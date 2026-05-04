Jesse Derry dirawat di rumah sakit, sementara Chelsea memberikan kabar terbaru terkait cedera kepala yang mengerikan yang dialaminya dalam kekalahan di Liga Premier melawan Nottingham Forest

Insiden tersebut terjadi di akhir babak pertama ketika Derry, yang secara mengejutkan diturunkan sebagai starter oleh pelatih sementara Calum McFarlane, bertabrakan dengan bek Forest, Zach Abbott. Pemain muda itu harus mendapatkan bantuan oksigen setelah benturan kepala tersebut, yang terjadi saat kedua pemain berebut bola lambung di area penalti.

Meskipun Abbott akhirnya bisa melanjutkan permainan, Derry tetap terbaring di lapangan selama lebih dari 10 menit. Tim medis langsung turun tangan, dan kekhawatiran dari para pemain kedua tim terlihat jelas saat pemain berusia 18 tahun itu menerima perawatan sebelum dibawa keluar dengan tandu diiringi tepuk tangan meriah dari penonton tuan rumah.

Pelatih sementara Calum McFarlane mengatakan kepada BBC Match of the Day setelah pertandingan: "Semua tanda-tanda positif saat ini, jadi kami berharap kondisinya baik dan dari apa yang kami dengar, kabarnya positif.

"Sangat sedih untuk Jesse, saya pikir dia bermain bagus dalam pertandingan ini. Dia memberikan ancaman bagi lawan - momen besar baginya yang berakhir dengan sedih."