Jesse Lingard mengungkapkan bahwa nasihat dari mantan rekan setimnya di Manchester United, Memphis Depay, menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk bergabung dengan Corinthians
Ambisi perak dan rincian kontrak
Gelandang berusia 33 tahun tersebut telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan satu tahun. Selama acara perkenalannya secara resmi, lulusan akademi United tersebut mengungkapkan keinginan yang jelas untuk menambah koleksi trofi yang ia raih selama bermain di Old Trafford, sambil menekankan kesiapannya menghadapi lingkungan yang penuh tekanan dan motivasinya untuk membantu klub meraih trofi.
"Saya datang ke sini untuk menang, untuk memenangkan trofi," kata Lingard selama perkenalannya. "Saya tahu ekspektasinya, itu tekanan, tapi saya suka itu."
Pengaruh Depay
Faktor penting dalam keputusan Lingard adalah kehadiran Depay. Lingard mengakui bahwa percakapan dengan pemain internasional Belanda itu menjadi faktor penentu dalam meyakinkannya untuk pindah ke Neo Quimica Arena.
"Dia [Depay] mengatakan bahwa ini adalah klub terbesar di Brasil dan menggambarkan para penggemar, serta antusiasme mereka," kata Lingard. "Dan itu pasti menjadi faktor penentu dalam keputusan saya untuk menerima tawaran ini. Saya benar-benar termotivasi untuk bermain bersama pemain lain dan membantu mereka meraih kemenangan."
Membangun warisan
Setelah tiba, Lingard langsung tenggelam dalam sejarah klub yang kaya, mengunjungi ruang trofi untuk memahami makna di balik jersey klub. Ia bertekad untuk meninggalkan jejak yang abadi di lapangan.
"Yang paling mengesankan saya [di Corinthians] adalah jumlah trofi yang dimenangkan," katanya. "Saya tahu ini adalah tim besar, tetapi setelah mengunjungi museum, saya menyadari betapa besarnya klub ini dan sejarahnya. Saya ingin menjadi bagian dari itu dan memenangkan kejuaraan, meninggalkan warisan."
Pengecekan realitas untuk pendatang baru
Meskipun awalnya penuh antusiasme, Lingard menyaksikan langsung tantangan yang menanti di depan. Dari tribun penonton, ia melihat rekan-rekan barunya mengalami kekalahan kandang yang mengecewakan 2-0 melawan Coritiba di Serie A Brasil. Hasil ini menjadi pengingat langsung akan kerja keras yang diperlukan untuk membawa Corinthians bersaing dalam perebutan gelar juara.
Para penggemar kini penasaran apakah gelandang senior ini dapat mengembalikan chemistry-nya dengan Depay untuk membawa "Timao" kembali ke jalur kesuksesan.
