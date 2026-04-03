Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jesse Lingard merasa 'bangga' atas debut bersejarahnya bersama Corinthians meski hasilnya 'kurang memuaskan', saat pemain asal Inggris itu merasakan pengalaman pertamanya di dunia sepak bola Brasil
Awal yang berat di kompetisi Brasileiro
Mantan pemain Manchester United itu masuk ke lapangan pada babak kedua, menggantikan Breno Bidon saat Corinthians sudah tertinggal 2-0. Tugasnya menjadi jauh lebih berat ketika rekan setimnya, Allan, mendapat kartu merah akibat melakukan gestur yang tidak pantas, sehingga tim tamu harus menjalani sebagian besar babak kedua dengan hanya 10 pemain.
Namun, Lingard tidak membiarkan kekurangan jumlah pemain meredam pengaruhnya, karena ia tampil lincah dan kreatif saat menguasai bola. Ia nyaris mencetak gol, tetapi tendangannya yang mengarah ke gawang berhasil digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari kiper veteran Fluminense, Fabio. Pertandingan akhirnya berakhir dengan kekalahan 3-1.
Malam bersejarah di Maracana
Meskipun hasil akhir pertandingan terasa pahit manis, Lingard berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah pada Rabu malam. Dengan masuk sebagai pemain pengganti dalam laga di Rio de Janeiro, pemain berusia 33 tahun itu menjadi orang Inggris pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Brasil. Ia menulis di Instagram: "Bangga bisa melakukan debut bersama Corinthians. Hasilnya memang sulit diterima, tapi kita harus tetap bersatu dan terus berjuang."
Wajah-wajah yang sudah dikenal dan kerja sama di masa depan
Meskipun Lingard mengawali menit-menit pertamanya di Brasil sebagian besar sebagai satu-satunya perwakilan Inggris, ia tidak sendirian di ruang ganti Timao. Ia belum sempat berkolaborasi dengan mantan rekan setimnya di United, Memphis Depay, yang sedang absen karena cedera, namun keduanya diperkirakan akan menjadi poros kreatif yang mematikan dalam beberapa pekan mendatang. Skuad ini juga diperkuat oleh mantan bek Arsenal, Gabriel Paulista, yang menambah pengalaman di Liga Premier bagi tim.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Corinthians saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen liga, dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari sembilan pertandingan. Mereka akan menghadapi Internacional pada hari Minggu mendatang, dan Lingard berharap bisa diturunkan sebagai starter dan memberikan kontribusi besar bagi klubnya.