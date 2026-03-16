Getty
Diterjemahkan oleh
Jesse Lingard mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapinya di Brasil, sementara mantan bintang Manchester United itu diyakini akan sukses di Corinthians bersama Memphis Depay berkat 'karismanya'
Brasil mengincar Lingard setelah ia menghabiskan 22 bulan di Korea Selatan
Di usia 33 tahun, Lingard kembali keluar dari zona nyamannya. Ia pertama kali melakukannya saat berangkat ke Korea Selatan pada tahun 2024. Kepindahannya ke Timur Jauh itu terjadi setelah ia menghabiskan beberapa bulan sebagai pemain bebas agen pasca dilepas oleh Nottingham Forest.
Pemain internasional Inggris dengan 32 caps ini diperlakukan seperti "bintang rock" di Asia, yang membangkitkan kembali semangatnya terhadap sepak bola - dengan mengambil peran sebagai kapten di FC Seoul. Petualangan selama 22 bulan itu berakhir pada Desember 2025.
Setelah kembali menjadi pemain bebas transfer, Lingard menghabiskan lebih banyak waktu menjalani program latihan individu sambil menunggu tawaran menarik. Kembalinya ke Eropa, kemungkinan di Inggris, sempat dibicarakan, tetapi Lingard justru menandatangani kontrak satu tahun dengan Corinthians yang berbasis di Sao Paulo - di mana ia kembali bersatu dengan mantan rekan setimnya di Old Trafford, Memphis Depay.
Tantangan terbesar: Lingard berbagi tips tentang cara sukses di Amerika Selatan
Saat ditanya mengenai ujianterberat yang akan dihadapi Lingard di Amerika Selatan, mantan manajer Jeonbuk Hyundai Motors, Poyet—yang berbicara bekerja sama dengan Acebet Crypto Sports Betting—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, dalam hal karakter dan mentalitas sepak bola Brasil, saya yakin Lingard akan baik-baik saja. Saya rasa dia memiliki aura yang dibutuhkan untuk pergi ke Brasil dan menjadi bagian dari dunia itu bersama Depay dan kawan-kawan.
“Namun, di mana dia akan menemui kesulitan adalah, di Korea Selatan dia berada di posisi di mana segalanya sangat dekat dan dia berada di kota utama. Di sini dia akan berada di tempat di mana mereka akan terus-menerus bepergian, tanpa henti, 150 pertandingan, tiga kejuaraan berbeda, Copa Libertadores, empat. Itu akan sangat berat jika dia bertahan di sana dalam waktu lama.
“Tapi menurut saya, ini juga lebih baik baginya sebagai pribadi, melihat hal-hal yang berbeda. Anda belajar banyak dari budaya yang berbeda. Dari apa yang saya pahami, saat saya berbicara dengannya di Korea, dia berpikir untuk kembali ke Inggris. Mungkin dia tidak mendapat tawaran yang tepat dan dia memutuskan untuk mencoba pengalaman baru lagi. Saya harap ini berjalan baik baginya.”
Gol trofi: Mantan bintang Man Utd menetapkan target ambisius
Lingard, yang kini mengenakan jersey bernomor 77 di Corinthians, mengungkapkan kegembiraannya bisa tiba di negara yang terkenal sangat antusias terhadap sepak bola. Tak lama setelah mendarat di Brasil, ia berkata: “Pertama-tama, saya melihat para penggemar di bandara meneriakkan ‘Ayo Corinthians! Ayo Corinthians!’ Ada begitu banyak semangat dari para pendukung, dan itu sungguh luar biasa untuk disaksikan.
“Lapangan latihan di sini luar biasa, dan para pemain menyambut saya dengan tangan terbuka; manajer dan direktur juga—sangat menyenangkan bisa bertemu mereka. Kesan pertama saya, saya sangat senang, dan saya tidak sabar untuk bermain.”
Lingard menambahkan dalam konferensi pers pertamanya mengenai apa yang ingin ia capai di Neo Quimica Arena: “Saya datang ke sini untuk menang, untuk meraih trofi. Saya tahu ekspektasinya, itu tekanan, tapi saya menyukainya.
“Dia [Depay] memberitahu saya bahwa ini adalah klub terbesar di Brasil dan menggambarkan para penggemar, gairah mereka. Dan itu pasti menjadi faktor penentu dalam keputusan saya untuk menerima tawaran ini. Saya benar-benar termotivasi untuk bermain di lapangan bersama para pemain lain dan membantu mereka meraih kemenangan.
“Yang paling mengesankan bagi saya adalah jumlah trofi yang dimenangkan. Saya tahu ini adalah tim besar, tapi setelah mengunjungi museum, saya menyadari betapa besarnya klub ini, sejarahnya. Saya ingin menjadi bagian dari itu dan memenangkan kejuaraan, meninggalkan warisan.”
- Getty/GOAL
Kapan Lingard akan melakukan debutnya bersama Corinthians?
Lingard masih terus meningkatkan kebugarannya di Corinthians sambil menanti debutnya. Ia menyaksikan dari pinggir lapangan saat Depay mencetak gol dalam laga terakhir klub tersebut, di mana Gabigol juga turut mencetak gol saat tim asuhan Dorival ditahan imbang 1-1 oleh Santos yang diperkuat Neymar.
Iklan