lebih berat ketika rekan setimnya, Allan, mendapat kartu merah akibat melakukan gestur yang tidak pantas, sehingga tim tamu harus menjalani sebagian besar babak kedua dengan hanya 10 pemain.

Namun, Lingard tidak membiarkan kekurangan jumlah pemain meredam pengaruhnya, karena ia tampil lincah dan kreatif saat menguasai bola. Ia nyaris mencetak gol, tetapi tendangannya yang mengarah ke gawang berhasil digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari kiper veteran Fluminense, Fabio. Pertandingan akhirnya berakhir dengan kekalahan 3-1.