Jesse Lingard mengungkapkan bahwa nasihat dari mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay, menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk bergabung dengan Corinthians

Gelandang berusia 33 tahun tersebut telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan satu tahun. Selama acara perkenalannya secara resmi, lulusan akademi United tersebut mengungkapkan keinginan yang jelas untuk menambah koleksi trofi yang ia raih selama bermain di Old Trafford, sambil menekankan kesiapannya menghadapi lingkungan yang penuh tekanan dan motivasinya untuk membantu klub meraih trofi.

"Saya datang ke sini untuk menang, untuk memenangkan trofi," kata Lingard selama perkenalannya. "Saya tahu ekspektasinya, itu tekanan, tapi saya suka itu."