Jesse Lingard menegaskan bahwa Bruno Fernandes layak masuk dalam nominasi Ballon d'Or setelah menjalani musim yang 'luar biasa' bersama Man Utd, dan memberikan penilaian jujurnya tentang Michael Carrick
Fernandes memimpin upaya untuk masuk empat besar
Fernandes telah menjadi motor penggerak di balik upaya Manchester United untuk finis di empat besar Liga Premier dan lolos ke Liga Champions, dengan mencetak delapan gol dan 18 assist dalam 30 penampilannya hingga saat ini. Pemain internasional Portugal ini hanya butuh dua assist lagi untuk menyamai rekor assist dalam satu musim di liga, yang dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, dan masih memiliki lima pertandingan tersisa untuk mencapai angka tersebut. Beberapa pakar mendukung Fernandes untuk memenangkan penghargaan PFA Player of the Year, namun Lingard melangkah lebih jauh dengan menyarankan agar Fernandes masuk dalam perbincangan Ballon d'Or, meskipun United absen dari kompetisi Eropa musim ini.
"Dia pasti ada di sana!"
Lingard pernah bermain bersama Fernandes di Old Trafford antara tahun 2020 dan 2022, dan yakin bahwa mantan rekan setimnya itu "100 persen" layak dipertimbangkan untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.
"Penampilannya di Manchester United musim ini luar biasa. Dia harus masuk dalam daftar," kata Lingard dalam wawancara dengan BBC Sport.
Dia menambahkan tentang hubungannya yang dekat dengan Fernandes: "Dia selalu ingin melihat yang terbaik dari saya di United. Dia selalu menjadi orang yang ada di sana, yang selalu bisa saya hubungi."
Komentar pemain internasional Inggris yang telah 32 kali membela negaranya ini muncul setelah mantan rekan setimnya di United, Paul Pogba, menyatakan bahwa Fernandes pasti akan masuk dalam perhitungan Ballon d'Or jika ia bermain untuk Manchester City, yang telah menjadi kekuatan dominan di Manchester selama hampir satu dekade di bawah asuhan Pep Guardiola.
Menjagokan Carrick untuk posisi tetap
Namun, United sedang menikmati kebangkitan di bawah asuhan Carrick, yang telah membawa tim meraih delapan kemenangan dari 12 pertandingan sejak menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala pada Januari lalu. Lingard merasa bahwa Carrick telah menunjukkan performa yang cukup untuk mendapatkan posisi tersebut secara permanen, dengan menyatakan bahwa Setan Merah telah mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan mantan gelandang legendaris tersebut.
"Hal ini bisa jadi sulit ketika manajer baru datang, dengan ide-ide yang berbeda, serta personel yang berbeda," katanya. "Namun, saya rasa mereka benar-benar berada di jalur yang tepat bersama Michael. Saya mengenalnya sejak masih bermain di United. Saya tahu cara kerjanya. Para pemain tampil sangat baik di bawah asuhannya. Dia memiliki DNA Manchester United di dalam dirinya. Dia memahami seluk-beluk klub ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Lingard meninggalkan United sebagai pemain bebas transfer pada musim panas 2022 sebelum menjalani masa-masa yang kurang memuaskan di Nottingham Forest. Gelandang tersebut kemudian menghabiskan dua musim di FC Seoul di Korea Selatan, yang menurutnya merupakan langkah yang perlu diambil untuk "menenangkan pikiran" dan menemukan kembali gairahnya terhadap sepak bola.
"Kami mencapai hal-hal luar biasa [di United]," kata Lingard. "Tapi akan ada saatnya kamu harus melangkah maju. Bagi saya, itu adalah Korea."
Lulusan akademi United ini bergabung dengan Corinthians melalui transfer gratis pada bulan Maret, dan telah tampil dalam lima pertandingan Serie A Brasil untuk klub tersebut. Ia akan kembali beraksi saat Corinthians menghadapi Penarol di babak penyisihan grup Copa Libertadores pada Kamis malam.
Sementara itu, Fernandes dan Carrick fokus pada pertandingan Liga Premier United berikutnya di kandang melawan Brentford pada Senin malam. Mereka akan menyelesaikan musim ini dengan pertandingan melawan Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest, dan Brighton.