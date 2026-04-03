Goal.com
Live
Corinthians v Coritiba - Brasileirao 2026
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Jesse Lingard merasa 'bangga' atas debut bersejarahnya bersama Corinthians meski hasilnya 'kurang memuaskan', saat pemain asal Inggris itu merasakan pengalaman pertamanya di dunia sepak bola Brasil

J. Lingard
Corinthians
Fluminense vs Corinthians
Serie A

Jesse Lingard mencatatkan sejarah pada Rabu malam dengan menjadi pemain Inggris pertama yang tampil di liga utama Brasil. Meskipun Corinthians mengalami malam yang sulit di Maracana, mantan bintang Manchester United itu mengungkapkan rasa bangganya setelah akhirnya melakukan debut yang telah lama dinanti-nantikan di Amerika Selatan.

  • Awal yang berat di kompetisi Brasileiro

    Mantan pemain Manchester United itu masuk ke lapangan pada babak kedua, menggantikan Breno Bidon saat Corinthians sudah tertinggal 2-0. Tugasnya menjadi jauh lebih berat ketika rekan setimnya, Allan, mendapat kartu merah akibat melakukan gestur yang tidak pantas, sehingga tim tamu harus menjalani sebagian besar babak kedua dengan hanya 10 pemain.

    Namun, Lingard tidak membiarkan kekurangan jumlah pemain meredam pengaruhnya, karena ia tampil lincah dan kreatif saat menguasai bola. Ia nyaris mencetak gol, tetapi tendangannya yang mengarah ke gawang berhasil digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari kiper veteran Fluminense, Fabio. Pertandingan akhirnya berakhir dengan kekalahan 3-1.

  • Malam bersejarah di Maracana

    Meskipun hasil akhir pertandingan terasa pahit manis, Lingard berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah pada Rabu malam. Dengan masuk sebagai pemain pengganti dalam laga di Rio de Janeiro, pemain berusia 33 tahun itu menjadi orang Inggris pertama yang bermain di kasta tertinggi sepak bola Brasil. Ia menulis di Instagram: "Bangga bisa melakukan debut bersama Corinthians. Hasilnya memang sulit diterima, tapi kita harus tetap bersatu dan terus berjuang."

  • Wajah-wajah yang sudah dikenal dan kerja sama di masa depan

    Meskipun Lingard mengawali menit-menit pertamanya di Brasil sebagian besar sebagai satu-satunya perwakilan Inggris, ia tidak sendirian di ruang ganti Timao. Ia belum sempat berkolaborasi dengan mantan rekan setimnya di United, Memphis Depay, yang sedang absen karena cedera, namun keduanya diperkirakan akan menjadi poros kreatif yang mematikan dalam beberapa pekan mendatang. Skuad ini juga diperkuat oleh mantan bek Arsenal, Gabriel Paulista, yang menambah pengalaman di Liga Premier bagi tim.

  • FBL-BRA-CORINTHIANS-TRAININGAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Corinthians saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen liga, dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari sembilan pertandingan. Mereka akan menghadapi Internacional pada hari Minggu mendatang, dan Lingard berharap bisa diturunkan sebagai starter dan memberikan kontribusi besar bagi klubnya.

