Jesse Derry membagikan kabar terbaru setelah cedera mengerikan yang membuat pemain debutan Chelsea berusia 18 tahun itu harus dirawat di rumah sakit

Derry telah memberikan kabar terbaru menyusul insiden mengkhawatirkan saat Chelsea kalah 3-1 dari Nottingham Forest, yang membuat pemain muda tersebut harus dirawat di rumah sakit. Pemain sayap berusia 18 tahun itu tengah menampilkan penampilan debut yang mengesankan di Liga Premier sebelum benturan keras kepalanya dengan Zach Abbott sesaat sebelum babak pertama berakhir menghentikan jalannya pertandingan.

Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran di dalam Stamford Bridge, dengan Derry membutuhkan perawatan medis segera sebelum dibawa ke Rumah Sakit St Mary’s. Meskipun mengalami kemunduran, pemain muda tersebut telah menenangkan para pendukung dengan membagikan pesan di media sosial untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membantunya selama insiden tersebut.