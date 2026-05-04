Jesse Derry dirawat di rumah sakit, sementara Chelsea memberikan kabar terbaru terkait cedera kepala yang mengerikan yang dialaminya dalam kekalahan di Liga Premier melawan Nottingham Forest
Chelsea mengonfirmasi bahwa pemain tersebut dirawat di rumah sakit setelah mengalami cedera yang mengkhawatirkan
The Blues telah mengonfirmasi bahwa Derry dibawa ke rumah sakit setempat sebagai tindakan pencegahan setelah insiden serius pada babak pertama dalam kekalahan 3-1 dari Nottingham Forest. Klub segera bergerak untuk meyakinkan para pendukung mengenai kondisi terkini sang pemain muda setelah peluit akhir dibunyikan.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui saluran resmi klub, Chelsea mengatakan: "Chelsea FC dapat mengonfirmasi bahwa Jesse Derry telah dibawa ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan setelah diganti pada babak pertama dalam pertandingan Liga Premier hari ini melawan Nottingham Forest. Jesse sadar, dapat berbicara, dan sedang menjalani pemeriksaan pencegahan. Kami mendoakan kesembuhannya yang cepat dan berterima kasih kepada staf medis atas tanggapan cepat mereka."
Stamford Bridge diguncang oleh tabrakan yang 'mengerikan'
Insiden tersebut terjadi di akhir babak pertama ketika Derry, yang secara mengejutkan diturunkan sebagai starter oleh pelatih sementara Calum McFarlane, bertabrakan dengan bek Forest, Zach Abbott. Pemain muda itu harus mendapatkan bantuan oksigen setelah benturan kepala tersebut, yang terjadi saat kedua pemain berebut bola lambung di area penalti.
Meskipun Abbott akhirnya bisa melanjutkan permainan, Derry tetap terbaring di lapangan selama lebih dari 10 menit. Tim medis langsung turun tangan, dan kekhawatiran dari para pemain kedua tim terlihat jelas saat pemain berusia 18 tahun itu menerima perawatan sebelum dibawa keluar dengan tandu diiringi tepuk tangan meriah dari penonton tuan rumah.
Pelatih sementara Calum McFarlane mengatakan kepada BBC Match of the Day setelah pertandingan: "Semua tanda-tanda positif saat ini, jadi kami berharap kondisinya baik dan dari apa yang kami dengar, kabarnya positif.
"Sangat sedih untuk Jesse, saya pikir dia bermain bagus dalam pertandingan ini. Dia memberikan ancaman bagi lawan - momen besar baginya yang berakhir dengan sedih."
Sore yang menyedihkan bagi The Blues
Cedera yang dialami salah satu pemain muda paling menjanjikan mereka menjadi puncak dari hari yang tak ingin diingat bagi manajer sementara tersebut. Di lapangan, Chelsea menelan kekalahan 3-1, hasil yang mengancam harapan mereka untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa melalui klasemen Liga Premier.
McFarlane mengkritik keras awal pertandingan yang "tidak dapat diterima" dari timnya di Stamford Bridge setelah kebobolan dua gol dalam 15 menit pertama, dan menuntut respons yang signifikan menjelang laga mendatang melawan Liverpool.
Chelsea tersingkir dari persaingan lima besar
Ambisi Chelsea untuk finis di lima besar secara resmi telah pupus dengan tiga pertandingan tersisa, karena mereka kini tertinggal 10 poin dari Aston Villa yang berada di posisi kelima. Saat ini tertinggal empat poin dari Bournemouth di peringkat keenam, The Blues akan menghadapi laga tandang yang berat ke Anfield pada Sabtu ini untuk menghadapi Liverpool. Pertandingan krusial ini akan berlangsung sebelum dua pertandingan terakhir mereka musim ini melawan Tottenham dan Sunderland, yang akan menentukan posisi akhir mereka di klasemen. The Blues masih bisa lolos ke Liga Champions, tetapi harus finis di posisi keenam dan berharap Aston Villa memenangkan Liga Europa serta finis di lima besar.