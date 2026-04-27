Jesse Lingard menegaskan bahwa Bruno Fernandes layak masuk dalam nominasi Ballon d'Or setelah menjalani musim yang 'luar biasa' bersama Man Utd, dan memberikan penilaian jujurnya tentang Michael Carrick

Lingard pernah bermain bersama Fernandes di Old Trafford antara tahun 2020 dan 2022, dan yakin bahwa mantan rekan setimnya itu "100 persen" layak dipertimbangkan untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.

"Penampilannya di Manchester United musim ini luar biasa. Dia harus masuk dalam daftar," kata Lingard dalam wawancara dengan BBC Sport.

Dia menambahkan tentang hubungannya yang dekat dengan Fernandes: "Dia selalu ingin melihat yang terbaik dari saya di United. Dia selalu menjadi orang yang ada di sana, yang selalu bisa saya hubungi."

Komentar pemain internasional Inggris yang telah 32 kali membela negaranya ini muncul setelah mantan rekan setimnya di United, Paul Pogba, menyatakan bahwa Fernandes pasti akan masuk dalam perhitungan Ballon d'Or jika ia bermain untuk Manchester City, yang telah menjadi kekuatan dominan di Manchester selama hampir satu dekade di bawah asuhan Pep Guardiola.



