Getty
Diterjemahkan oleh
Jesse Lingard menganalisis peluang Inggris di Piala Dunia & mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Neymar setelah kepindahannya yang mengejutkan ke Corinthians
- Getty/GOAL
Lingard yakin Inggris akan meraih gelar juara Piala Dunia
Sebagai salah satu pemain kunci skuad Inggris yang mencapai semifinal Piala Dunia 2018, Lingard tahu betul apa yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di panggung internasional. Menyaksikan dari jauh setelah pindah ke Corinthians, pemain berusia 33 tahun ini yakin bahwa tim asuhan Tuchel saat ini memiliki kualitas untuk akhirnya meraih trofi di Amerika Utara musim panas ini.
“Kami selalu memiliki peluang bagus,” kata Lingard dalam wawancara dengan BBC. “Saya pikir di turnamen besar, kami selalu tampil bagus. Saya percaya pada para pemain. Saya tahu seberapa bagus mereka, jadi saya tidak melihat alasan mengapa tidak.”
- Getty Images Sport
Bertemu Neymar di Amerika Selatan
Kehidupan di Brasil telah membawa Lingard ke dalam lingkaran beberapa ikon terbesar dalam dunia sepak bola. Pemain baru Corinthians ini mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Neymar, yang kini kembali membela klub masa kecilnya, Santos. Lingard sangat menantikan kesempatan untuk berhadapan dengan mantan pemain Barcelona itu di lapangan saat Corinthians bertanding melawan Santos dalam waktu dekat.
"Selalu menyenangkan bermain melawan pemain kelas dunia," jelas Lingard. "Kamu bisa menguji kemampuanmu melawan beberapa dari mereka."
Mengenang momen viral terkenal saat ia menggoda mantan rekan setimnya di Man Utd, Marcus Rashford, karena berbincang dengan Neymar tentang cuaca, Lingard bercanda bahwa ia mungkin akan menggunakan taktik yang sama. "Jujur saja, akan ada terlalu banyak meme tentang itu," katanya sambil tertawa. "Mungkin saya akan menyinggung cuaca di Brasil... cuacanya cerah!"
Menulis sejarah bersama Corinthians
Kepindahannya ke Sao Paulo disambut dengan skeptisisme oleh beberapa pengamat lokal, tetapi Lingard perlahan-lahan membungkam para pengkritiknya. Baru-baru ini, ia mencatatkan sejarah sebagai pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam sejarah Copa do Brasil, dengan melepaskan tendangan voli yang akurat ke gawang Barra. Itu merupakan terobosan penting bagi seorang pemain yang sebelumnya kesulitan menjaga kebugaran fisiknya.
Terlepas dari sorotan yang ada, Lingard bertekad untuk membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu. "Ini tetaplah sepak bola level tinggi," tegasnya. "Saya yakin bisa bermain di level tinggi. Bagi saya, ini hanya soal kompetisi - seberapa besar klub di sini, seberapa besar liga ini. Saya memang punya tawaran lain, tapi saya tetap ingin menguji diri sendiri. Saya datang ke sini untuk mengangkat trofi."
- Getty
Menyesuaikan diri dengan budaya Brasil
Di luar lapangan, Lingard tengah menghadapi tekanan unik karena bermain untuk salah satu klub dengan basis pendukung terbesar di Brasil. Ia telah menyaksikan langsung semangat legendaris para pendukung Timao, termasuk para penggemar yang mendatangi tempat latihan untuk menuntut hasil yang lebih baik. "Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya," jelasnya. "Para penggemar datang ke tempat latihan... dan berbicara kepada kami. Anda bisa melihat betapa bersemangatnya mereka agar kami bermain bagus dan menang. Hal itu hanya memberi kami lebih banyak alasan untuk menang di hari pertandingan."
Komunikasi adalah tantangan berikutnya dalam daftarnya. Meskipun ia mengandalkan penerjemah selama bermain di Korea Selatan bersama FC Seoul, Lingard bertekad untuk menguasai bahasa Portugis agar dapat sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Sao Paulo. "Bahasa Korea sangat sulit," katanya. "Saya hanya bisa beberapa kata, tapi saya merasa di sini saya benar-benar bisa belajar bahasanya."