Kehidupan di Brasil telah membawa Lingard ke dalam lingkaran beberapa ikon terbesar dalam dunia sepak bola. Pemain baru Corinthians ini mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Neymar, yang kini kembali membela klub masa kecilnya, Santos. Lingard sangat menantikan kesempatan untuk berhadapan dengan mantan pemain Barcelona itu di lapangan saat Corinthians bertanding melawan Santos dalam waktu dekat.

"Selalu menyenangkan bermain melawan pemain kelas dunia," jelas Lingard. "Kamu bisa menguji kemampuanmu melawan beberapa dari mereka."

Mengenang momen viral terkenal saat ia menggoda mantan rekan setimnya di Man Utd, Marcus Rashford, karena berbincang dengan Neymar tentang cuaca, Lingard bercanda bahwa ia mungkin akan menggunakan taktik yang sama. "Jujur saja, akan ada terlalu banyak meme tentang itu," katanya sambil tertawa. "Mungkin saya akan menyinggung cuaca di Brasil... cuacanya cerah!"