Jesse Lingard mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapinya di Brasil, sementara mantan bintang Manchester United itu diyakini akan sukses di Corinthians bersama Memphis Depay berkat 'karismanya'

Saat ditanya mengenai ujianterberat yang akan dihadapi Lingard di Amerika Selatan, mantan manajer Jeonbuk Hyundai Motors, Poyet—mengatakan kepada GOAL: "Menurut saya, dalam hal karakter dan mentalitas sepak bola Brasil, saya yakin Lingard akan baik-baik saja. Saya rasa dia memiliki aura yang dibutuhkan untuk pergi ke Brasil dan menjadi bagian dari dunia itu bersama Depay dan kawan-kawan.

“Namun, di mana dia akan menemui kesulitan adalah, di Korea Selatan dia berada di posisi di mana segalanya sangat dekat dan dia berada di kota utama. Di sini dia akan berada di tempat di mana mereka akan terus-menerus bepergian, tanpa henti, 150 pertandingan, tiga kejuaraan berbeda, Copa Libertadores, empat. Itu akan sangat berat jika dia bertahan di sana dalam waktu lama.

“Tapi menurut saya, ini juga lebih baik baginya sebagai pribadi, melihat hal-hal yang berbeda. Anda belajar banyak dari budaya yang berbeda. Dari apa yang saya pahami, saat saya berbicara dengannya di Korea, dia berpikir untuk kembali ke Inggris. Mungkin dia tidak mendapat tawaran yang tepat dan dia memutuskan untuk mencoba pengalaman baru lagi. Saya harap ini berjalan baik baginya.”