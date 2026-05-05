Jesse Derry membagikan kabar terbaru setelah cedera mengerikan yang membuat pemain debutan Chelsea berusia 18 tahun itu harus dirawat di rumah sakit
Derry angkat bicara setelah insiden tabrakan mengerikan di Stamford Bridge
Derry telah memberikan kabar terbaru menyusul insiden mengkhawatirkan saat Chelsea kalah 3-1 dari Nottingham Forest, yang membuat pemain muda tersebut harus dirawat di rumah sakit. Pemain sayap berusia 18 tahun itu tengah menampilkan penampilan debut yang mengesankan di Liga Premier sebelum benturan keras kepalanya dengan Zach Abbott sesaat sebelum babak pertama berakhir menghentikan jalannya pertandingan.
Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran di dalam Stamford Bridge, dengan Derry membutuhkan perawatan medis segera sebelum dibawa ke Rumah Sakit St Mary’s. Meskipun mengalami kemunduran, pemain muda tersebut telah menenangkan para pendukung dengan membagikan pesan di media sosial untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membantunya selama insiden tersebut.
Pemain muda Chelsea mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan para pendukungnya
Derry menanggapi situasi tersebut di Instagram setelah dirawat di rumah sakit dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah membantunya.
"Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bisa memulai debut saya di Liga Premier di Stamford Bridge," tulisnya. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf medis Chelsea, semua orang di Rumah Sakit St Mary’s, rekan-rekan setim saya, dan semua penggemar atas dukungan luar biasa mereka. Saya tidak sabar untuk segera kembali bermain di hadapan semua orang."
Penampilan yang menjanjikan berakhir lebih awal
Sebelum mengalami cedera, Derry menjadi salah satu pemain Chelsea yang tampil menonjol dalam pertandingan yang akhirnya berakhir dengan kekalahan 3–1. Meskipun sebelumnya hanya tampil dalam laga Piala FA melawan Wrexham dan Hull City, sang pemain sayap tampak nyaman di panggung Liga Premier. Pemain remaja ini sangat berperan dalam serangan Chelsea pada awal-awal pertandingan.
Salah satu momen menonjolnya adalah saat ia memberikan umpan terobosan cerdik kepada Joao Pedro, yang berujung pada tendangan Enzo Fernandez yang membentur tiang gawang. Ia juga mencoba tendangan akrobatik yang ambisius di pertengahan babak pertama, yang menunjukkan kepercayaan dirinya.
Perhatian kini beralih ke pemulihan setelah momen penting tersebut
Untuk saat ini, perhatian tetap tertuju pada proses pemulihan Derry pasca insiden yang mengkhawatirkan tersebut. Para pendukung Chelsea berharap sang remaja dapat segera kembali bermain setelah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan saat pertama kali menjadi starter di Liga Premier.
Sementara itu, The Blues kesulitan mempertahankan konsistensi musim ini, dengan menelan 13 kekalahan dari 35 pertandingan Liga Premier, sehingga saat ini mereka berada di peringkat kesembilan dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, kemunculan Derry memberikan secercah harapan positif bagi masa depan klub jika ia dapat pulih sepenuhnya dan melanjutkan perkembangannya di tim senior.